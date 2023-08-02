«Ты лох, если извинился. Не человек, а лох»: Нагучев – об ошибке Безбородова

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев оценил реакцию арбитра Владислава Безбородова на ошибку в матче «Ахмат» – ЦСКА.

Арбитр удалил 3 футболистов и назначил 5 пенальти.

Он допустил грубую ошибку, признанную департаментом судейства РФС.

По окончании игры Безбородов нахамил журналисту.

«Когда начался второй тайм, я вместо составов сказал, что хочу, чтобы Владислав Безбородов вышел к журналистам и объяснил, что происходит.

Иначе комментатор выглядит идиотом, а я не хочу быть идиотом, как и никто не хочет быть идиотом. Я требовал, чтобы он объяснил решения, потому что я не должен их объяснять за него и быть его эфирным пресс-атташе.

Было бы здорово, если бы Безбородов признал ошибку и извинился? Понимаете, у нас такое не принято. У нас извиниться – это признать слабость. «Ты че извиняешься, ты че, лох?» «Ты че, самый умный?» – у нас же это оскорбление. В этой парадигме мы не имеем права извиняться. Ты лох, если ты извинился. Не человек, а лох.

Некоторые, даже вырастая, проживая к 50 годам большую, достойную и интересную жизнь, все равно живут с этим ощущением. Если я сейчас извинюсь, то распишусь в слабости. Хотя это всего лишь делает тебя человеком, – сказал Нагучев в эфире шоу «Нет темы».