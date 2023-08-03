Безбородов не будет судить в 3-м туре РПЛ после скандала в матче «Ахмат» – ЦСКА

Да ладно! а я хотел ставочку на 6 пенальти в одном матче сделать, ждал, чтобы узнать на какой..... придется подождать, а так хотелось стать миллиардером
Арбитр Владислав Безбородов не получил назначений на матчи 3-го тура РПЛ.
50-летний судья в минувшем туре обслуживал матч «Ахмат» – ЦСКА (2:3). ЭСК РФС признала, что Безбородов ошибочно удалил защитника ЦСКА Милана Гайича и заставил перебить пенальти в ворота ЦСКА.
- Арбитр удалил 3 футболистов и назначил 5 пенальти.
- У судьи возникли проблемы со связью с ассистентами VAR в моменте с перебитым пенальти.
- По окончании игры Безбородов нахамил журналисту.