Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal

Сегодня, 14:28

Сайт Goal обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» 2026 года.

Список из 10 человек по-прежнему возглавляет нападающий «Баварии» Гарри Кейн. При этом в него попал форвард «Интер Майами» Лионель Месси.

Полностью список претендентов выглядит так:

  1. Гарри Кейн («Бавария»);
  2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
  3. Килиан Мбаппе («Реал»);
  4. Ламин Ямаль («Барселона»);
  5. Деклан Райс («Арсенал»);
  6. Витинья («ПСЖ»);
  7. Майкл Олисе («Бавария»);
  8. Луис Диас («Бавария»);
  9. Лионель Месси («Интер Майами»);
  10. Ашраф Хакими («ПСЖ»).

В этом году «Золотой мяч» выиграл Усман Дембеле.

Месси получал этот приз 8 раз.

Еще по теме:
Российский игрок МЛС: «Ждал, пока Месси массаж сделает, чтобы просто сфоткаться»
Сестра Месси серьезно пострадала в автомобильной аварии
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров
Источник: Goal
Германия. Бундеслига США. МЛС Интер Майами ПСЖ Арсенал Барселона Реал Манчестер Сити Бавария Месси Лионель Кейн Гарри Мбаппе Килиан Райс Деклан Хакими Ашраф Холанд Эрлинг Диас Луис Витинья Олисе Майкл Ямаль Ламин
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ЦСКА расстанется с нападающим
15:37
1
ФотоКруговой пожаловался, что в сборной России не могут запомнить его имя
15:24
1
Видео«Спартак» выпустил новогодний фильм об исчезновении клуба
15:10
4
ВидеоКарпин с Сафоновым приготовили салат Оливье
14:50
3
Дасаев резко высказался в адрес Бубнова: «У человека беда с головой»
14:37
14
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal
14:28
«Спартак» продлит контракт с полузащитником
14:01
5
Два клуба РПЛ попали в топ-100 самых дорогих команд мира по стоимости состава
13:49
2
Экс-арбитр ФИФА раскрыл, как судьи могут влиять на события в матчах РПЛ
13:15
8
В «Ростове» оценили вероятность снятия команды с чемпионата России
12:57
9
Все новости
Все новости
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal
14:28
«Бавария» стала автором уникального достижения
22 декабря
1
Три бомбардира борются за «Золотую бутсу»-2025/26
22 декабря
1
Кейн установил рекорд Бундеслиги
22 декабря
1
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хайденхайм» – 4:0!
21 декабря
Бундеслига. «Бавария» на 87-й минуте спаслась от домашнего поражения в матче с аутсайдером
14 декабря
2
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Штутгарт» в гостях (5:0), у Кейна хет-трик с замены
6 декабря
Иванович разводится со Швайнштайгером и подала иск о выплате алиментов
3 декабря
1
Бундеслига. «Бавария» вырвала волевую победу над «пиратами» (3:1)
29 ноября
2
Кафанов назвал лучшего вратаря в мире прямо сейчас
28 ноября
5
Кейн отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
26 ноября
Бундеслига. «Бавария» уступала в 2 мяча, но разгромила соперника (6:2), Олисе поучаствовал в 5 голах
22 ноября
Футболиста «Боруссии» серьезно наказали за хранение оружия
18 ноября
Бундеслига. «Бавария» впервые в сезоне не выиграла (2:2)
8 ноября
Бундеслига. «Бавария» разгромила дома «Байер» (3:0)
1 ноября
«Бавария» побила рекорд топ-5 лиг Европы, который держался 33 года
25 октября
5
Бундеслига. Гол на 96-й минуте вернул дортмундскую «Боруссию» в тройку лидеров
25 октября
1
Бундеслига. «Бавария» на выезде победила «Боруссию» М (3:0), Кейн не забил впервые за 12 матчей
25 октября
Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal
24 октября
6
В Германии раскрыли, зачем «Бавария» продлила контракт с Компани
21 октября
Фото«Бавария» продлила контракт с Компани
21 октября
Бундеслига. «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:1), продолжив победную серию
18 октября
Мхитарян заявил, что Клопп должен ему 50 евро
13 октября
1
Тухель оценил 13-е место Кейна в голосовании за обладателя «Золотого мяча»
9 октября
39-летний Нойер готов вернуться в сборную Германии, но при одном условии
8 октября
Бундеслига. «Бавария» без проблем разобралась с «Айнтрахтом» (3:0), у Диаса 2+1
4 октября
Игрок канадского клуба стал самым титулованным футболистом Германии в истории
2 октября
Румменигге назвал «Ньюкасл» идиотами
29 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 