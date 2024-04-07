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    • Мендес из ЦСКА назвал матч с самыми тяжелыми погодными условиями

    Мендес из ЦСКА назвал матч с самыми тяжелыми погодными условиями

    Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес выделил матч в карьере с самыми тяжелыми погодными условиями.

    – Как тебе ощущения от той декабрьской игры с «Ростовом»? Хотел бы ещe раз сыграть в снегу?

    – Меня делает счастливым тот факт, что я выхожу на поле и играю. Вообще латиноамериканские футболисты не привыкли к игре при такой температуре, таким погодным условиям, поэтому, конечно, тот матч запомнился и стал особенным. Это был новый опыт. Никогда до этого я не играл в таких тяжeлых погодных условиях.

    • Мендес в ЦСКА с 2022 года.
    • В прошлом году он помог команде выиграть Фонбет Кубок России.
    • Москвичи продолжают защиту титула.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    07.04.2024 11:39
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    Комментарии (1)
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    WILDLING_HRUNDEL
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    Это было нечто тогда! Почему игру не отменили никто не знает)
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