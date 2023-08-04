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  • Безбородов мог ошибиться в матче «Ахмат» – ЦСКА из-за оплошности видеоассистента

Безбородов мог ошибиться в матче «Ахмат» – ЦСКА из-за оплошности видеоассистента

4 августа 2023, 14:20
5

Появились новые подробности скандального судейства Владислава Безбородова в матче 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3).

Есть вероятность, что главного арбитра нечаянно подставил его видеоассистент Сергей Иванов. Предположительно, помощник VAR забыл включить микрофон, когда передавал рефери в поле информацию по поводу возможного удаления Милана Гайича.

«Сергей объяснял Владиславу, что нарушение Милана на Иване требует не горчичника, а удаления еще до того, как пенальти был пробит. Но второпях забыл включить кнопку микрофона и говорил в пустоту.

То есть, объяснение, что в тот момент между ними не было связи – реально. Только опускают тонкий момент – почему ее не было.

За это время Олейников успел неудачно исполнить пенальти. Тут Иванов догадался, что его слова не дошли до адресата и включил таки микрофон.

Эпизод был заигран, но упорный помощник все равно хотел донести до судьи в поле инфу о необходимости КК для Гайича. Тем самым он нарушил протокол ВАР и заставил тоже самое сделать и Безбородова.

Результатом стало на сей раз успешное перебитие пенки от Конате и красный свет для игрока ЦСКА», – написал инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

  • Ошибку Безбородова признал департамент судейства РФС.
  • Красную карточку Гайича отменили решением КДК.
  • Безбородов не будет судить в 3-м туре РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Безбородов Владислав Иванов Cергей
Комментарии (5)
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Павелий
1691149612
Ну конечно, как же можно такого ценного штатного сотрудника ФК Газпром обвинять в чём-то?! =)
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cska1948
1691149996
"...Тем самым он нарушил протокол ВАР и заставил тоже самое сделать и Безбородова..." ----------------------------- Что значит заставил? Безбородов не маленький мальчик и прекрасно понимал, что эпизод заигран, но сознательно пошёл на нарушение протокола ВАР.
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eugen-han
1691150898
С VARом одни проблемы и только. К классическому судейству футбол уже не вернется,- это понятно, но надо наконец урегулировать работу всей судейской бригады, прописав четкие правила и инструкции по регламенту и вне его
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АЛЕКС 58
1691151814
С тех пор как спонсором стад Фонбет,судьи стали допускать много ошибок.
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zigbert
1691153051
А ведь решение уже вынесено. Если это так то и ЭСК должно понести наказание за неверную трактовку инцидента.
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