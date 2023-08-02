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  • «Ты лох, если извинился. Не человек, а лох»: Нагучев – об ошибке Безбородова

«Ты лох, если извинился. Не человек, а лох»: Нагучев – об ошибке Безбородова

2 августа 2023, 15:58
8

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев оценил реакцию арбитра Владислава Безбородова на ошибку в матче «Ахмат» – ЦСКА.

  • Арбитр удалил 3 футболистов и назначил 5 пенальти.
  • Он допустил грубую ошибку, признанную департаментом судейства РФС.
  • По окончании игры Безбородов нахамил журналисту.

«Когда начался второй тайм, я вместо составов сказал, что хочу, чтобы Владислав Безбородов вышел к журналистам и объяснил, что происходит.

Иначе комментатор выглядит идиотом, а я не хочу быть идиотом, как и никто не хочет быть идиотом. Я требовал, чтобы он объяснил решения, потому что я не должен их объяснять за него и быть его эфирным пресс-атташе.

Было бы здорово, если бы Безбородов признал ошибку и извинился? Понимаете, у нас такое не принято. У нас извиниться – это признать слабость. «Ты че извиняешься, ты че, лох?» «Ты че, самый умный?» – у нас же это оскорбление. В этой парадигме мы не имеем права извиняться. Ты лох, если ты извинился. Не человек, а лох.

Некоторые, даже вырастая, проживая к 50 годам большую, достойную и интересную жизнь, все равно живут с этим ощущением. Если я сейчас извинюсь, то распишусь в слабости. Хотя это всего лишь делает тебя человеком, – сказал Нагучев в эфире шоу «Нет темы».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Безбородов Владислав
Комментарии (8)
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eugen-han
1690990906
Нагучеву надо уяснить для себя, что ЛОХ - это не просто человек, а личность, обманутая хулиганами(именно так звучит эта аббревиатура).
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cska1948
1690993156
Если Безбородов СОЗНАТЕЛЬНО нарушил протокол ВАР, то почему он должен извинятся и перед кем? Может перед Нагучевым? А собственно за что? Чем он так обидел комментатора?
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edw7777
1690998633
Нагучев, возможно, ты не идиот, хотя очень похож, но то, что ты хам и подленькая душонка, очевидно!
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balam
1691000607
нагучев не идиот-олигофрен
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