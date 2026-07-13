Соболев – о праздновании гола: «Это для моих «фанатов», чтобы разогреть инфополе»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (3:1) высказался о предсезонных сборах.
– Вы – лучший бомбардир «Зенита» на сборах.
– На это никто не обращает внимание. Сейчас идет подготовка к сезону. У нас через неделю игра за трофей. Завтра матч с махачкалинским «Динамо», а после уже будем готовиться к Суперкубку. Обычные сборы, работаем и готовимся.
– Способны ли вы играть вместе с Фелипе Аугусто?
– Ну, сегодня играли же какой-то отрезок. Тренерскому штабу виднее. Наверное, это возможно.
– Как вам удобнее?
– Это дело 10 минут на поле. Я играл по-разному. Ничего нового, подстраиваешься друг под друга – и все.
– В прошлом матче с «Нефтчи» вы отпраздновали, показав пальцем на газон. Что это значило?
– Ничего не значило, это просто для моих «фанатов».
– Хейтеров?
– «Фанатов» [улыбается]. Чтобы чуть-чуть разогреть инфополе.
- Соболев забил 4 гола в 5 товарищеских матчах «Зенита» в июне-июле.
- «Зенит» сыграет со «Спартаком» в OLIMPBET Суперкубке России 18 июля.