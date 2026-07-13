Кержаков был на вираже во время матча с «Црвеной Звездой»

Бывший вратарь «Зенита» Михаил Кержаков был на фанатском вираже во время товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (3:1).

– Михаил, шикарный матч против «Црвены Звезды», который помимо всего прочего запомнился грандиозной акцией от фанатов в вашу честь. Какие у вас эмоции по этому поводу?

– Во-первых, я хочу поблагодарить фанатов за приглашение на трибуну, для меня впервые такой необычный опыт. Поэтому спасибо им большое за перформанс, очень рад быть там. Попробовал себя в новой роли, немножко голос сорвал. Спросил, как вообще кричать 90 минут, потому что у меня уже через 15 минут голос сел (улыбается).

– Расскажите, каково это наблюдать за матчем с трибуны. И вообще реально ли это?

– Я практически не смотрел, потому что полу боком стоял. Если честно, я волновался, думал, как бы не перепутать слова. Поэтому футбол не удалось посмотреть.

– А какая вам роль была отведена на трибуне? Вы заряжали фанатов?

– Я заряжал, но спасибо заводящему за то, что меня направлял. Без него бы не справился.