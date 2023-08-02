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    • Красная карточка Гайича отменена: Безбородов ошибочно удалил игрока ЦСКА

    Красная карточка Гайича отменена: Безбородов ошибочно удалил игрока ЦСКА

    КДК РФС отменил красную карточку защитника ЦСКА Милана Гайича, полученную в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2).

    «Получили от ЦСКА письмо об отмене красной карточки Гайичу. КДК отправил запрос в ЭСК. Вчера было получено заключение. Гайич вышел на связь по видео.

    Пришли к выводу, что удаление было ошибочным, красная карточка отменена. Гайич может принять участие в следующем матче», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.

    • Красная Гайичу была вынесена после просмотра видео.
    • Его судья Владислав Безбородов пошел смотреть после того, как Игорь Акинфеев отбил 11-метровый, назначенный за фол серба.
    • Безбородов после просмотра видео удалил Гайича и указал перебить пенальти.
    • Судья ошибся, разрешив грозненцам перебить 11-метровый.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.08.2023 14:16
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM 2 августа, 19:10

      А на счет первой красной карточки ? ну тип решили проблему тех, кто понылся, как всегда

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11293

      ivany4 2 августа, 15:47

      Что-то не видно решения КДК по Безбородову.
      Его оценка за матч, или может отстранение?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata 2 августа, 14:17

      Исправлена только одна ошибка в этом моменте - ну хоть что-то ...

      0
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