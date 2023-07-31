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    • Мендес прокомментировал пять пенальти в матче ЦСКА против «Ахмата»

    Мендес прокомментировал пять пенальти в матче ЦСКА против «Ахмата»

    Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес оценил судейство в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата».

    – Уникальный случай – пять пенальти. Было ли такое в такой карьере?

    – Никогда со мной такого не было, такое со мной впервые. Очень странный матч, но тем не менее доволен, что этот тяжелейший матч закончился нашей победой.

    – Сейчас ЦСКА заканчивает серию из выездных матчей. Как ты ее перенес?

    – Тоже очень странная серия, потому что с начала этого сезона мы еще ни разу не играли дома. Но эта страница уже перевернута, закрыли эту серию, теперь с полной отдачей готовимся к «Локомотиву».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +468

      Айболид 35 минут назад

      Чтоб вы там все провалились вместе со своим fan id !

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