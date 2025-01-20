Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • ЦСКА пожалел Мендеса: стало известно, чем закончится ситуация с невозвращенцем

    ЦСКА пожалел Мендеса: стало известно, чем закончится ситуация с невозвращенцем

    ЦСКА пошел на уступки полузащитнику Виктору Мендесу, не вернувшемуся в Россию из отпуска. Игрока продадут «Коло-Коло».

    • В сентябре московский клуб отдал чилийца в аренду «Крыльям Советов» до конца сезона, однако он отсутствует на сборе самарцев.
    • В этом сезоне 25-летний игрок провел 13 матчей за волжан, отдал 1 голевую передачу.
    • Контракт футболиста с ЦСКА действует до июня 2026 года.

    «Когда в ЦСКА поняли, что «Коло-Коло» занял выжидательную позицию по невозвращенцу Мендесу, то 25-летнему игроку, жестко подставившему не только москвичей, но и самарские «Крылья Советов», пригрозили целым ворохом проблем.

    А именно разрывом контракта с большой компенсацией (остаток по договору + амортизация). Вместе со штрафами за неприезды это сумма до 1 миллиона долларов. Вдобавок футболисту мог прилипнуть дисквал по меньшей мере на шесть месяцев.

    Узнав, что «армейцы» настроены воинственно, в «Коло-Коло» зашевелились. 20 января от них залетело предложение на 800 тысяч долларов в два транша по 400 тысяч за каждые 50% прав на Виктора. ЦСКА принял оффер и сейчас клубы обсуждают бонусную часть договора.

    Развязка близка, и в скором времени порядком всем надоевший игрок будет продан в Чили. Это приоритетный вариант. Ну либо в случае непредвиденного: суды, дисквал, гемор и срач, чего обе стороны совсем не хотят», – написал источник.

    Новости по теме
    Агент предлагал ЦСКА отпустить Мендеса бесплатно 2
    Реакция Осинькина на отказ Мендеса возвращаться в «Крылья Советов»
    Заявление «Крыльев Советов» об отказе Мендеса возвращаться в Россию после отпуска 3
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2025 22:44
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    mutabor0992
    1737403680
    Что то много "невозвращенцев"!С чего бы это?
    Ответить
    Интерес
    1737444316
    Собственные бонусы обсуждают,привычное дело!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 