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    Виктор Мендес - статистика

    #88 | Полузащитник
    Имя Виктор
    Фамилия Мендес
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Родной город Вальдивия
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 сентября 1999 (23 года)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Сочи 2:0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 18 тур
    28.02.2023 1' - 90' Краснодар 1:0 ЦСКА Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    23.02.2023 1' - 90' ЦСКА 3:0 Краснодар Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    19.02.2023 1' - 46' ЦСКА 0:2 Рубин Товарищеские матчи
    15.02.2023 1' - 90' ЦСКА 2:1 Динамо Товарищеские матчи
    11.02.2023 1' - 80' ЦСКА 1:1 Ахмат Товарищеские матчи
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