Опубликован состав сборной Швейцарии на ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной Швейцарии определился с заявкой команды для участия в чемпионате мира.

В опубликованный список из 26 футболистов вошли:

Вратари: Грегор Кобель («Боруссия Д»), Марвин Келлер («Янг Бойз»), Ивон Мвого («Лорьян»);

Защитники: Мануэль Аканджи («Интер»), Нико Эльведи («Боруссия М»), Миро Мухайм («Гамбург»), Рикардо Родригес («Бетис»), Сильван Видмер («Майнц»), Лука Хакес («Штутгарт»), Ауреле Аменда («Айнтрахт»), Эрай Джемерт («Валенсия»);

Полузащитники: Ардон Яшари («Милан»), Денис Закария («Монако»), Гранит Джака («Сандерленд»), Йоан Манзамби («Фрайбург»), Джибриль Соу («Севилья»), Мишель Эбишер («Пиза»), Ремо Фройлер («Болонья»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Фабиан Ридер («Аугсбург»), Ноа Окафор («Лидс»), Рубен Варгас («Севилья»), Дан Ндойе («Ноттингем Форест»);

Нападающие: Седрик Иттен («Фортуна»), Бреэль Эмболо («Ренн»), Зеки Амдуни («Бернли»).