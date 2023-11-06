Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Мендес прокомментировал спорный гол Стоцкого в ворота ЦСКА

    Мендес прокомментировал спорный гол Стоцкого в ворота ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес рассказал, за счет чего его команда победила «Пари НН» (3:2) в 14-м туре РПЛ. Также хавбек высказался о голе Дмитрия Стоцкого в ворота армейцев. Незадолго до него мяч мог покинуть пределы поля, однако ассистент судьи не сигнализировал об ауте, и игра продолжилась.

    «В первом тайме голы были пропущены из-за потери концентрации. Затем, к счастью, мы смогли исправить ситуацию, добиться триумфа, это самое главное. Момент с ушедшим за пределы поля мячом был проверен ВАР. Мы все уверены, что мяч полностью покинул поле, но с нами не согласились. К сожалению, этот гол был засчитан. Но мы смогли пересилить эту ситуацию и добиться победы. Мы выиграли за счет характера, мы хотим постоянно выигрывать, иметь контроль в матчах на протяжении 90 минут», – сказал Мендес.

    • ЦСКА набрал 24 очка и после 14 туров занимает третье место в РПЛ.
    • «Пари НН» находится на восьмой позиции с 20 очками.

    Новости по теме
    Календарь первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России 3
    Появилось расписание матчей РПЛ до конца года
    Названы составы «Локомотива» и ЦСКА на матч легенд 8
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2023 10:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2026

      Таврида 6 ноября, 14:46

      "иметь контроль в матчах на протяжении 90 минут" абсолютно нереально, если только вы не играете против сборной дворовых команд. А вот "соблюдать концентрацию" необходимо, где там судья подгадит совершенно неизвестно, как говорится - "игра забудется, а счет останется".

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+