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    Агент предлагал ЦСКА отпустить Мендеса бесплатно

    Агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса Пабло Леклер Флуха предлагал московскому клубу отпустить игрока в «Коло-Коло» бесплатно. Из бонусов российскому клубу предлагалось получить только 50% от перепродажи.

    ЦСКА такой вариант не устроил, тем более, что клуб не получал официальных предложений.

    • В сентябре московский клуб отдал чилийца в аренду «Крыльям Советов» до конца сезона, однако он отсутствует на сборе самарцев.
    • В этом сезоне 25-летний игрок провел 13 матчей за волжан, отдал 1 голевую передачу.
    • Контракт футболиста с ЦСКА действует до июня 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Мендеса в 3 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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    19.01.2025 15:17
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    Комментарии (2)
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    andrei-sarap-yandex
    1737291442
    АГЕНТЫ ЭТО ЗЛО
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    GREY DM
    1737293144
    как же ******* эти агенты. "отпустите бесплатно, а ещё лучше - денег на дорогу дайте". просто оборзели.
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