Игрок «Баварии» пропустит ЧМ-2026

Вингер «Баварии» Серж Гнабри сообщил, что не сыграет на предстоящем чемпионате мира.

30-летний футболист пропустит турнир из-за разрыва приводящей мышцы бедра.

«Последние несколько дней было тяжело осмыслить. «Баварии» еще многое предстоит решить в этом сезоне после завоевания очередного титула Бундеслиги на выходных.

Что касается мечты о чемпионате мира со сборной Германии… К сожалению, для меня она закончилась. Как и вся страна, я буду поддерживать ребят из дома.

Теперь пора сосредоточиться на восстановлении и возвращении к предсезонной подготовке. Спасибо за все сообщения», – написал Гнабри в соцсетях.