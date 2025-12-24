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  • Арустамян – о Станковиче: «Взрослый мужик не имеет права так говорить»

Арустамян – о Станковиче: «Взрослый мужик не имеет права так говорить»

24 декабря 2025, 23:43
4

Комментатор Нобель Арустамян высказался об увольнении Деяна Станковича из «Спартака».

«Увольнение Станковича из «Спартака» – это ошибка? Многое узнал про Станковича, я не согласен. Знаю, что он всe равно, уже начиная с лета, думал об отъезде. И понятно, он, не могу сказать… Вот это всe: его поведение эмоциональное, все эти выкрики, скандалы – это не то, что команду сплачивало, помогало. Это была проблема для «Спартака».

И все понимают, что [это] не тот путь. Поэтому не согласен, что была поставлена игра, что они двигались правильно. Это всe неправда. Моe мнение. Я знаю, что коллектив… Вот сейчас атмосфера успокоилась в «Спартаке» после ухода Станковича. И это очень важно для команды. Поэтому не согласен, что это ошибка. Это было адекватное решение, которое ждали болельщики «Спартака». И команда ждала, поэтому я в этом не вижу никакой проблемы.

Станкович сказал, что вeл себя так из-за судей? Ну, взрослый мужик, тренер, главный тренер команды, не имеет права говорить: «Меня спровоцировали», – сказал Арустамян.

  • Станкович возглавлял «Спартак» с мая 2024 года. В ноябре клуб уволил сербского специалиста.
  • Станкович оставил московскую команду на 6-м месте в РПЛ.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Црвена Звезда Станкович Деян Арустамян Нобель
Комментарии (4)
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VPERDIV SPARTAK
1766610800
А кто из Спартака по другому уходил! Контракт побольше неустойки и домой!
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momwig_
1766613447
Вот откуда... ОТКУДА! Нобель Арустамян, играющий мордочкой возраст малыша в подгузах и его же уровень отыгрывающий в рассуждениях, знает, ЧТО может и не может говорить, ***, взрослый мужик? Ну - ОТКУДА???
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Artemka444
1766634153
Что с ним что без него игры не было и нет!!!!
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Бумбраш
1766642791
Очередной бездарь рассуждает что можно,а что нельзя...
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