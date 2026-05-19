Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Опубликован состав сборной Швейцарии на ЧМ-2026

Вчера, 21:52
2

Тренерский штаб сборной Швейцарии определился с заявкой команды для участия в чемпионате мира.

В опубликованный список из 26 футболистов вошли:

Вратари: Грегор Кобель («Боруссия Д»), Марвин Келлер («Янг Бойз»), Ивон Мвого («Лорьян»);

Защитники: Мануэль Аканджи («Интер»), Нико Эльведи («Боруссия М»), Миро Мухайм («Гамбург»), Рикардо Родригес («Бетис»), Сильван Видмер («Майнц»), Лука Хакес («Штутгарт»), Ауреле Аменда («Айнтрахт»), Эрай Джемерт («Валенсия»);

Полузащитники: Ардон Яшари («Милан»), Денис Закария («Монако»), Гранит Джака («Сандерленд»), Йоан Манзамби («Фрайбург»), Джибриль Соу («Севилья»), Мишель Эбишер («Пиза»), Ремо Фройлер («Болонья»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Фабиан Ридер («Аугсбург»), Ноа Окафор («Лидс»), Рубен Варгас («Севилья»), Дан Ндойе («Ноттингем Форест»);

Нападающие: Седрик Иттен («Фортуна»), Бреэль Эмболо («Ренн»), Зеки Амдуни («Бернли»).

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Швейцария попала в одну группу с Боснией и Герцеговиной, Катаром и Канадой.

Еще по теме:
«Запомните мои слова»: Неймар сделал важное заявление об участии в ЧМ-2026 3
Валуев проигнорирует ЧМ-2026 по двум причинам 2
Неймар заплакал, узнав о вызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026 4
Источник: Blick
Чемпионат мира Швейцария
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1779217201
Опасная команда, казалось бы где Швейцария и футбол, но эти типы могут навести шороху
Ответить
FFR
1779260710
Пожелаем удачи команде Мурата Якина.
Ответить
Главные новости
ВидеоКокорин прокомментировал свой уход из «Ариса»
19:11
Пономарев объяснил, почему Акинфееву следует закончить карьеру
19:01
1
Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ
18:41
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
18:26
1
ФотоНазваны судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка
18:11
6
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
17:57
2
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Все новости
Все новости
Опубликован расширенный состав сборной Ирака на ЧМ-2026
12:38
1
Футболист «Барселоны» пропустит ЧМ-2026
09:56
Опубликован состав сборной Швейцарии на ЧМ-2026
Вчера, 21:52
2
«Запомните мои слова»: Неймар сделал важное заявление об участии в ЧМ-2026
Вчера, 21:31
10
Валуев проигнорирует ЧМ-2026 по двум причинам
Вчера, 19:19
2
ВидеоНеймар заплакал, узнав о вызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026
Вчера, 18:14
5
Тренер сборной Португалии прокомментировал включение 41-летнего Роналду в состав на ЧМ-2026
Вчера, 17:54
1
41-летний Роналду – в заявке сборной Португалии на ЧМ-2026
Вчера, 15:59
5
Опубликован состав сборной Шотландии на ЧМ-2026
Вчера, 14:21
Анчелотти объяснил вызов Неймара на ЧМ-2026
Вчера, 09:15
2
ВидеоРеакция Неймара на вызов в сборную Бразилии на ЧМ-2026
Вчера, 08:24
1
78-летний Адвокат назвал состав Кюрасао на ЧМ-2026
Вчера, 00:48
2
ФотоНеймар и двое зенитовцев – в заявке Бразилии на ЧМ-2026
Вчера, 00:13
8
Спартаковец – в заявке ДР Конго на ЧМ-2026
18 мая
8
Состав Австрии на ЧМ-2026
18 мая
Ямаль пропустит часть ЧМ-2026
18 мая
1
Хорватия объявила состав на ЧМ-2026
18 мая
ФИФА поставила точку в вопросе Ирана на ЧМ-2026
17 мая
25
Германия возьмет на ЧМ-2026 40-летнего игрока
17 мая
6
ВидеоИгрок сборной Японии расплакался, узнав, что поедет на ЧМ-2026
16 мая
4
Опубликован состав сборной Южной Кореи на ЧМ-2026
16 мая
Погребняк объяснил отказ ехать на ЧМ-2026
16 мая
2
Опубликован состав сборной Японии на ЧМ-2026
16 мая
2
Один игрок РПЛ попал в состав Туниса на ЧМ-2026
15 мая
2
Один экс-игрок РПЛ попал в заявку Гаити на ЧМ-2026
15 мая
Сборная Кот-д`Ивуара опубликовала состав на ЧМ-2026
15 мая
Сборная Бельгии опубликовала состав на ЧМ-2026
15 мая
3
Сергеев сказал, кого поддержит на ЧМ-2026, – Месси или Роналду
15 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 