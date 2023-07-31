Мендес прокомментировал пять пенальти в матче ЦСКА против «Ахмата»

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес оценил судейство в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата».

Главным судьей был Владислав Безбородов.

Он удалил 3 футболистов и назначил 5 пенальти.

ЦСКА победил «Ахмат» со счетом 3:2.

– Уникальный случай – пять пенальти. Было ли такое в такой карьере?

– Никогда со мной такого не было, такое со мной впервые. Очень странный матч, но тем не менее доволен, что этот тяжелейший матч закончился нашей победой.

– Сейчас ЦСКА заканчивает серию из выездных матчей. Как ты ее перенес?

– Тоже очень странная серия, потому что с начала этого сезона мы еще ни разу не играли дома. Но эта страница уже перевернута, закрыли эту серию, теперь с полной отдачей готовимся к «Локомотиву».