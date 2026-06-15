Генич восхитился командой на ЧМ-2026: «Просто красавцы»

Комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу понравилась сборная Японии по матчу 1-го тура ЧМ-2026 против Нидерландов (2:2).
«Как же красиво, мягко и аккуратно японцы работают с мячом. Просто красавцы», – написал Генич.
- Голы у Нидерландов забили Вирджил ван Дейк на 51-й минуте и Крисенцио Саммервил на 64-й.
- У Японии отличились Кеито Накамура на 57-й и Даичи Камада на 89-й.
- В следующих матчах 20 июня по местному времени Нидерланды сыграют со Швецией, а Япония – с Тунисом.
Источник: телеграм-канал Константина Генича