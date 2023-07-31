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РФС признал ошибку Безбородова в матче «Ахмат» – ЦСКА

31 июля 2023, 21:21
20

Департамент судейства РФС изучил эпизод с четвертым пенальти в игре 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА.

Эксперты пришли к выводу, что Владислав Безбородов ошибся, разрешив грозненцам перебить пенальти на 52-й минуте.

В РФС еще раз объяснили, что у арбитра возникли проблемы со связью с ассистентами VAR.

«Это решение противоречит протоколу VAR, так как после выполнения 11-метрового удара (то есть возобновления игры), пересмотр ситуации не допускается», – заключили в департаменте судейства.

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Источник: ютуб-канал РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Безбородов Владислав
Комментарии (20)
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shurik45
1690828849
Должны тогда отменить красную Гаича.
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Павелий
1690829780
А когда РФС признает трудовые отношения Безбородова и ФК Газпром?
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Таврида
1690830523
А где аудиозапись переговоров, чтобы убедиться в "проблемах со связью"?
Ответить
Бывалый1488
1690830525
Причем тут связь и вар??? Во всех методичках написано, если пенальти пробит по правилам, он не перебивается. Клоуны!!!
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Красногвардейчик
1690831045
Какая связь?!!!!! Хорош пургу нести, и оправдывать лоха и взяточника!!!!
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ySS
1690831530
Вопрос один по перебитию пенальти после изменения цвета карточки. На всё остальное были основания. Истерить есть повод только у болел скакунов
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Пингвины Антарктиды/Толян
1690834471
Надо проверить всех судей РЫС на полиграфе на предмет договорняков
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BRO_football
1690835613
Идиоты! Да причём тут связь вообще? Пенальти-то зачем надо было перебивать? Оно же верно назначено и пробито по всем правилам. Пробили пенальти и уже потом решайте, правильно показали карточку или неправильно! Почему, чтобы поменять цвет карточки, надо пенальти перебить? Каким правилом в протоколе это регламентируется? Да никаким! Это нарушения протокола ВАР - в конце видео об этом сказано. Безбородов из своей тупой головы это выдумал. Наказывать надо за такую самодеятельность.
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