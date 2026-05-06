Инфантино сказал, кому готов лично принести хот-дог и кока-колу на финале ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о критике стоимости билетов на матчи ЧМ-2026.

«Если кто-то купит билет на финал за 2 миллиона долларов, я лично принесу ему хот-дог и кока-колу, чтобы он отлично провел время.

Мы должны учитывать рынок, мы работаем в стране с самым развитым рынком развлечений в мире. Поэтому мы должны применять рыночные цены.

В Соединенных Штатах также разрешена перепродажа билетов. Поэтому, если вы продаете билеты по слишком низкой цене, эти билеты будут перепроданы по гораздо более высокой.

И на самом деле, даже если некоторые люди утверждают, что наши цены высоки, эти билеты все равно оказываются на рынке перепродажи по еще более высокой цене, более чем в два раза», – сказал Инфантино.

Президент ФИФА также отметил, что 25% билетов на групповой этап стоят менее 300 долларов (254 евро). Сообщалось, что ФИФА уже получила более 500 миллионов заявок на билеты, по сравнению с 50 миллионами в рамках предыдущих двух чемпионатов мира.