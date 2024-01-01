январь 2024
февраль 2024
Матчей пока что нет
Япония. Джей-лига 2024. 1 тур
Санфречче Хиросима
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Нагоя Грампус
- : -
Касима Антлерс
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 1 тур
Джубило Ивата
- : -
Виссел Кобе
Не начался
Ависпа Фукуока
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
Саган Тосу
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Матида Зельвия
- : -
Гамба Осака
Не начался
Сенан Бельмаре
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
Сересо Осака
- : -
Токио
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 1 тур
Касива Рейсол
- : -
Киото Санга
Не начался
Токио Верди
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 2 тур
Кавасаки Фронтале
- : -
Джубило Ивата
Не начался
Йокогама Маринос
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 2 тур
Виссел Кобе
- : -
Касива Рейсол
Не начался
Нагоя Грампус
- : -
Матида Зельвия
Не начался
Киото Санга
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
Саган Тосу
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
Касима Антлерс
- : -
Сересо Осака
Не начался
Токио
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
Гамба Осака
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 2 тур
Урава Рэд Даймондс
- : -
Токио Верди
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 3 тур
Матида Зельвия
- : -
Касима Антлерс
Не начался
Йокогама Маринос
- : -
Гамба Осака
Не начался
Альбирекс Ниигата
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
Джубило Ивата
- : -
Касива Рейсол
Не начался
Санфречче Хиросима
- : -
Саган Тосу
Не начался
Ависпа Фукуока
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
Токио
- : -
Виссел Кобе
Не начался
Кавасаки Фронтале
- : -
Киото Санга
Не начался
Сересо Осака
- : -
Токио Верди
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 3 тур
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 4 тур
Ависпа Фукуока
- : -
Токио
Не начался
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Матида Зельвия
Не начался
Виссел Кобе
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
Касива Рейсол
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
Гамба Осака
- : -
Джубило Ивата
Не начался
Саган Тосу
- : -
Сересо Осака
Не начался
Токио Верди
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 4 тур
Киото Санга
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Касима Антлерс
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
Сенан Бельмаре
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 5 тур
Токио Верди
- : -
Киото Санга
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 5 тур
Санфречче Хиросима
- : -
Гамба Осака
Не начался
Альбирекс Ниигата
- : -
Касива Рейсол
Не начался
Виссел Кобе
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
Касима Антлерс
- : -
Джубило Ивата
Не начался
Урава Рэд Даймондс
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Матида Зельвия
- : -
Саган Тосу
Не начался
Кавасаки Фронтале
- : -
Токио
Не начался
Нагоя Грампус
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Сересо Осака
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 6 тур
Касива Рейсол
- : -
Сересо Осака
Не начался
Матида Зельвия
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
Йокогама Маринос
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
Сенан Бельмаре
- : -
Токио Верди
Не начался
Джубило Ивата
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Гамба Осака
- : -
Киото Санга
Не начался
Ависпа Фукуока
- : -
Касима Антлерс
Не начался
Саган Тосу
- : -
Виссел Кобе
Не начался
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
Токио
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 7 тур
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Гамба Осака
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 7 тур
Токио Верди
- : -
Касива Рейсол
Не начался
Альбирекс Ниигата
- : -
Сересо Осака
Не начался
Киото Санга
- : -
Джубило Ивата
Не начался
Виссел Кобе
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Санфречче Хиросима
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
Урава Рэд Даймондс
- : -
Саган Тосу
Не начался
Кавасаки Фронтале
- : -
Матида Зельвия
Не начался
Нагоя Грампус
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Токио
- : -
Касима Антлерс
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 8 тур
Касива Рейсол
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 8 тур
Йокогама Маринос
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
Альбирекс Ниигата
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
Джубило Ивата
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
Ависпа Фукуока
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
Касима Антлерс
- : -
Киото Санга
Не начался
Матида Зельвия
- : -
Виссел Кобе
Не начался
Сересо Осака
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
Токио Верди
- : -
Токио
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 8 тур
Гамба Осака
- : -
Саган Тосу
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 9 тур
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
Йокогама Маринос
- : -
Касива Рейсол
Не начался
Киото Санга
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Саган Тосу
- : -
Касима Антлерс
Не начался
Сенан Бельмаре
- : -
Виссел Кобе
Не начался
Ависпа Фукуока
- : -
Джубило Ивата
Не начался
Урава Рэд Даймондс
- : -
Гамба Осака
Не начался
Кавасаки Фронтале
- : -
Токио Верди
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 9 тур
Токио
- : -
Матида Зельвия
Не начался
Нагоя Грампус
- : -
Сересо Осака
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 10 тур
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
Альбирекс Ниигата
- : -
Токио
Не начался
Джубило Ивата
- : -
Матида Зельвия
Не начался
Виссел Кобе
- : -
Киото Санга
Не начался
Сересо Осака
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 10 тур
Токио Верди
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Санфречче Хиросима
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
Урава Рэд Даймондс
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
Касива Рейсол
- : -
Саган Тосу
Не начался
Гамба Осака
- : -
Касима Антлерс
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 11 тур
Йокогама Маринос
- : -
Джубило Ивата
Не начался
Альбирекс Ниигата
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
Касима Антлерс
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
Токио
- : -
Киото Санга
Не начался
Матида Зельвия
- : -
Касива Рейсол
Не начался
Сересо Осака
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
Саган Тосу
- : -
Токио Верди
Не начался
Кавасаки Фронтале
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Ависпа Фукуока
- : -
Гамба Осака
Не начался
Нагоя Грампус
- : -
Виссел Кобе
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 12 тур
Токио Верди
- : -
Джубило Ивата
Не начался
Виссел Кобе
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Гамба Осака
- : -
Сересо Осака
Не начался
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Токио
Не начался
Киото Санга
- : -
Матида Зельвия
Не начался
Ависпа Фукуока
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
Санфречче Хиросима
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
Касива Рейсол
- : -
Касима Антлерс
Не начался
Сенан Бельмаре
- : -
Саган Тосу
Не начался
Урава Рэд Даймондс
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 13 тур
Йокогама Маринос
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 13 тур
Альбирекс Ниигата
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Джубило Ивата
- : -
Саган Тосу
Не начался
Киото Санга
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Кавасаки Фронтале
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
Сенан Бельмаре
- : -
Матида Зельвия
Не начался
Нагоя Грампус
- : -
Гамба Осака
Не начался
Сересо Осака
- : -
Виссел Кобе
Не начался
Токио
- : -
Касива Рейсол
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 13 тур
Касима Антлерс
- : -
Токио Верди
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 14 тур
Касива Рейсол
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
Токио Верди
- : -
Гамба Осака
Не начался
Матида Зельвия
- : -
Сересо Осака
Не начался
Альбирекс Ниигата
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Нагоя Грампус
- : -
Токио
Не начался
Виссел Кобе
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Санфречче Хиросима
- : -
Касима Антлерс
Не начался
Саган Тосу
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Джубило Ивата
Не начался
Урава Рэд Даймондс
- : -
Киото Санга
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 15 тур
Ависпа Фукуока
- : -
Сересо Осака
Не начался
Саган Тосу
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 15 тур
Матида Зельвия
- : -
Токио Верди
Не начался
Джубило Ивата
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Киото Санга
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
Касима Антлерс
- : -
Виссел Кобе
Не начался
Токио
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Гамба Осака
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
Касива Рейсол
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
Сенан Бельмаре
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 16 тур
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Касима Антлерс
Не начался
Джубило Ивата
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
Кавасаки Фронтале
- : -
Касива Рейсол
Не начался
Йокогама Маринос
- : -
Саган Тосу
Не начался
Альбирекс Ниигата
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 16 тур
Виссел Кобе
- : -
Токио Верди
Не начался
Токио
- : -
Гамба Осака
Не начался
Нагоя Грампус
- : -
Киото Санга
Не начался
Сересо Осака
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
Урава Рэд Даймондс
- : -
Матида Зельвия
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 17 тур
Саган Тосу
- : -
Токио
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 17 тур
Санфречче Хиросима
- : -
Джубило Ивата
Не начался
Касима Антлерс
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Матида Зельвия
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Сенан Бельмаре
- : -
Гамба Осака
Не начался
Урава Рэд Даймондс
- : -
Виссел Кобе
Не начался
Киото Санга
- : -
Сересо Осака
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 17 тур
Токио Верди
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
Кавасаки Фронтале
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
Касива Рейсол
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 18 тур
Йокогама Маринос
- : -
Матида Зельвия
Не начался
Санфречче Хиросима
- : -
Токио Верди
Не начался
Киото Санга
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
Сересо Осака
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 18 тур
Виссел Кобе
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
Ависпа Фукуока
- : -
Саган Тосу
Не начался
Касима Антлерс
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Токио
- : -
Джубило Ивата
Не начался
Нагоя Грампус
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
Гамба Осака
- : -
Касива Рейсол
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 19 тур
Матида Зельвия
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Токио Верди
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
Альбирекс Ниигата
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
Джубило Ивата
- : -
Сересо Осака
Не начался
Гамба Осака
- : -
Виссел Кобе
Не начался
Урава Рэд Даймондс
- : -
Касима Антлерс
Не начался
Касива Рейсол
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
Сенан Бельмаре
- : -
Токио
Не начался
Саган Тосу
- : -
Киото Санга
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 19 тур
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 20 тур
Касима Антлерс
- : -
Гамба Осака
Не начался
Токио
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
Кавасаки Фронтале
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
Джубило Ивата
- : -
Токио Верди
Не начался
Нагоя Грампус
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Киото Санга
- : -
Касива Рейсол
Не начался
Сересо Осака
- : -
Саган Тосу
Не начался
Виссел Кобе
- : -
Матида Зельвия
Не начался
Санфречче Хиросима
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Ависпа Фукуока
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 21 тур
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Кавасаки Фронтале
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
Йокогама Маринос
- : -
Токио Верди
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 21 тур
Гамба Осака
- : -
Матида Зельвия
Не начался
Сересо Осака
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
Урава Рэд Даймондс
- : -
Джубило Ивата
Не начался
Токио
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Сенан Бельмаре
- : -
Киото Санга
Не начался
Виссел Кобе
- : -
Касима Антлерс
Не начался
Саган Тосу
- : -
Касива Рейсол
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 22 тур
Санфречче Хиросима
- : -
Виссел Кобе
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 22 тур
Касима Антлерс
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
Токио Верди
- : -
Сересо Осака
Не начался
Матида Зельвия
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
Урава Рэд Даймондс
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
Альбирекс Ниигата
- : -
Саган Тосу
Не начался
Джубило Ивата
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
Касива Рейсол
- : -
Токио
Не начался
Гамба Осака
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 22 тур
Ависпа Фукуока
- : -
Киото Санга
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 23 тур
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Виссел Кобе
Не начался
Токио
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 23 тур
Токио Верди
- : -
Матида Зельвия
Не начался
Нагоя Грампус
- : -
Касива Рейсол
Не начался
Киото Санга
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Санфречче Хиросима
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Кавасаки Фронтале
- : -
Сересо Осака
Не начался
Сенан Бельмаре
- : -
Джубило Ивата
Не начался
Саган Тосу
- : -
Гамба Осака
Не начался
Йокогама Маринос
- : -
Касима Антлерс
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 24 тур
Касима Антлерс
- : -
Токио
Не начался
Матида Зельвия
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Урава Рэд Даймондс
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
Касива Рейсол
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
Джубило Ивата
- : -
Киото Санга
Не начался
Гамба Осака
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
Сересо Осака
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Виссел Кобе
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
Ависпа Фукуока
- : -
Токио Верди
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 24 тур
Саган Тосу
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 25 тур
Касима Антлерс
- : -
Саган Тосу
Не начался
Токио Верди
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
Кавасаки Фронтале
- : -
Виссел Кобе
Не начался
Сенан Бельмаре
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Альбирекс Ниигата
- : -
Джубило Ивата
Не начался
Киото Санга
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
Гамба Осака
- : -
Токио
Не начался
Сересо Осака
- : -
Матида Зельвия
Не начался
Урава Рэд Даймондс
- : -
Касива Рейсол
Не начался
Йокогама Маринос
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 26 тур
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 26 тур
Матида Зельвия
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
Санфречче Хиросима
- : -
Сересо Осака
Не начался
Касива Рейсол
- : -
Гамба Осака
Не начался
Токио
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
Джубило Ивата
- : -
Касима Антлерс
Не начался
Нагоя Грампус
- : -
Токио Верди
Не начался
Саган Тосу
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Йокогама Маринос
- : -
Виссел Кобе
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 26 тур
Альбирекс Ниигата
- : -
Киото Санга
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 27 тур
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Саган Тосу
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 27 тур
Касима Антлерс
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Матида Зельвия
- : -
Джубило Ивата
Не начался
Токио
- : -
Токио Верди
Не начался
Кавасаки Фронтале
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Сенан Бельмаре
- : -
Касива Рейсол
Не начался
Нагоя Грампус
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
Сересо Осака
- : -
Киото Санга
Не начался
Виссел Кобе
- : -
Гамба Осака
Не начался
Ависпа Фукуока
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 28 тур
Гамба Осака
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Урава Рэд Даймондс
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
Йокогама Маринос
- : -
Сересо Осака
Не начался
Сенан Бельмаре
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
Киото Санга
- : -
Токио
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 28 тур
Токио Верди
- : -
Касима Антлерс
Не начался
Санфречче Хиросима
- : -
Касива Рейсол
Не начался
Альбирекс Ниигата
- : -
Матида Зельвия
Не начался
Джубило Ивата
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
Виссел Кобе
- : -
Саган Тосу
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 29 тур
Матида Зельвия
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Санфречче Хиросима
- : -
Токио
Не начался
Касива Рейсол
- : -
Токио Верди
Не начался
Джубило Ивата
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Нагоя Грампус
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Киото Санга
- : -
Касима Антлерс
Не начался
Сересо Осака
- : -
Гамба Осака
Не начался
Саган Тосу
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 29 тур
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
Ависпа Фукуока
- : -
Виссел Кобе
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 30 тур
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Токио Верди
Не начался
Касима Антлерс
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
Касива Рейсол
- : -
Джубило Ивата
Не начался
Токио
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
Кавасаки Фронтале
- : -
Саган Тосу
Не начался
Йокогама Маринос
- : -
Киото Санга
Не начался
Альбирекс Ниигата
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
Гамба Осака
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Виссел Кобе
- : -
Сересо Осака
Не начался
Ависпа Фукуока
- : -
Матида Зельвия
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 31 тур
Касима Антлерс
- : -
Касива Рейсол
Не начался
Урава Рэд Даймондс
- : -
Токио
Не начался
Токио Верди
- : -
Саган Тосу
Не начался
Матида Зельвия
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
Сенан Бельмаре
- : -
Сересо Осака
Не начался
Альбирекс Ниигата
- : -
Виссел Кобе
Не начался
Джубило Ивата
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Нагоя Грампус
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
Киото Санга
- : -
Гамба Осака
Не начался
Санфречче Хиросима
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 32 тур
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Киото Санга
Не начался
Кавасаки Фронтале
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Йокогама Маринос
- : -
Токио
Не начался
Сенан Бельмаре
- : -
Касима Антлерс
Не начался
Нагоя Грампус
- : -
Джубило Ивата
Не начался
Гамба Осака
- : -
Токио Верди
Не начался
Сересо Осака
- : -
Касива Рейсол
Не начался
Виссел Кобе
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Санфречче Хиросима
- : -
Матида Зельвия
Не начался
Саган Тосу
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 33 тур
Ависпа Фукуока
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 33 тур
Урава Рэд Даймондс
- : -
Сересо Осака
Не начался
Касива Рейсол
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Токио
- : -
Саган Тосу
Не начался
Токио Верди
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
Матида Зельвия
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
Альбирекс Ниигата
- : -
Касима Антлерс
Не начался
Джубило Ивата
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
Киото Санга
- : -
Виссел Кобе
Не начался
Гамба Осака
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 34 тур
Касима Антлерс
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Касива Рейсол
- : -
Матида Зельвия
Не начался
Токио Верди
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Кавасаки Фронтале
- : -
Гамба Осака
Не начался
Йокогама Маринос
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Сенан Бельмаре
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
Нагоя Грампус
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
Киото Санга
- : -
Саган Тосу
Не начался
Сересо Осака
- : -
Джубило Ивата
Не начался
Виссел Кобе
- : -
Токио
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 35 тур
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Сересо Осака
Не начался
Токио
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
Кавасаки Фронтале
- : -
Касима Антлерс
Не начался
Йокогама Маринос
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Альбирекс Ниигата
- : -
Токио Верди
Не начался
Гамба Осака
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
Виссел Кобе
- : -
Джубило Ивата
Не начался
Санфречче Хиросима
- : -
Киото Санга
Не начался
Ависпа Фукуока
- : -
Касива Рейсол
Не начался
Саган Тосу
- : -
Матида Зельвия
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 36 тур
Касима Антлерс
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
Урава Рэд Даймондс
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
Касива Рейсол
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Токио Верди
- : -
Виссел Кобе
Не начался
Матида Зельвия
- : -
Токио
Не начался
Сенан Бельмаре
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
Джубило Ивата
- : -
Гамба Осака
Не начался
Киото Санга
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
Сересо Осака
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Саган Тосу
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 37 тур
Касива Рейсол
- : -
Виссел Кобе
Не начался
Токио Верди
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
Матида Зельвия
- : -
Киото Санга
Не начался
Сенан Бельмаре
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Альбирекс Ниигата
- : -
Гамба Осака
Не начался
Джубило Ивата
- : -
Токио
Не начался
Нагоя Грампус
- : -
Саган Тосу
Не начался
Сересо Осака
- : -
Касима Антлерс
Не начался
Санфречче Хиросима
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
Ависпа Фукуока
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 38 тур
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Касива Рейсол
Не начался
Касима Антлерс
- : -
Матида Зельвия
Не начался
Урава Рэд Даймондс
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Токио
- : -
Сересо Осака
Не начался
Кавасаки Фронтале
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Йокогама Маринос
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
Киото Санга
- : -
Токио Верди
Не начался
Гамба Осака
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
Виссел Кобе
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
Саган Тосу
- : -
Джубило Ивата
Не начался