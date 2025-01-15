Игрок ЦСКА может перейти в «Коло-Коло»

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес может перейти в «Коло-Коло». В сентябре московский клуб отдал чилийца в аренду «Крыльям Советов» до конца сезона, однако он отсутствует на сборе самарцев.
«В настоящий момент чилийский полузащитник Виктор Мендес не находится в расположении «Крыльев Советов» в Турции», – сообщили в пресс-службе волжан.
Ранее журналист Дани Арриета сообщил на своей странице в социальной сети X, что «Коло-Коло» ведет переговоры с ЦСКА о трансфере Мендеса.
- В этом сезоне 25-летний игрок провел 13 матчей за самарцев, отдал 1 голевую передачу.
- Контракт футболиста с ЦСКА действует до июня 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Мендеса в 3 миллиона евро.