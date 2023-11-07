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    Мендес оценил состав ЦСКА с точки зрения борьбы за титулы

    Защитник ЦСКА Виктор Мендес рассказал, что настроен выиграть со своей командой чемпионат России.

    «ЦСКА вернулся, чтобы выиграть чемпионат? Лично я настроен на это. В прошлом году клуб также боролся за победу в чемпионате. К сожалению, мы не добились этого. Но в этом году мы хорошо выступаем. Я надеюсь, шаг за шагом мы сможем прийти к нашей цели. Это сложный чемпионат, очень много команд борются за титул, особенно в этом сезоне. Нам просто нужно усиленно работать, чтобы подняться на вершину турнирной таблицы.

    Состав ЦСКА позволяет бороться за чемпионство и в Кубке параллельно? Это довольно непросто. Я бы сказал, что это больше вопрос к руководству, хотят ли они подписать кого-то из футболистов или нет. Но наш коллектив в любом случае готов бороться в двух турнирах: в Кубке и в чемпионате», – сказал Мендес.

    • ЦСКА после 14 туров РПЛ занимает третье место с 24 очками.
    • Армейцы отстают на семь очков от лидера – «Краснодара».

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    Источник: Metaratings.ru

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    07.11.2023 14:05
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