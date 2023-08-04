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    • Безбородов мог ошибиться в матче «Ахмат» – ЦСКА из-за оплошности видеоассистента

    Безбородов мог ошибиться в матче «Ахмат» – ЦСКА из-за оплошности видеоассистента

    Появились новые подробности скандального судейства Владислава Безбородова в матче 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3).

    Есть вероятность, что главного арбитра нечаянно подставил его видеоассистент Сергей Иванов. Предположительно, помощник VAR забыл включить микрофон, когда передавал рефери в поле информацию по поводу возможного удаления Милана Гайича.

    «Сергей объяснял Владиславу, что нарушение Милана на Иване требует не горчичника, а удаления еще до того, как пенальти был пробит. Но второпях забыл включить кнопку микрофона и говорил в пустоту.

    То есть, объяснение, что в тот момент между ними не было связи – реально. Только опускают тонкий момент – почему ее не было.

    За это время Олейников успел неудачно исполнить пенальти. Тут Иванов догадался, что его слова не дошли до адресата и включил таки микрофон.

    Эпизод был заигран, но упорный помощник все равно хотел донести до судьи в поле инфу о необходимости КК для Гайича. Тем самым он нарушил протокол ВАР и заставил тоже самое сделать и Безбородова.

    Результатом стало на сей раз успешное перебитие пенки от Конате и красный свет для игрока ЦСКА», – написал инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

    • Ошибку Безбородова признал департамент судейства РФС.
    • Красную карточку Гайича отменили решением КДК.
    • Безбородов не будет судить в 3-м туре РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    04.08.2023 14:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 4 августа, 15:51

      Так кому заплатили , Безбородову или Иванову ?
      Вот так вот "питерский пул" гробит конкурентов газпромовского клуба.
      Те своих не бросают , через 2-3 тура всех восстановят.

      1
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      Рейтинг: +102262

      zigbert 4 августа, 15:44

      А ведь решение уже вынесено. Если это так то и ЭСК должно понести наказание за неверную трактовку инцидента.

      1
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      Рейтинг: +3024

      АЛЕКС 58 4 августа, 15:23

      С тех пор как спонсором стад Фонбет,судьи стали допускать много ошибок.

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      Рейтинг: +781

      eugen-han 4 августа, 15:08

      С VARом одни проблемы и только. К классическому судейству футбол уже не вернется,- это понятно, но надо наконец урегулировать работу всей судейской бригады, прописав четкие правила и инструкции по регламенту и вне его

      0
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      Рейтинг: +635

      cska1948 4 августа, 14:53

      "...Тем самым он нарушил протокол ВАР и заставил тоже самое сделать и Безбородова..."
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      Что значит заставил? Безбородов не маленький мальчик и прекрасно понимал, что эпизод заигран, но сознательно пошёл на нарушение протокола ВАР.

      4
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      Рейтинг: +6096

      Павелий 4 августа, 14:46

      Ну конечно, как же можно такого ценного штатного сотрудника ФК Газпром обвинять в чём-то?! =)

      3
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