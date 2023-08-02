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  • Стал известен вердикт ЭСК РФС по перебитому пенальти в матче «Ахмат» – ЦСКА

Стал известен вердикт ЭСК РФС по перебитому пенальти в матче «Ахмат» – ЦСКА

2 августа 2023, 15:43
3

ЭСК РФС вынес вердикт по эпизоду с удалением защитника Милана Гайча и перебитым пенальти в матче 2-го тура РПЛ «Ахмат» – ЦСКА (2:3).

  • Красная Гайичу была вынесена после просмотра видео.
  • Его судья Владислав Безбородов пошел смотреть после того, как Игорь Акинфеев отбил 11-метровый, назначенный за фол серба.
  • Безбородов после просмотра видео удалил Гайича и указал перебить пенальти.
  • Судья ошибся, разрешив грозненцам перебить 11-метровый.

«КДК РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизоде с удалением игрока ЦСКА Милана Гайича на 51-й минуте матча.

Решение комиссии – судья ошибочно удалил с поля Милана Гайича на 51-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что судья не имел права проводить видеопросмотр у монитора на предмет возможной красной карточки за лишение соперника явной возможности забить гол без попытки бороться за мяч при назначении пенальти уже после того, как пенальти был пробит, т.е. игра была возобновлена.

Такую возможность судья мог иметь только в тех случаях, когда был пропущен инцидент, связанный с агрессивным поведением игроков, однако, в данном случае, инцидент не был с этим связан.

В связи с тем, что протокол VAR был нарушен, комиссия единогласно считает, что красная карточка игроку команды ЦСКА не могла быть вынесена, а игру следовало продолжить после незабитого пенальти командой «Ахмат», – сообщили в ЭСК.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Гайич Милан Безбородов Владислав
Комментарии (3)
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Таврида
1690984115
Итог кратко: 1. Перебитие пенальти - незаконно. 2. Красная Гайичу - незаконно.
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Andrew01
1690986447
Но перебивать то нужно было!!! Игрок ЦСКА вбежал в штрафную до удара! Ошибка только в карточке, а это подстава от ВАР получилась, зачем звали?
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