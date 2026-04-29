Кейн менее чем за 3 сезона вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Баварии»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил «ПСЖ» (4:5) в первом полуфинале Лиги чемпионов-2025/26.

Он отличился 139 голами в 142 матчах за мюнхенскую команду.

Это десятый результат в истории клуба. Столько же мячей (139) забил Элбер, но в 266 играх.

В ближайшее время Кейн, вероятно, обгонит Дитера Бреннингера (142 гола), Арьена Роббена (144) и Дитера Хенесса (145).

В топ-3 лучших бомбардиров «Баварии» входят Герд Мюллер (570), Роберт Левандовски (344) и Томас Мюллер (250).