Соболев – о праздновании гола: «Это для моих «фанатов», чтобы разогреть инфополе»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (3:1) высказался о предсезонных сборах.

– Вы – лучший бомбардир «Зенита» на сборах.

– На это никто не обращает внимание. Сейчас идет подготовка к сезону. У нас через неделю игра за трофей. Завтра матч с махачкалинским «Динамо», а после уже будем готовиться к Суперкубку. Обычные сборы, работаем и готовимся.

– Способны ли вы играть вместе с Фелипе Аугусто?

– Ну, сегодня играли же какой-то отрезок. Тренерскому штабу виднее. Наверное, это возможно.

– Как вам удобнее?

– Это дело 10 минут на поле. Я играл по-разному. Ничего нового, подстраиваешься друг под друга – и все.

– В прошлом матче с «Нефтчи» вы отпраздновали, показав пальцем на газон. Что это значило?

– Ничего не значило, это просто для моих «фанатов».

– Хейтеров?

– «Фанатов» [улыбается]. Чтобы чуть-чуть разогреть инфополе.