Генич одним словом описал соперников сборной России в осенних матчах

Подробное расписание матчей сборной России на осень 2025 года

Семин одним словом описал соперников сборной России в ноябре

Россия сыграет с Чили и Перу

Матч России с Уругваем может сорваться, вероятность игры с Аргентиной остается