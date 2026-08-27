Талалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС определился с наказанием для главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

Тренер не сдержал эмоций после гола в ворота «Рубина» на 64-й минуте, отмененного впоследствии из-за офсайда.

Он повернулся к трибунам и начал выкрикивать нецензурные выражения, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении болельщиков.

Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ и оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Он пропустит игры «Балтики» с «Родиной», «Локомотивом», «Факелом» и «Зенитом».

«В соответствии с абзацем 2 части 6 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 11 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за повторное и систематическое совершение в течение одного года оскорбительного поведения в отношении соперников и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, не повлекшее прямое удаление официального лица клуба и не отмеченное в протоколе матча – дисквалифицировать главного тренера ФК «Балтика» г. Калининград Андрея Викторовича Талалаева на 4 матча Альфа-Банк Чемпионата России и оштрафовать его на 400 000 рублей», – говорится в вердикте КДК РФС.