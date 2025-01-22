Бубнов резко высказался о невернувшихся в РПЛ легионерах

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал ситуацию с невозвращением в клубы РПЛ после отпуска некоторых латиноамериканских футболистов.

«Приглашая латиноамериканских игроков, руководителям российских команд всегда нужно быть готовыми к тому, что в любой момент те не захотят возвращаться в наш чемпионат. В Южной Америке тепло и печeт солнышко, а полученные зарплаты ещe больше греют душу, обратно в холод ехать не хочется. Всe это мы уже проходили.

Латиноамериканцы приезжают сюда исключительно зарабатывать деньги. Раньше их хотя бы привлекали еврокубки, где можно было себя показать и уехать в топовые чемпионаты, но их сейчас нет.

Неудивительно, что пополнение банковского счeта убивает в этих игроках желание пахать на российских футбольных полях. А работать у нас нужно много, тут никому не позволят играть спустя рукава, как некоторые думают.

Отсутствие в составе Бителло не станет большой потерей для «Динамо». Если трансфер в «Ботафого» состоится, то на эти деньги бело-голубые смогут купить несколько неплохих игроков или одного топового. Он просто почувствовал себя звездой и стал клянчить деньги из «Динамо».

Ситуация с Виктором Мендесом и Родриго Саравией ещe проще. В России можно найти не хуже футболистов, чем эти латиноамериканцы, даже клубам из середины турнирной таблицы. Другой вопрос, что времени остаeтся не так много. В командах рассчитывали на этих игроков, а теперь селекционным службам нужно экстренно искать новые варианты.

Клубам из России нужно больше обращать внимание на игроков из ближайшего зарубежья. Последние подписания английскими клубами игроков из Казахстана и Узбекистана говорят о том, что там полно талантов. Не надо далеко ходить, тот же Аббосбек Файзуллаев прекрасно раскрылся в ЦСКА.

Нужно плотнее работать на африканском рынке. Парни из этого региона всегда приезжают к нам и пашут. Не зря ведущие клубы Европы шерстят чeрный континент в поисках будущих звeзд футбола. Там полно талантливых игроков, нужно просто искать.

На репутацию чемпионата этот массовый побег иностранцев никак не должен повлиять. РПЛ – конкурентная лига, в которой созданы хорошие условия для развития, есть стадионы и инфраструктура.

Для игроков из перечисленных регионов это всегда будет иметь большое значение, плюс у нас хорошо платят. А эти охотники за деньгами пусть бегут к мамочке и папочке, незаменимых нет», – написал Бубнов.