Виктор Мендес - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Мендес
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вальдивия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Мендес
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вальдивия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Сочи
|2:0
|ЦСКА
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Краснодар
|1:0
|ЦСКА
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|23.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|3:0
|Краснодар
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|19.02.2023
|1' - 46'
|ЦСКА
|0:2
|Рубин
|Товарищеские матчи
|15.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|2:1
|Динамо
|Товарищеские матчи
|11.02.2023
|1' - 80'
|ЦСКА
|1:1
|Ахмат
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2023
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|23.02.2023
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Краснодар (Краснодар)
|26.11.2022
|81' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|22.11.2022
|86' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|0:0
(5:4)п
|ЦСКА (Москва)
|19.10.2022
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|14.09.2022
|69' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Урал (Екатеринбург)
|31.08.2022
|1' -82'
|Торпедо (Москва)
|0:2
|ЦСКА (Москва)