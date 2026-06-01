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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия - Чили
Португалия - Чили: онлайн-трансляция 06 июня 2026
Португалия
06.06.2026, суббота, 20:45
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Чили
Матч
Личные встречи
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Статистика матча Португалия - Чили
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
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0
0
xGP (предотвращенные голы)
0
0
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