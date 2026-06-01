Португалия

Роналду обновил свой антирекорд стоимости

Немецкий экономист дал прогноз на ЧМ-2026, он угадал трех последних чемпионов мира

Роналду тремя словами описал прибытие в сборную Португалии перед ЧМ-2026

Букмекеры определили, кто больше забьет на ЧМ-2026 – Месси или Роналду

41-летнего Роналду уличили в том, что он мешает сборной Португалии