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  • Коэффициенты букмекеров на матч: Нидерланды – Япония 14 июня 2026 года

Коэффициенты букмекеров на матч: Нидерланды – Япония 14 июня 2026 года

Вчера, 15:42

Матч группового этапа чемпионата мира между сборной Нидерландов и сборной Японии состоится 14 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Арлингтоне на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум», начало – в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Форма команд

Нидерланды

Сборная Нидерландов провела 10 последних матчей: 6 побед, 3 ничьи, 1 поражение. Команда забила 22 гола (2.2 за игру) и пропустила 8 (0.8 за игру). В 60% матчей фиксировался тотал больше 2.5, а «обе забьют» проходило также в 60% встреч.

В последних играх Нидерланды обыграли Узбекистан (2:1), Норвегию (2:1), Финляндию (4:0), Мальту (4:0), Литву (3:2), сыграли вничью с Эквадором (1:1) и Польшей (1:1), а также уступили Алжиру (0:1). Команда демонстрирует стабильную атакующую игру с высокой реализацией моментов.

Япония

Сборная Японии провела 10 последних матчей: 7 побед, 2 ничьи, 1 поражение. Команда забила 14 голов (1.4 за игру) и пропустила 6 (0.6 за игру). В 70% матчей фиксировались сухие победы, а «обе забьют» проходило лишь в 20% встреч.

В последних играх Япония обыграла Исландию (1:0), Англию (1:0), Шотландию (1:0), Боливию (3:0), Гану (2:0), Бразилию (3:2), а также сыграла вничью с Парагваем (2:2), Мексикой (0:0), США (0:2) и Южной Кореей (1:0). Команда делает ставку на дисциплину и надeжную оборону.

Статистика и игровой баланс

По статистике небольшое преимущество у сборной Нидерландов: 22 забитых мяча против 14 у Японии (2.2 против 1.4 за игру). При этом Япония заметно надeжнее в обороне – 6 пропущенных мячей против 8 у Нидерландов.

Нидерланды чаще контролируют мяч (60% владения) и создают больше моментов (14.3 удара за игру против 11.2). Япония играет более прагматично, с акцентом на компактную оборону и быстрые переходы, что делает еe неудобным соперником для атакующих команд.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» ожидают равный и тактически насыщенный матч, где Нидерланды считаются небольшим фаворитом за счeт более высокой атакующей активности, однако Япония компенсирует это дисциплиной и организованной обороной.

Рынок

«Бетсити»

«Фонбет»

Победа сборной Нидерландов

2.00

1.98

Ничья

3.60

3.60

Победа сборной Японии

3.80

3.80

Двойной шанс: Нидерланды не проиграют

1.28

1.27

Двойной шанс: Япония не проиграет

1.83

1.82

Тотал меньше 2.5

1.90

1.88

Тотал больше 2.5

1.92

1.92

Фора сборной Нидерландов (–1)

2.75

2.75

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Кратко о главных рынках

Исход матча

Сборная Нидерландов выглядит более атакующей и вариативной командой, которая чаще создаeт моменты и играет первым номером. Япония, напротив, делает ставку на структуру, компактность и низкий процент ошибок, что позволяет ей успешно играть против сильных соперников.

Тоталы

Матч имеет сбалансированный характер. Нидерланды часто участвуют в результативных встречах (60% ТБ 2.5), тогда как Япония чаще играет «низовые» матчи (70% ТМ 2.5). Базовый сценарий – 1–3 гола, с высокой вероятностью плотной игры.

Форы

Нидерланды чаще побеждают с минимальным преимуществом, тогда как Япония редко проигрывает крупно благодаря организованной обороне. Наиболее вероятный сценарий – победа одной из команд в 1 мяч или ничья без явного перевеса.

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Где смотреть матч Нидерланды – Япония: во сколько прямая трансляция 14 июня 2026
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Япония Нидерланды
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