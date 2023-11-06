Мендес прокомментировал спорный гол Стоцкого в ворота ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес рассказал, за счет чего его команда победила «Пари НН» (3:2) в 14-м туре РПЛ. Также хавбек высказался о голе Дмитрия Стоцкого в ворота армейцев. Незадолго до него мяч мог покинуть пределы поля, однако ассистент судьи не сигнализировал об ауте, и игра продолжилась.

«В первом тайме голы были пропущены из-за потери концентрации. Затем, к счастью, мы смогли исправить ситуацию, добиться триумфа, это самое главное. Момент с ушедшим за пределы поля мячом был проверен ВАР. Мы все уверены, что мяч полностью покинул поле, но с нами не согласились. К сожалению, этот гол был засчитан. Но мы смогли пересилить эту ситуацию и добиться победы. Мы выиграли за счет характера, мы хотим постоянно выигрывать, иметь контроль в матчах на протяжении 90 минут», – сказал Мендес.