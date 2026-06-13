Матч группового этапа чемпионата мира между сборной Нидерландов и сборной Японии состоится 14 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Арлингтоне на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум», начало – в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».
Форма команд
Нидерланды
Сборная Нидерландов провела 10 последних матчей: 6 побед, 3 ничьи, 1 поражение. Команда забила 22 гола (2.2 за игру) и пропустила 8 (0.8 за игру). В 60% матчей фиксировался тотал больше 2.5, а «обе забьют» проходило также в 60% встреч.
В последних играх Нидерланды обыграли Узбекистан (2:1), Норвегию (2:1), Финляндию (4:0), Мальту (4:0), Литву (3:2), сыграли вничью с Эквадором (1:1) и Польшей (1:1), а также уступили Алжиру (0:1). Команда демонстрирует стабильную атакующую игру с высокой реализацией моментов.
Япония
Сборная Японии провела 10 последних матчей: 7 побед, 2 ничьи, 1 поражение. Команда забила 14 голов (1.4 за игру) и пропустила 6 (0.6 за игру). В 70% матчей фиксировались сухие победы, а «обе забьют» проходило лишь в 20% встреч.
В последних играх Япония обыграла Исландию (1:0), Англию (1:0), Шотландию (1:0), Боливию (3:0), Гану (2:0), Бразилию (3:2), а также сыграла вничью с Парагваем (2:2), Мексикой (0:0), США (0:2) и Южной Кореей (1:0). Команда делает ставку на дисциплину и надeжную оборону.
Статистика и игровой баланс
По статистике небольшое преимущество у сборной Нидерландов: 22 забитых мяча против 14 у Японии (2.2 против 1.4 за игру). При этом Япония заметно надeжнее в обороне – 6 пропущенных мячей против 8 у Нидерландов.
Нидерланды чаще контролируют мяч (60% владения) и создают больше моментов (14.3 удара за игру против 11.2). Япония играет более прагматично, с акцентом на компактную оборону и быстрые переходы, что делает еe неудобным соперником для атакующих команд.
Коэффициенты букмекеров
Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» ожидают равный и тактически насыщенный матч, где Нидерланды считаются небольшим фаворитом за счeт более высокой атакующей активности, однако Япония компенсирует это дисциплиной и организованной обороной.
|
Рынок
|
«Бетсити»
|
«Фонбет»
|
Победа сборной Нидерландов
|
2.00
|
1.98
|
Ничья
|
3.60
|
3.60
|
Победа сборной Японии
|
3.80
|
3.80
|
Двойной шанс: Нидерланды не проиграют
|
1.28
|
1.27
|
Двойной шанс: Япония не проиграет
|
1.83
|
1.82
|
Тотал меньше 2.5
|
1.90
|
1.88
|
Тотал больше 2.5
|
1.92
|
1.92
|
Фора сборной Нидерландов (–1)
|
2.75
|
2.75
(Коэффициенты действительны на момент публикации)
Кратко о главных рынках
Исход матча
Сборная Нидерландов выглядит более атакующей и вариативной командой, которая чаще создаeт моменты и играет первым номером. Япония, напротив, делает ставку на структуру, компактность и низкий процент ошибок, что позволяет ей успешно играть против сильных соперников.
Тоталы
Матч имеет сбалансированный характер. Нидерланды часто участвуют в результативных встречах (60% ТБ 2.5), тогда как Япония чаще играет «низовые» матчи (70% ТМ 2.5). Базовый сценарий – 1–3 гола, с высокой вероятностью плотной игры.
Форы
Нидерланды чаще побеждают с минимальным преимуществом, тогда как Япония редко проигрывает крупно благодаря организованной обороне. Наиболее вероятный сценарий – победа одной из команд в 1 мяч или ничья без явного перевеса.
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