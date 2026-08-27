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  • Талалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»

Талалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»

27 августа, 17:17
40

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС определился с наказанием для главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

  • Тренер не сдержал эмоций после гола в ворота «Рубина» на 64-й минуте, отмененного впоследствии из-за офсайда.
  • Он повернулся к трибунам и начал выкрикивать нецензурные выражения, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении болельщиков.

Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ и оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Он пропустит игры «Балтики» с «Родиной», «Локомотивом», «Факелом» и «Зенитом».

«В соответствии с абзацем 2 части 6 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 11 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за повторное и систематическое совершение в течение одного года оскорбительного поведения в отношении соперников и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, не повлекшее прямое удаление официального лица клуба и не отмеченное в протоколе матча – дисквалифицировать главного тренера ФК «Балтика» г. Калининград Андрея Викторовича Талалаева на 4 матча Альфа-Банк Чемпионата России и оштрафовать его на 400 000 рублей», – говорится в вердикте КДК РФС.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Рубин Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (40)
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Desma
1787840712
Когда этот идиот уже успокоится? Ну, шпана шпаною, взрослое дитятко😅
Ответить
R_a_i_n
1787841018
Да за что? Он же руководству сообщение отправил😅
Ответить
Дубина
1787841077
Мало! Матчей на 7 нужно было(( Пущай думает псих....
Ответить
Император Бомжей
1787841110
Мауриньо давал пресс конференцию, показал такой же жест журналисту!)) Это было с улыбкой, в тему и вызвало смех! А это тупорылое животное, вызывает только ненависть! Талалева надо удалять сезона и штрафовать лямов на 10.. Что б бесплатно тренировал! Ок, давайте так, кто бы из болельщиков, хотел видеть главным тренером своей любимой команды? Они играют чисто в регби, игры нет, клоун 🤡 всех уже задрал...
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biber.ru
1787841214
Ой дурак!..
Ответить
...уефан
1787842179
...И снова - кича! И снова - срок! Эх, жизнь блатная! Урок - не в прок... Держись, Андрюха! На свободу - с чистой совестью!)...
Ответить
subbotaspartak
1787845147
И на кой он Балтике, пока он четыре отмотает в эту ходку...
Ответить
RUSARM
1787847119
Вроде взрослый мужик уже,а ведет себя,как колхозный юнец....
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bratskij
1787848769
Дурак дураком, большего и не скажешь.
Ответить
Цугундeр
1787853502
) Хотел ворваться с очередной "весёлой" хернёй , но был очарован беседой о футболе четырёх футбольных человекАв см. ниже..) Всем плюсы, молодцы.
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