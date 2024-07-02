В ЦСКА прокомментировали отсутствие Виктора Мендеса на сборах – ему предстоит суд в Чили

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сказал, что полузащитник Виктор Мендес не прибыл на летние сборы команды из-за судебного процесса с его участием в Чили.

«Виктор Мендес отсутствует на тренировочных сборах команды в Новогорске, не имея возможности на сегодняшний день покинуть пределы Чили. Всe дело в идущем сейчас судебном процессе личного характера, по которому определeнные подробности недавно фигурировали в СМИ.

При этом долгое время игрок хотел решить данный вопрос самостоятельно, и клуб, к сожалению, не обладал всей информацией. Теперь же, когда ситуация прояснилась, мы со своей стороны пытаемся оказать всяческое содействие, однако важно понимать, что вопрос находится исключительно в правовом поле другого государства.

Конечно, клуб разочарован в пропуске Виктором тренировочных сборов. Однако решение дисциплинарного характера будет принято уже по итогам разрешения ситуации. Как только станет известна дата прибытия Виктора на сборы, мы сразу сообщим об этом нашим болельщикам», – сказал Брейдо.