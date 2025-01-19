Агент предлагал ЦСКА отпустить Мендеса бесплатно

Агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса Пабло Леклер Флуха предлагал московскому клубу отпустить игрока в «Коло-Коло» бесплатно. Из бонусов российскому клубу предлагалось получить только 50% от перепродажи.

ЦСКА такой вариант не устроил, тем более, что клуб не получал официальных предложений.