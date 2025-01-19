Агент предлагал ЦСКА отпустить Мендеса бесплатно

Агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса Пабло Леклер Флуха предлагал московскому клубу отпустить игрока в «Коло-Коло» бесплатно. Из бонусов российскому клубу предлагалось получить только 50% от перепродажи.
ЦСКА такой вариант не устроил, тем более, что клуб не получал официальных предложений.
- В сентябре московский клуб отдал чилийца в аренду «Крыльям Советов» до конца сезона, однако он отсутствует на сборе самарцев.
- В этом сезоне 25-летний игрок провел 13 матчей за волжан, отдал 1 голевую передачу.
- Контракт футболиста с ЦСКА действует до июня 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Мендеса в 3 миллиона евро.