Безбородов не будет судить в 3-м туре РПЛ после скандала в матче «Ахмат» – ЦСКА

Арбитр Владислав Безбородов не получил назначений на матчи 3-го тура РПЛ.

50-летний судья в минувшем туре обслуживал матч «Ахмат» – ЦСКА (2:3). ЭСК РФС признала, что Безбородов ошибочно удалил защитника ЦСКА Милана Гайича и заставил перебить пенальти в ворота ЦСКА.