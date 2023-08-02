Красная карточка Гайича отменена: Безбородов ошибочно удалил игрока ЦСКА

КДК РФС отменил красную карточку защитника ЦСКА Милана Гайича, полученную в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2).
«Получили от ЦСКА письмо об отмене красной карточки Гайичу. КДК отправил запрос в ЭСК. Вчера было получено заключение. Гайич вышел на связь по видео.
Пришли к выводу, что удаление было ошибочным, красная карточка отменена. Гайич может принять участие в следующем матче», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.
- Красная Гайичу была вынесена после просмотра видео.
- Его судья Владислав Безбородов пошел смотреть после того, как Игорь Акинфеев отбил 11-метровый, назначенный за фол серба.
- Безбородов после просмотра видео удалил Гайича и указал перебить пенальти.
- Судья ошибся, разрешив грозненцам перебить 11-метровый.
Источник: «Матч ТВ»