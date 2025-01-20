ЦСКА пожалел Мендеса: стало известно, чем закончится ситуация с невозвращенцем

ЦСКА пошел на уступки полузащитнику Виктору Мендесу, не вернувшемуся в Россию из отпуска. Игрока продадут «Коло-Коло».

В сентябре московский клуб отдал чилийца в аренду «Крыльям Советов» до конца сезона, однако он отсутствует на сборе самарцев.

В этом сезоне 25-летний игрок провел 13 матчей за волжан, отдал 1 голевую передачу.

Контракт футболиста с ЦСКА действует до июня 2026 года.

«Когда в ЦСКА поняли, что «Коло-Коло» занял выжидательную позицию по невозвращенцу Мендесу, то 25-летнему игроку, жестко подставившему не только москвичей, но и самарские «Крылья Советов», пригрозили целым ворохом проблем.

А именно разрывом контракта с большой компенсацией (остаток по договору + амортизация). Вместе со штрафами за неприезды это сумма до 1 миллиона долларов. Вдобавок футболисту мог прилипнуть дисквал по меньшей мере на шесть месяцев.

Узнав, что «армейцы» настроены воинственно, в «Коло-Коло» зашевелились. 20 января от них залетело предложение на 800 тысяч долларов в два транша по 400 тысяч за каждые 50% прав на Виктора. ЦСКА принял оффер и сейчас клубы обсуждают бонусную часть договора.

Развязка близка, и в скором времени порядком всем надоевший игрок будет продан в Чили. Это приоритетный вариант. Ну либо в случае непредвиденного: суды, дисквал, гемор и срач, чего обе стороны совсем не хотят», – написал источник.