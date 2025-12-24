Арустамян – о Станковиче: «Взрослый мужик не имеет права так говорить»

Комментатор Нобель Арустамян высказался об увольнении Деяна Станковича из «Спартака».

«Увольнение Станковича из «Спартака» – это ошибка? Многое узнал про Станковича, я не согласен. Знаю, что он всe равно, уже начиная с лета, думал об отъезде. И понятно, он, не могу сказать… Вот это всe: его поведение эмоциональное, все эти выкрики, скандалы – это не то, что команду сплачивало, помогало. Это была проблема для «Спартака».

И все понимают, что [это] не тот путь. Поэтому не согласен, что была поставлена игра, что они двигались правильно. Это всe неправда. Моe мнение. Я знаю, что коллектив… Вот сейчас атмосфера успокоилась в «Спартаке» после ухода Станковича. И это очень важно для команды. Поэтому не согласен, что это ошибка. Это было адекватное решение, которое ждали болельщики «Спартака». И команда ждала, поэтому я в этом не вижу никакой проблемы.

Станкович сказал, что вeл себя так из-за судей? Ну, взрослый мужик, тренер, главный тренер команды, не имеет права говорить: «Меня спровоцировали», – сказал Арустамян.