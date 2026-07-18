ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби (2:5)

Московское «Динамо» разгромило ЦСКА в товарищеском матче со счетом 5:2. Игра прошла на «ВТБ Арене» в Москве.

Хозяева забили четыре мяча еще до перерыва. На 5-й минуте счет открыл защитник Дэвид Рикардо. Затем отличились полузащитник Даниил Фомин (12'), нападающий Константин Тюкавин (20') и полузащитник Бителло (32'). Единственный гол армейцев в первом тайме провел защитник Жоао Виктор на 35-й минуте.

Во втором тайме команды обменялись голами. Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо сократил отставание на 84-й минуте, а на 92-й полузащитник «Динамо» Данил Глебов установил окончательный счет.

В сезоне-2025/26 «Динамо» финишировало седьмым в РПЛ (45 очков),

ЦСКА занял пятое место (51 очко).

В 1-м туре нового чемпионата бело-голубые 25 июля сыграют с «Крыльями Советов», а красно-синие днем ранее встретятся с «Балтикой».