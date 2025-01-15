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    Игрок ЦСКА может перейти в «Коло-Коло»

    Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес может перейти в «Коло-Коло». В сентябре московский клуб отдал чилийца в аренду «Крыльям Советов» до конца сезона, однако он отсутствует на сборе самарцев.

    «В настоящий момент чилийский полузащитник Виктор Мендес не находится в расположении «Крыльев Советов» в Турции», – сообщили в пресс-службе волжан.

    Ранее журналист Дани Арриета сообщил на своей странице в социальной сети X, что «Коло-Коло» ведет переговоры с ЦСКА о трансфере Мендеса.

    • В этом сезоне 25-летний игрок провел 13 матчей за самарцев, отдал 1 голевую передачу.
    • Контракт футболиста с ЦСКА действует до июня 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Мендеса в 3 миллиона евро.

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    Источник: ТАСС

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    15.01.2025 11:55
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