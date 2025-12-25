Топ-10 претендентов на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal

Сайт Goal обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» 2026 года.
Список из 10 человек по-прежнему возглавляет нападающий «Баварии» Гарри Кейн. При этом в него попал форвард «Интер Майами» Лионель Месси.
Полностью список претендентов выглядит так:
- Гарри Кейн («Бавария»);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
- Килиан Мбаппе («Реал»);
- Ламин Ямаль («Барселона»);
- Деклан Райс («Арсенал»);
- Витинья («ПСЖ»);
- Майкл Олисе («Бавария»);
- Луис Диас («Бавария»);
- Лионель Месси («Интер Майами»);
- Ашраф Хакими («ПСЖ»).
В этом году «Золотой мяч» выиграл Усман Дембеле.
Месси получал этот приз 8 раз.
Источник: Goal