Мендес оценил состав ЦСКА с точки зрения борьбы за титулы

Защитник ЦСКА Виктор Мендес рассказал, что настроен выиграть со своей командой чемпионат России.

«ЦСКА вернулся, чтобы выиграть чемпионат? Лично я настроен на это. В прошлом году клуб также боролся за победу в чемпионате. К сожалению, мы не добились этого. Но в этом году мы хорошо выступаем. Я надеюсь, шаг за шагом мы сможем прийти к нашей цели. Это сложный чемпионат, очень много команд борются за титул, особенно в этом сезоне. Нам просто нужно усиленно работать, чтобы подняться на вершину турнирной таблицы.

Состав ЦСКА позволяет бороться за чемпионство и в Кубке параллельно? Это довольно непросто. Я бы сказал, что это больше вопрос к руководству, хотят ли они подписать кого-то из футболистов или нет. Но наш коллектив в любом случае готов бороться в двух турнирах: в Кубке и в чемпионате», – сказал Мендес.