Бундеслига. «Бавария» вдевятером удержала гостевую ничью с «Байером» (1:1)

«Байер» и «Бавария» разошлись миром в 26-м туре чемпионата Германии по футболу. У леверкузенцев счет открыл Алейш Гарсия.

На 69-й минуте у «Баварии» отличился колумбийский нападающий Луис Диас.

«Бавария» заканчивала встречу вдевятером. На 42-й минуте у мюнхенцев прямую красную карточку за серьезный фол получил Николас Джексон. На 84-й минуте вторую желтую карточку за симуляцию получил Луис Диас. Первая карточка колумбийцу была за грубую игру.

Баварцы лидируют в Бундеслиге с девятиочковым отрывом. «Байер» на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

У «Байера» в последних 14 матчах одно поражение. «Бавария» проиграла второй раз в этом году.