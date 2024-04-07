Мендес из ЦСКА назвал матч с самыми тяжелыми погодными условиями

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес выделил матч в карьере с самыми тяжелыми погодными условиями.

– Как тебе ощущения от той декабрьской игры с «Ростовом»? Хотел бы ещe раз сыграть в снегу?

– Меня делает счастливым тот факт, что я выхожу на поле и играю. Вообще латиноамериканские футболисты не привыкли к игре при такой температуре, таким погодным условиям, поэтому, конечно, тот матч запомнился и стал особенным. Это был новый опыт. Никогда до этого я не играл в таких тяжeлых погодных условиях.