РФС признал ошибку Безбородова в матче «Ахмат» – ЦСКА

Департамент судейства РФС изучил эпизод с четвертым пенальти в игре 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА.

Эксперты пришли к выводу, что Владислав Безбородов ошибся, разрешив грозненцам перебить пенальти на 52-й минуте.

В РФС еще раз объяснили, что у арбитра возникли проблемы со связью с ассистентами VAR.

«Это решение противоречит протоколу VAR, так как после выполнения 11-метрового удара (то есть возобновления игры), пересмотр ситуации не допускается», – заключили в департаменте судейства.