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    • «Ты лох, если извинился. Не человек, а лох»: Нагучев – об ошибке Безбородова

    «Ты лох, если извинился. Не человек, а лох»: Нагучев – об ошибке Безбородова

    Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев оценил реакцию арбитра Владислава Безбородова на ошибку в матче «Ахмат» – ЦСКА.

    • Арбитр удалил 3 футболистов и назначил 5 пенальти.
    • Он допустил грубую ошибку, признанную департаментом судейства РФС.
    • По окончании игры Безбородов нахамил журналисту.

    «Когда начался второй тайм, я вместо составов сказал, что хочу, чтобы Владислав Безбородов вышел к журналистам и объяснил, что происходит.

    Иначе комментатор выглядит идиотом, а я не хочу быть идиотом, как и никто не хочет быть идиотом. Я требовал, чтобы он объяснил решения, потому что я не должен их объяснять за него и быть его эфирным пресс-атташе.

    Было бы здорово, если бы Безбородов признал ошибку и извинился? Понимаете, у нас такое не принято. У нас извиниться – это признать слабость. «Ты че извиняешься, ты че, лох?» «Ты че, самый умный?» – у нас же это оскорбление. В этой парадигме мы не имеем права извиняться. Ты лох, если ты извинился. Не человек, а лох.

    Некоторые, даже вырастая, проживая к 50 годам большую, достойную и интересную жизнь, все равно живут с этим ощущением. Если я сейчас извинюсь, то распишусь в слабости. Хотя это всего лишь делает тебя человеком, – сказал Нагучев в эфире шоу «Нет темы».

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    Источник: Sports.ru

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    02.08.2023 15:58
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1712

      balam 2 августа, 21:23

      нагучев не идиот-олигофрен

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1153

      edw7777 2 августа, 20:50

      Нагучев, возможно, ты не идиот, хотя очень похож, но то, что ты хам и подленькая душонка, очевидно!

      2
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      ...
      Рейтинг: +101507

      sv1969 > edw7777 2 августа, 21:03

      Он идиот и хам и всё в одном флаконе! Это можно про весь срач Тв сказать! Губа там верховодит(((

      1
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      Рейтинг: +635

      cska1948 2 августа, 19:19

      Если Безбородов СОЗНАТЕЛЬНО нарушил протокол ВАР, то почему он должен извинятся и перед кем? Может перед Нагучевым? А собственно за что? Чем он так обидел комментатора?

      3
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      Рейтинг: +36

      vikingus > cska1948 2 августа, 20:30

      Тогда он должен объясниться перед всей общественностью - болельщиками, игроками, персоналом клубов. Иначе это станет скоро нормой - как недавний закон, который приняли в разрез Конституции и сказали: ниче, потом подгоним

      0
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      Рейтинг: +635

      cska1948 > vikingus 3 августа, 09:50

      Никому и ничего Безбородов не должен! Или вы настолько наивны и хотите чтобы он во всеуслышание сказал, что у него была материальная заинтересованность и поэтому он СОЗНАТЕЛЬНО пошёл на нарушение протокола ВАР?

      0
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      Рейтинг: +15715

      Алексей З 2 августа, 19:02

      Ну это не только в 50 лет , а ещё и кому 70+.
      Нагородят делов , а весь мир ох...ет, а извинения и покаяния не услышишь.
      Так и живём.

      1
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      Рейтинг: +781

      eugen-han 2 августа, 18:41

      Нагучеву надо уяснить для себя, что ЛОХ - это не просто человек, а личность, обманутая хулиганами(именно так звучит эта аббревиатура).

      4
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      Рейтинг: +2075

      Fialet > eugen-han 2 августа, 19:43

      Сильно написал.

      3
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      Рейтинг: +25239

      bset 2 августа, 16:18

      Что-то слишком много на себя берет парень. Из обычного комментирования делает чрезвычайно важную работу. Сделайте на сайте Матча возможность включить интершум, а потом смотрите, сколько комментаторов выключают. Если половина, можно смело сокращать. И этому бедолаге не придется что-то объяснять и быть чьим-то пресс-атташе.

      9
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      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 > bset 2 августа, 17:37

      эти балаболы меня просто выводят из себя присосались как анцитрусы к микрофону и возомнили из себя богами футбола

      3
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