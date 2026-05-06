  Инфантино сказал, кому готов лично принести хот-дог и кока-колу на финале ЧМ-2026

Инфантино сказал, кому готов лично принести хот-дог и кока-колу на финале ЧМ-2026

6 мая, 17:58
3

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о критике стоимости билетов на матчи ЧМ-2026.

«Если кто-то купит билет на финал за 2 миллиона долларов, я лично принесу ему хот-дог и кока-колу, чтобы он отлично провел время.

Мы должны учитывать рынок, мы работаем в стране с самым развитым рынком развлечений в мире. Поэтому мы должны применять рыночные цены.

В Соединенных Штатах также разрешена перепродажа билетов. Поэтому, если вы продаете билеты по слишком низкой цене, эти билеты будут перепроданы по гораздо более высокой.

И на самом деле, даже если некоторые люди утверждают, что наши цены высоки, эти билеты все равно оказываются на рынке перепродажи по еще более высокой цене, более чем в два раза», – сказал Инфантино.

Президент ФИФА также отметил, что 25% билетов на групповой этап стоят менее 300 долларов (254 евро). Сообщалось, что ФИФА уже получила более 500 миллионов заявок на билеты, по сравнению с 50 миллионами в рамках предыдущих двух чемпионатов мира.

  • Ранее сообщалось о введении новой категории билетов, цены на которые могут достигать до 2300 долларов.
  • Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Источник: L'Equipe
Чемпионат мира
Комментарии (3)
Айболид
Халдейская морда потому , что эта инфантина .
Пингвины Антарктиды/Форпо
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА вероятно, призвание Джанни работать продавцом хот-догов и кока-колы, а не президентом ФИФА; дилетант в футболе со своим варом ради доходов от рекламы, вообще Мундиаль будет весёлым ⚽
chernyakhovasy
