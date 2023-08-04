Безбородов мог ошибиться в матче «Ахмат» – ЦСКА из-за оплошности видеоассистента

Появились новые подробности скандального судейства Владислава Безбородова в матче 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3).

Есть вероятность, что главного арбитра нечаянно подставил его видеоассистент Сергей Иванов. Предположительно, помощник VAR забыл включить микрофон, когда передавал рефери в поле информацию по поводу возможного удаления Милана Гайича.

«Сергей объяснял Владиславу, что нарушение Милана на Иване требует не горчичника, а удаления еще до того, как пенальти был пробит. Но второпях забыл включить кнопку микрофона и говорил в пустоту.

То есть, объяснение, что в тот момент между ними не было связи – реально. Только опускают тонкий момент – почему ее не было.

За это время Олейников успел неудачно исполнить пенальти. Тут Иванов догадался, что его слова не дошли до адресата и включил таки микрофон.

Эпизод был заигран, но упорный помощник все равно хотел донести до судьи в поле инфу о необходимости КК для Гайича. Тем самым он нарушил протокол ВАР и заставил тоже самое сделать и Безбородова.

Результатом стало на сей раз успешное перебитие пенки от Конате и красный свет для игрока ЦСКА», – написал инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.