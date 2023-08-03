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    • Безбородов не будет судить в 3-м туре РПЛ после скандала в матче «Ахмат» – ЦСКА

    Безбородов не будет судить в 3-м туре РПЛ после скандала в матче «Ахмат» – ЦСКА

    Арбитр Владислав Безбородов не получил назначений на матчи 3-го тура РПЛ.

    50-летний судья в минувшем туре обслуживал матч «Ахмат» – ЦСКА (2:3). ЭСК РФС признала, что Безбородов ошибочно удалил защитника ЦСКА Милана Гайича и заставил перебить пенальти в ворота ЦСКА.

    • Арбитр удалил 3 футболистов и назначил 5 пенальти.
    • У судьи возникли проблемы со связью с ассистентами VAR в моменте с перебитым пенальти.
    • По окончании игры Безбородов нахамил журналисту.

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    Источник: сайт РФС

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    03.08.2023 13:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +350

      odessakmv 3 августа, 19:09

      Да ладно! а я хотел ставочку на 6 пенальти в одном матче сделать, ждал, чтобы узнать на какой..... придется подождать, а так хотелось стать миллиардером

      0
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      Рейтинг: +102262

      zigbert 3 августа, 15:59

      Меры приняты, хотя никто и не пострадал. Даже Гайичу отменили красную карточку.

      2
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      Рейтинг: +3024

      АЛЕКС 58 3 августа, 15:24

      И это всё! За меньшие косяки отстраняли на больший срок,а его на один тур!?Всё прогнило в нашем спорте.

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      Рейтинг: +781

      eugen-han 3 августа, 13:56

      Получается, что Безбородова сделали козлом отпущения. Если отстранять в 3-ем туре, то всю бригаду судейскую, которая работала в том матче. Надо быть последовательным,если уж согласились на скандал.

      2
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