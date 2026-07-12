Семак раскрыл детали общения со Станковичем

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о разговоре с Деяном Станковичем из «Црвены Звезды».
- Команды провели товарищеский матч в Санкт-Петербурге.
- Сине-бело-голубые выиграли со счетом 3:1.
- Станкович ранее работал в «Спартаке».
– С Деяном Станковичем пообщались?
– Да, конечно. Соскучились, немножко пообщались.
– Что он вам сказал?
– Поздравил с победой, пожелал удачи в нашей нелегкой тренерской доле. Так же, как и я ему пожелал удачи в их матчах. Тоже смотрим, переживаем.
У нас с Деяном хорошие отношения. Конечно, мне небезразличны его судьба и работа. Так же, как, наверное, отчасти и мои для него.
Источник: сайт «Зенита»