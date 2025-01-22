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    Бубнов резко высказался о невернувшихся в РПЛ легионерах

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал ситуацию с невозвращением в клубы РПЛ после отпуска некоторых латиноамериканских футболистов.

    «Приглашая латиноамериканских игроков, руководителям российских команд всегда нужно быть готовыми к тому, что в любой момент те не захотят возвращаться в наш чемпионат. В Южной Америке тепло и печeт солнышко, а полученные зарплаты ещe больше греют душу, обратно в холод ехать не хочется. Всe это мы уже проходили.

    Латиноамериканцы приезжают сюда исключительно зарабатывать деньги. Раньше их хотя бы привлекали еврокубки, где можно было себя показать и уехать в топовые чемпионаты, но их сейчас нет.

    Неудивительно, что пополнение банковского счeта убивает в этих игроках желание пахать на российских футбольных полях. А работать у нас нужно много, тут никому не позволят играть спустя рукава, как некоторые думают.

    Отсутствие в составе Бителло не станет большой потерей для «Динамо». Если трансфер в «Ботафого» состоится, то на эти деньги бело-голубые смогут купить несколько неплохих игроков или одного топового. Он просто почувствовал себя звездой и стал клянчить деньги из «Динамо».

    Ситуация с Виктором Мендесом и Родриго Саравией ещe проще. В России можно найти не хуже футболистов, чем эти латиноамериканцы, даже клубам из середины турнирной таблицы. Другой вопрос, что времени остаeтся не так много. В командах рассчитывали на этих игроков, а теперь селекционным службам нужно экстренно искать новые варианты.

    Клубам из России нужно больше обращать внимание на игроков из ближайшего зарубежья. Последние подписания английскими клубами игроков из Казахстана и Узбекистана говорят о том, что там полно талантов. Не надо далеко ходить, тот же Аббосбек Файзуллаев прекрасно раскрылся в ЦСКА.

    Нужно плотнее работать на африканском рынке. Парни из этого региона всегда приезжают к нам и пашут. Не зря ведущие клубы Европы шерстят чeрный континент в поисках будущих звeзд футбола. Там полно талантливых игроков, нужно просто искать.

    На репутацию чемпионата этот массовый побег иностранцев никак не должен повлиять. РПЛ – конкурентная лига, в которой созданы хорошие условия для развития, есть стадионы и инфраструктура.

    Для игроков из перечисленных регионов это всегда будет иметь большое значение, плюс у нас хорошо платят. А эти охотники за деньгами пусть бегут к мамочке и папочке, незаменимых нет», – написал Бубнов.

    • В числе игроков, которые не хотят возвращаться в РПЛ: бразилец Бителло («Динамо»), чилиец Виктор Мендес («Крылья Советов», принадлежит ЦСКА), уругваец Родриго Саравия («Ростов»), чилиец Хорди Томпсон («Оренбург»).
    • В Первой лиге не вернулся в расположение «СКА-Хабаровск» ивуариец Жан Шарль Оливье Яо.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Сегодня, 07:50
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    Комментарии (17)
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    subbotaspartak
    1737522768
    Когда вернутся (если), всем по сопатке И всё в порядке...
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    R_a_i_n
    1737525477
    Тут многое зависит от позиции фуфы и уефы.
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    lek!
    1737525935
    Нужно в контракте прописывать такой пункт о не возврате и большой штраф. Что это такое захотелось и не приехал , как деньги рубить головой вперед прыгают твари.
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    ...короче
    1737529300
    ...ну, вот и попробуй, не согласись здесь с Бубновым. Хотя, можно было, но не хочется)...
    Ответить
    cska1948
    1737530604
    Послушать Бубнова, так футбольные таланты есть где угодно, но только не в России.
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    SLADE2019
    1737530896
    "Тут никому не позволят играть спустя рукава" - совсем старый ошалел. Бубнову следует непосредственно про футбол писать, а не на такие темы, для них он слишком эмоционален, как минимум. Кстати, про казахстанского футболиста в АПЛ никто не подскажет?
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    Fju-2
    1737531865
    Sportbox и после смерти Бубнова будет от его имени писать.
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    Григорий-Беловол-yandex
    1737532742
    Африка, казахи, узбеки, а наши где?- в Караганде?
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    Интерес
    1737535187
    ВСё равно у всех всё вертится вокруг "купи-продай"! В этом и есть корни безнадёги нашего футбола,декларируемая,прежде всего,его лидерами.Продадут,мол,Бителло,а купят двух ещё лучше...И им даже не смешно и стыдно от таких своих утверждений.А игрок хороший,это потеря для "Динамо",чего у там!
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    Каратель помойников
    1737536561
    Всё понятно,но на казахах и узбеках столько бабла не отмоешь как на латиносах
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