Топ-10 претендентов на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal

Сайт Goal обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» 2026 года.

Список из 10 человек по-прежнему возглавляет нападающий «Баварии» Гарри Кейн. При этом в него попал форвард «Интер Майами» Лионель Месси.

Полностью список претендентов выглядит так:

В этом году «Золотой мяч» выиграл Усман Дембеле.

Месси получал этот приз 8 раз.