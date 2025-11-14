Экс-вратарь «Динамо» проанализировал голевую ошибку Сафонова в матче с Перу

Бывший голкипер «Динамо» Андрей Сметанин оценил действия вратаря Матвея Сафонова в эпизоде с пропущенным мячом от Перу.

Алекс Валера сравнял счет на 82-й минуте.

Он пробил с дальней дистанции, застав врасплох Сафонова.

В итоге россияне упустили победу в товарищеском матче – 1:1.

«Я не смотрел вчерашний матч сборной России против Перу, но пропущенный мяч видел. Сафонов привeз гол. Хотя в момент удара Матвей поскользнулся, но пропускать такое он не должен.

О чeм говорят такие голы? У Сафонова нет игровой практики. Как говорят тренеры сборной, они вызывают игроков при наличии практики в клубах. Кого-то Карпин не берeт, хотя он играет в стартовом составе, а кому-то даeт шанс… При этом Сафонов не играет в своeм клубе. Это абсолютно неправильно. Он сидит 25 матчей на замене. Матвея не надо вызывать без практики и тонуса, даже если он играет за границей», – сказал Сметанин.