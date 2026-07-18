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ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби (2:5)

Вчера, 21:05
6

Московское «Динамо» разгромило ЦСКА в товарищеском матче со счетом 5:2. Игра прошла на «ВТБ Арене» в Москве.

Хозяева забили четыре мяча еще до перерыва. На 5-й минуте счет открыл защитник Дэвид Рикардо. Затем отличились полузащитник Даниил Фомин (12'), нападающий Константин Тюкавин (20') и полузащитник Бителло (32'). Единственный гол армейцев в первом тайме провел защитник Жоао Виктор на 35-й минуте.

Во втором тайме команды обменялись голами. Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо сократил отставание на 84-й минуте, а на 92-й полузащитник «Динамо» Данил Глебов установил окончательный счет.

  • В сезоне-2025/26 «Динамо» финишировало седьмым в РПЛ (45 очков),
  • ЦСКА занял пятое место (51 очко).
  • В 1-м туре нового чемпионата бело-голубые 25 июля сыграют с «Крыльями Советов», а красно-синие днем ранее встретятся с «Балтикой».

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Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо
Комментарии (6)
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1784399165
ВЕрной дорогой идёте, господа миллионЭры!
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jerry093
1784399966
верим игдисомыч👋👋😂
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Willow
1784402007
Не устану повторять, когда в команде будет форвард Б. Л... Е.. А.. Т
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Император 1
1784402250
Поздравляю Динамо. С ЦСКА вообще какой-то ужас твориться.
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bratskij
1784402334
Уже даже не смешно. Надо кривожопых напов продать и купить еще 15 защитников и развесить их по штангам. Да, и пару вратарей в калитке не помешает и можно стоять, всё равно играть и некому и не умеете. Позорище.
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Яцык3691
1784435930
Клитор ты где?
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