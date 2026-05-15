Один игрок РПЛ попал в состав Туниса на ЧМ-2026

15 мая, 20:58
2

Сборная Туниса в соцсетях опубликовала заявку на чемпионат мира-2026.

Вратари: Аймен Дамен («Сфаксьен»), Сабри Бен Хессен («Этуаль дю Сахель»), Абдельмухиб Шамах («Клуб Африкен»).

Защитники: Ян Валери («Янг Бойз»), Мутаз Неффати («Норрчeпинг»), Дилан Бронн («Серветт»), Раед Чихауи («Монастир»), Монтассар Тальби («Лорьян»), Адем Арус («Касымпаша»), Омар Рекик («Марибор»), Али Абди («Ницца»), Мохамед Амин Хамида («Эсперанс»).

Полузащитники: Эллиес Скири («Айнтрахт»), Анис Бен Слимане («Норвич Сити»), Рани Хедира («Унион» Берлин), Мортада Бен Уаннес («Касымпаша»), Исмаэль Гарби («Аугсбург»), Хадж Махмуд («Лугано»), Аннибал Меджбри («Бeрнли»).

Нападающие: Элиас Саад («Ганновер»), Халил Аяри («ПСЖ»), Элиас Ашури («Копенгаген»), Себастьян Тунекти («Селтик»), Хазем Мастури («Динамо» Махачкала), Фирас Шауат («Клуб Африкен»), Райан Эллуми («Ванкувер Уайткэпс»).

Тунис сыграет в одной группе с Нидерландами, Швецией, Японией.

Комментарии (2)
Антрацитовый волхв
1778870312
У нас и такие есть‽
Ответить
