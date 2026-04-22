Игрок «Баварии» пропустит ЧМ-2026

Вингер «Баварии» Серж Гнабри сообщил, что не сыграет на предстоящем чемпионате мира.
30-летний футболист пропустит турнир из-за разрыва приводящей мышцы бедра.
«Последние несколько дней было тяжело осмыслить. «Баварии» еще многое предстоит решить в этом сезоне после завоевания очередного титула Бундеслиги на выходных.
Что касается мечты о чемпионате мира со сборной Германии… К сожалению, для меня она закончилась. Как и вся страна, я буду поддерживать ребят из дома.
Теперь пора сосредоточиться на восстановлении и возвращении к предсезонной подготовке. Спасибо за все сообщения», – написал Гнабри в соцсетях.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
- Германия сыграет на групповом этапе с Кюрасао, Кот-д’Ивуаром и Эквадором.
Источник: «Бомбардир»