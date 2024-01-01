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Футбол онлайн - Япония. Джей-лига

Все матчи Онлайн Завершенные Избранные
08 чт 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пн
Матчей пока что нет
Япония. Джей-лига 2024. 1 тур Таблица
23 февраля, 08:00
Санфречче Хиросима
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
23 февраля, 12:00
Нагоя Грампус
- : -
Касима Антлерс
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 1 тур Таблица
24 февраля, 07:00
Джубило Ивата
- : -
Виссел Кобе
Не начался
24 февраля, 08:00
Ависпа Фукуока
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
24 февраля, 08:00
Саган Тосу
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
24 февраля, 09:00
Матида Зельвия
- : -
Гамба Осака
Не начался
24 февраля, 09:00
Сенан Бельмаре
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
24 февраля, 09:00
Сересо Осака
- : -
Токио
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 1 тур Таблица
25 февраля, 08:00
Касива Рейсол
- : -
Киото Санга
Не начался
25 февраля, 08:00
Токио Верди
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 2 тур Таблица
1 марта, 13:00
Кавасаки Фронтале
- : -
Джубило Ивата
Не начался
1 марта, 13:00
Йокогама Маринос
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 2 тур Таблица
2 марта, 07:00
Виссел Кобе
- : -
Касива Рейсол
Не начался
2 марта, 08:00
Нагоя Грампус
- : -
Матида Зельвия
Не начался
2 марта, 08:00
Киото Санга
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
2 марта, 08:00
Саган Тосу
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
2 марта, 09:00
Касима Антлерс
- : -
Сересо Осака
Не начался
2 марта, 09:00
Токио
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
2 марта, 09:00
Гамба Осака
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 2 тур Таблица
3 марта, 10:00
Урава Рэд Даймондс
- : -
Токио Верди
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 3 тур Таблица
9 марта, 08:00
Матида Зельвия
- : -
Касима Антлерс
Не начался
9 марта, 08:00
Йокогама Маринос
- : -
Гамба Осака
Не начался
9 марта, 08:00
Альбирекс Ниигата
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
9 марта, 08:00
Джубило Ивата
- : -
Касива Рейсол
Не начался
9 марта, 09:00
Санфречче Хиросима
- : -
Саган Тосу
Не начался
9 марта, 09:00
Ависпа Фукуока
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
9 марта, 10:00
Токио
- : -
Виссел Кобе
Не начался
9 марта, 10:00
Кавасаки Фронтале
- : -
Киото Санга
Не начался
9 марта, 10:00
Сересо Осака
- : -
Токио Верди
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 3 тур Таблица
10 марта, 07:05
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 4 тур Таблица
16 марта, 07:00
Ависпа Фукуока
- : -
Токио
Не начался
16 марта, 08:00
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Матида Зельвия
Не начался
16 марта, 08:00
Виссел Кобе
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
16 марта, 09:00
Касива Рейсол
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
16 марта, 09:00
Гамба Осака
- : -
Джубило Ивата
Не начался
16 марта, 09:00
Саган Тосу
- : -
Сересо Осака
Не начался
16 марта, 10:00
Токио Верди
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 4 тур Таблица
17 марта, 08:00
Киото Санга
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
17 марта, 09:00
Касима Антлерс
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
17 марта, 09:00
Сенан Бельмаре
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 5 тур Таблица
29 марта, 12:00
Токио Верди
- : -
Киото Санга
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 5 тур Таблица
30 марта, 06:00
Санфречче Хиросима
- : -
Гамба Осака
Не начался
30 марта, 07:00
Альбирекс Ниигата
- : -
Касива Рейсол
Не начался
30 марта, 07:00
Виссел Кобе
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
30 марта, 08:00
Касима Антлерс
- : -
Джубило Ивата
Не начался
30 марта, 08:00
Урава Рэд Даймондс
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
30 марта, 08:00
Матида Зельвия
- : -
Саган Тосу
Не начался
30 марта, 08:00
Кавасаки Фронтале
- : -
Токио
Не начался
30 марта, 09:00
Нагоя Грампус
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
30 марта, 09:00
Сересо Осака
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 6 тур Таблица
3 апреля, 13:00
Касива Рейсол
- : -
Сересо Осака
Не начался
3 апреля, 13:00
Матида Зельвия
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
3 апреля, 13:00
Йокогама Маринос
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
3 апреля, 13:00
Сенан Бельмаре
- : -
Токио Верди
Не начался
3 апреля, 13:00
Джубило Ивата
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
3 апреля, 13:00
Гамба Осака
- : -
Киото Санга
Не начался
3 апреля, 13:00
Ависпа Фукуока
- : -
Касима Антлерс
Не начался
3 апреля, 13:00
Саган Тосу
- : -
Виссел Кобе
Не начался
3 апреля, 13:30
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
3 апреля, 13:30
Токио
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 7 тур Таблица
6 апреля, 08:00
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Гамба Осака
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 7 тур Таблица
7 апреля, 07:00
Токио Верди
- : -
Касива Рейсол
Не начался
7 апреля, 08:00
Альбирекс Ниигата
- : -
Сересо Осака
Не начался
7 апреля, 08:00
Киото Санга
- : -
Джубило Ивата
Не начался
7 апреля, 08:00
Виссел Кобе
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
7 апреля, 08:00
Санфречче Хиросима
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
7 апреля, 09:00
Урава Рэд Даймондс
- : -
Саган Тосу
Не начался
7 апреля, 09:00
Кавасаки Фронтале
- : -
Матида Зельвия
Не начался
7 апреля, 09:00
Нагоя Грампус
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
7 апреля, 11:00
Токио
- : -
Касима Антлерс
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 8 тур Таблица
12 апреля, 13:00
Касива Рейсол
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 8 тур Таблица
13 апреля, 08:00
Йокогама Маринос
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
13 апреля, 08:00
Альбирекс Ниигата
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
13 апреля, 08:00
Джубило Ивата
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
13 апреля, 08:00
Ависпа Фукуока
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
13 апреля, 09:00
Касима Антлерс
- : -
Киото Санга
Не начался
13 апреля, 09:00
Матида Зельвия
- : -
Виссел Кобе
Не начался
13 апреля, 09:00
Сересо Осака
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
13 апреля, 10:00
Токио Верди
- : -
Токио
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 8 тур Таблица
14 апреля, 09:00
Гамба Осака
- : -
Саган Тосу
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 9 тур Таблица
20 апреля, 08:00
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
20 апреля, 08:00
Йокогама Маринос
- : -
Касива Рейсол
Не начался
20 апреля, 08:00
Киото Санга
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
20 апреля, 08:00
Саган Тосу
- : -
Касима Антлерс
Не начался
20 апреля, 09:00
Сенан Бельмаре
- : -
Виссел Кобе
Не начался
20 апреля, 09:00
Ависпа Фукуока
- : -
Джубило Ивата
Не начался
20 апреля, 10:00
Урава Рэд Даймондс
- : -
Гамба Осака
Не начался
20 апреля, 10:00
Кавасаки Фронтале
- : -
Токио Верди
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 9 тур Таблица
21 апреля, 09:00
Токио
- : -
Матида Зельвия
Не начался
21 апреля, 09:00
Нагоя Грампус
- : -
Сересо Осака
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 10 тур Таблица
27 апреля, 07:00
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
27 апреля, 08:00
Альбирекс Ниигата
- : -
Токио
Не начался
27 апреля, 08:00
Джубило Ивата
- : -
Матида Зельвия
Не начался
27 апреля, 08:00
Виссел Кобе
- : -
Киото Санга
Не начался
27 апреля, 09:00
Сересо Осака
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 10 тур Таблица
28 апреля, 08:00
Токио Верди
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
28 апреля, 08:00
Санфречче Хиросима
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
28 апреля, 09:00
Урава Рэд Даймондс
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
28 апреля, 09:00
Касива Рейсол
- : -
Саган Тосу
Не начался
28 апреля, 09:00
Гамба Осака
- : -
Касима Антлерс
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 11 тур Таблица
3 мая, 08:00
Йокогама Маринос
- : -
Джубило Ивата
Не начался
3 мая, 08:00
Альбирекс Ниигата
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
3 мая, 09:00
Касима Антлерс
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
3 мая, 09:00
Токио
- : -
Киото Санга
Не начался
3 мая, 09:00
Матида Зельвия
- : -
Касива Рейсол
Не начался
3 мая, 09:00
Сересо Осака
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
3 мая, 09:00
Саган Тосу
- : -
Токио Верди
Не начался
3 мая, 10:00
Кавасаки Фронтале
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
3 мая, 10:00
Ависпа Фукуока
- : -
Гамба Осака
Не начался
3 мая, 13:00
Нагоя Грампус
- : -
Виссел Кобе
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 12 тур Таблица
6 мая, 07:00
Токио Верди
- : -
Джубило Ивата
Не начался
6 мая, 07:00
Виссел Кобе
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
6 мая, 07:05
Гамба Осака
- : -
Сересо Осака
Не начался
6 мая, 08:00
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Токио
Не начался
6 мая, 08:00
Киото Санга
- : -
Матида Зельвия
Не начался
6 мая, 08:00
Ависпа Фукуока
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
6 мая, 09:00
Санфречче Хиросима
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
6 мая, 10:00
Касива Рейсол
- : -
Касима Антлерс
Не начался
6 мая, 10:00
Сенан Бельмаре
- : -
Саган Тосу
Не начался
6 мая, 11:00
Урава Рэд Даймондс
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 13 тур Таблица
10 мая, 13:00
Йокогама Маринос
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 13 тур Таблица
11 мая, 08:00
Альбирекс Ниигата
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
11 мая, 08:00
Джубило Ивата
- : -
Саган Тосу
Не начался
11 мая, 08:00
Киото Санга
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
11 мая, 09:00
Кавасаки Фронтале
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
11 мая, 09:00
Сенан Бельмаре
- : -
Матида Зельвия
Не начался
11 мая, 10:00
Нагоя Грампус
- : -
Гамба Осака
Не начался
11 мая, 10:00
Сересо Осака
- : -
Виссел Кобе
Не начался
11 мая, 11:00
Токио
- : -
Касива Рейсол
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 13 тур Таблица
12 мая, 07:05
Касима Антлерс
- : -
Токио Верди
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 14 тур Таблица
15 мая, 13:00
Касива Рейсол
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
15 мая, 13:00
Токио Верди
- : -
Гамба Осака
Не начался
15 мая, 13:00
Матида Зельвия
- : -
Сересо Осака
Не начался
15 мая, 13:00
Альбирекс Ниигата
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
15 мая, 13:00
Нагоя Грампус
- : -
Токио
Не начался
15 мая, 13:00
Виссел Кобе
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
15 мая, 13:00
Санфречче Хиросима
- : -
Касима Антлерс
Не начался
15 мая, 13:00
Саган Тосу
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
15 мая, 13:00
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Джубило Ивата
Не начался
15 мая, 13:30
Урава Рэд Даймондс
- : -
Киото Санга
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 15 тур Таблица
18 мая, 10:00
Ависпа Фукуока
- : -
Сересо Осака
Не начался
18 мая, 13:00
Саган Тосу
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 15 тур Таблица
19 мая, 08:00
Матида Зельвия
- : -
Токио Верди
Не начался
19 мая, 08:00
Джубило Ивата
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
19 мая, 08:00
Киото Санга
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
19 мая, 09:00
Касима Антлерс
- : -
Виссел Кобе
Не начался
19 мая, 09:00
Токио
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
19 мая, 09:00
Гамба Осака
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
19 мая, 10:00
Касива Рейсол
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
19 мая, 10:00
Сенан Бельмаре
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 16 тур Таблица
25 мая, 08:00
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Касима Антлерс
Не начался
25 мая, 08:00
Джубило Ивата
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
25 мая, 10:00
Кавасаки Фронтале
- : -
Касива Рейсол
Не начался
25 мая, 10:00
Йокогама Маринос
- : -
Саган Тосу
Не начался
25 мая, 10:00
Альбирекс Ниигата
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 16 тур Таблица
26 мая, 08:00
Виссел Кобе
- : -
Токио Верди
Не начался
26 мая, 09:00
Токио
- : -
Гамба Осака
Не начался
26 мая, 09:00
Нагоя Грампус
- : -
Киото Санга
Не начался
26 мая, 09:00
Сересо Осака
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
26 мая, 10:00
Урава Рэд Даймондс
- : -
Матида Зельвия
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 17 тур Таблица
31 мая, 13:00
Саган Тосу
- : -
Токио
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 17 тур Таблица
1 июня, 08:00
Санфречче Хиросима
- : -
Джубило Ивата
Не начался
1 июня, 09:00
Касима Антлерс
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
1 июня, 09:00
Матида Зельвия
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
1 июня, 09:00
Сенан Бельмаре
- : -
Гамба Осака
Не начался
1 июня, 10:00
Урава Рэд Даймондс
- : -
Виссел Кобе
Не начался
1 июня, 13:00
Киото Санга
- : -
Сересо Осака
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 17 тур Таблица
2 июня, 07:05
Токио Верди
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
2 июня, 11:00
Кавасаки Фронтале
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
2 июня, 13:00
Касива Рейсол
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 18 тур Таблица
15 июня, 10:00
Йокогама Маринос
- : -
Матида Зельвия
Не начался
15 июня, 12:30
Санфречче Хиросима
- : -
Токио Верди
Не начался
15 июня, 13:00
Киото Санга
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
15 июня, 13:00
Сересо Осака
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 18 тур Таблица
16 июня, 08:00
Виссел Кобе
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
16 июня, 09:30
Ависпа Фукуока
- : -
Саган Тосу
Не начался
16 июня, 12:00
Касима Антлерс
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
16 июня, 12:00
Токио
- : -
Джубило Ивата
Не начался
16 июня, 12:00
Нагоя Грампус
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
16 июня, 12:00
Гамба Осака
- : -
Касива Рейсол
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 19 тур Таблица
22 июня, 09:00
Матида Зельвия
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
22 июня, 12:00
Токио Верди
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
22 июня, 12:00
Альбирекс Ниигата
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
22 июня, 12:30
Джубило Ивата
- : -
Сересо Осака
Не начался
22 июня, 12:30
Гамба Осака
- : -
Виссел Кобе
Не начался
22 июня, 13:00
Урава Рэд Даймондс
- : -
Касима Антлерс
Не начался
22 июня, 13:00
Касива Рейсол
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
22 июня, 13:00
Сенан Бельмаре
- : -
Токио
Не начался
22 июня, 13:00
Саган Тосу
- : -
Киото Санга
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 19 тур Таблица
23 июня, 08:00
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 20 тур Таблица
26 июня, 13:00
Касима Антлерс
- : -
Гамба Осака
Не начался
26 июня, 13:00
Токио
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
26 июня, 13:00
Кавасаки Фронтале
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
26 июня, 13:00
Джубило Ивата
- : -
Токио Верди
Не начался
26 июня, 13:00
Нагоя Грампус
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
26 июня, 13:00
Киото Санга
- : -
Касива Рейсол
Не начался
26 июня, 13:00
Сересо Осака
- : -
Саган Тосу
Не начался
26 июня, 13:00
Виссел Кобе
- : -
Матида Зельвия
Не начался
26 июня, 13:00
Санфречче Хиросима
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
26 июня, 13:00
Ависпа Фукуока
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 21 тур Таблица
29 июня, 08:00
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
29 июня, 13:00
Кавасаки Фронтале
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
29 июня, 13:00
Йокогама Маринос
- : -
Токио Верди
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 21 тур Таблица
30 июня, 12:00
Гамба Осака
- : -
Матида Зельвия
Не начался
30 июня, 12:00
Сересо Осака
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
30 июня, 12:30
Урава Рэд Даймондс
- : -
Джубило Ивата
Не начался
30 июня, 12:30
Токио
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
30 июня, 13:00
Сенан Бельмаре
- : -
Киото Санга
Не начался
30 июня, 13:00
Виссел Кобе
- : -
Касима Антлерс
Не начался
30 июня, 13:00
Саган Тосу
- : -
Касива Рейсол
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 22 тур Таблица
5 июля, 13:00
Санфречче Хиросима
- : -
Виссел Кобе
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 22 тур Таблица
6 июля, 12:00
Касима Антлерс
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
6 июля, 12:00
Токио Верди
- : -
Сересо Осака
Не начался
6 июля, 12:00
Матида Зельвия
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
6 июля, 12:30
Урава Рэд Даймондс
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
6 июля, 12:30
Альбирекс Ниигата
- : -
Саган Тосу
Не начался
6 июля, 12:30
Джубило Ивата
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
6 июля, 13:00
Касива Рейсол
- : -
Токио
Не начался
6 июля, 13:00
Гамба Осака
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 22 тур Таблица
7 июля, 13:00
Ависпа Фукуока
- : -
Киото Санга
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 23 тур Таблица
13 июля, 08:00
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Виссел Кобе
Не начался
13 июля, 13:00
Токио
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 23 тур Таблица
14 июля, 12:00
Токио Верди
- : -
Матида Зельвия
Не начался
14 июля, 12:00
Нагоя Грампус
- : -
Касива Рейсол
Не начался
14 июля, 12:30
Киото Санга
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
14 июля, 12:30
Санфречче Хиросима
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
14 июля, 13:00
Кавасаки Фронтале
- : -
Сересо Осака
Не начался
14 июля, 13:00
Сенан Бельмаре
- : -
Джубило Ивата
Не начался
14 июля, 13:00
Саган Тосу
- : -
Гамба Осака
Не начался
14 июля, 13:30
Йокогама Маринос
- : -
Касима Антлерс
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 24 тур Таблица
20 июля, 12:00
Касима Антлерс
- : -
Токио
Не начался
20 июля, 12:00
Матида Зельвия
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
20 июля, 13:00
Урава Рэд Даймондс
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
20 июля, 13:00
Касива Рейсол
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
20 июля, 13:00
Джубило Ивата
- : -
Киото Санга
Не начался
20 июля, 13:00
Гамба Осака
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
20 июля, 13:00
Сересо Осака
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
20 июля, 13:00
Виссел Кобе
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
20 июля, 13:00
Ависпа Фукуока
- : -
Токио Верди
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 24 тур Таблица
21 июля, 13:00
Саган Тосу
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 25 тур Таблица
7 августа, 13:00
Касима Антлерс
- : -
Саган Тосу
Не начался
7 августа, 13:00
Токио Верди
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
7 августа, 13:00
Кавасаки Фронтале
- : -
Виссел Кобе
Не начался
7 августа, 13:00
Сенан Бельмаре
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
7 августа, 13:00
Альбирекс Ниигата
- : -
Джубило Ивата
Не начался
7 августа, 13:00
Киото Санга
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
7 августа, 13:00
Гамба Осака
- : -
Токио
Не начался
7 августа, 13:00
Сересо Осака
- : -
Матида Зельвия
Не начался
7 августа, 13:30
Урава Рэд Даймондс
- : -
Касива Рейсол
Не начался
7 августа, 13:30
Йокогама Маринос
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 26 тур Таблица
10 августа, 08:00
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 26 тур Таблица
11 августа, 12:00
Матида Зельвия
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
11 августа, 12:30
Санфречче Хиросима
- : -
Сересо Осака
Не начался
11 августа, 13:00
Касива Рейсол
- : -
Гамба Осака
Не начался
11 августа, 13:00
Токио
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
11 августа, 13:00
Джубило Ивата
- : -
Касима Антлерс
Не начался
11 августа, 13:00
Нагоя Грампус
- : -
Токио Верди
Не начался
11 августа, 13:00
Саган Тосу
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
11 августа, 13:30
Йокогама Маринос
- : -
Виссел Кобе
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 26 тур Таблица
12 августа, 13:00
Альбирекс Ниигата
- : -
Киото Санга
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 27 тур Таблица
16 августа, 13:30
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Саган Тосу
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 27 тур Таблица
17 августа, 12:00
Касима Антлерс
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
17 августа, 12:00
Матида Зельвия
- : -
Джубило Ивата
Не начался
17 августа, 13:00
Токио
- : -
Токио Верди
Не начался
17 августа, 13:00
Кавасаки Фронтале
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
17 августа, 13:00
Сенан Бельмаре
- : -
Касива Рейсол
Не начался
17 августа, 13:00
Нагоя Грампус
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
17 августа, 13:00
Сересо Осака
- : -
Киото Санга
Не начался
17 августа, 13:00
Виссел Кобе
- : -
Гамба Осака
Не начался
17 августа, 13:30
Ависпа Фукуока
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 28 тур Таблица
24 августа, 12:30
Гамба Осака
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
24 августа, 13:00
Урава Рэд Даймондс
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
24 августа, 13:00
Йокогама Маринос
- : -
Сересо Осака
Не начался
24 августа, 13:00
Сенан Бельмаре
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
24 августа, 13:00
Киото Санга
- : -
Токио
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 28 тур Таблица
25 августа, 12:00
Токио Верди
- : -
Касима Антлерс
Не начался
25 августа, 12:30
Санфречче Хиросима
- : -
Касива Рейсол
Не начался
25 августа, 13:00
Альбирекс Ниигата
- : -
Матида Зельвия
Не начался
25 августа, 13:00
Джубило Ивата
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
25 августа, 13:00
Виссел Кобе
- : -
Саган Тосу
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 29 тур Таблица
31 августа, 12:00
Матида Зельвия
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
31 августа, 12:30
Санфречче Хиросима
- : -
Токио
Не начался
31 августа, 13:00
Касива Рейсол
- : -
Токио Верди
Не начался
31 августа, 13:00
Джубило Ивата
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
31 августа, 13:00
Нагоя Грампус
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
31 августа, 13:00
Киото Санга
- : -
Касима Антлерс
Не начался
31 августа, 13:00
Сересо Осака
- : -
Гамба Осака
Не начался
31 августа, 13:00
Саган Тосу
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 29 тур Таблица
1 сентября, 08:00
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
1 сентября, 13:00
Ависпа Фукуока
- : -
Виссел Кобе
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 30 тур Таблица
14 сентября, 00:00
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Токио Верди
Не начался
14 сентября, 00:00
Касима Антлерс
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
14 сентября, 00:00
Касива Рейсол
- : -
Джубило Ивата
Не начался
14 сентября, 00:00
Токио
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
14 сентября, 00:00
Кавасаки Фронтале
- : -
Саган Тосу
Не начался
14 сентября, 00:00
Йокогама Маринос
- : -
Киото Санга
Не начался
14 сентября, 00:00
Альбирекс Ниигата
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
14 сентября, 00:00
Гамба Осака
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
14 сентября, 00:00
Виссел Кобе
- : -
Сересо Осака
Не начался
14 сентября, 00:00
Ависпа Фукуока
- : -
Матида Зельвия
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 31 тур Таблица
21 сентября, 00:00
Касима Антлерс
- : -
Касива Рейсол
Не начался
21 сентября, 00:00
Урава Рэд Даймондс
- : -
Токио
Не начался
21 сентября, 00:00
Токио Верди
- : -
Саган Тосу
Не начался
21 сентября, 00:00
Матида Зельвия
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
21 сентября, 00:00
Сенан Бельмаре
- : -
Сересо Осака
Не начался
21 сентября, 00:00
Альбирекс Ниигата
- : -
Виссел Кобе
Не начался
21 сентября, 00:00
Джубило Ивата
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
21 сентября, 00:00
Нагоя Грампус
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
21 сентября, 00:00
Киото Санга
- : -
Гамба Осака
Не начался
21 сентября, 00:00
Санфречче Хиросима
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 32 тур Таблица
28 сентября, 00:00
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Киото Санга
Не начался
28 сентября, 00:00
Кавасаки Фронтале
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
28 сентября, 00:00
Йокогама Маринос
- : -
Токио
Не начался
28 сентября, 00:00
Сенан Бельмаре
- : -
Касима Антлерс
Не начался
28 сентября, 00:00
Нагоя Грампус
- : -
Джубило Ивата
Не начался
28 сентября, 00:00
Гамба Осака
- : -
Токио Верди
Не начался
28 сентября, 00:00
Сересо Осака
- : -
Касива Рейсол
Не начался
28 сентября, 00:00
Виссел Кобе
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
28 сентября, 00:00
Санфречче Хиросима
- : -
Матида Зельвия
Не начался
28 сентября, 00:00
Саган Тосу
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 33 тур Таблица
4 октября, 00:00
Ависпа Фукуока
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 33 тур Таблица
5 октября, 00:00
Урава Рэд Даймондс
- : -
Сересо Осака
Не начался
5 октября, 00:00
Касива Рейсол
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
5 октября, 00:00
Токио
- : -
Саган Тосу
Не начался
5 октября, 00:00
Токио Верди
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
5 октября, 00:00
Матида Зельвия
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
5 октября, 00:00
Альбирекс Ниигата
- : -
Касима Антлерс
Не начался
5 октября, 00:00
Джубило Ивата
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
5 октября, 00:00
Киото Санга
- : -
Виссел Кобе
Не начался
5 октября, 00:00
Гамба Осака
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 34 тур Таблица
19 октября, 00:00
Касима Антлерс
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
19 октября, 00:00
Касива Рейсол
- : -
Матида Зельвия
Не начался
19 октября, 00:00
Токио Верди
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
19 октября, 00:00
Кавасаки Фронтале
- : -
Гамба Осака
Не начался
19 октября, 00:00
Йокогама Маринос
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
19 октября, 00:00
Сенан Бельмаре
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
19 октября, 00:00
Нагоя Грампус
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
19 октября, 00:00
Киото Санга
- : -
Саган Тосу
Не начался
19 октября, 00:00
Сересо Осака
- : -
Джубило Ивата
Не начался
19 октября, 00:00
Виссел Кобе
- : -
Токио
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 35 тур Таблица
3 ноября, 00:00
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Сересо Осака
Не начался
3 ноября, 00:00
Токио
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
3 ноября, 00:00
Кавасаки Фронтале
- : -
Касима Антлерс
Не начался
3 ноября, 00:00
Йокогама Маринос
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
3 ноября, 00:00
Альбирекс Ниигата
- : -
Токио Верди
Не начался
3 ноября, 00:00
Гамба Осака
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
3 ноября, 00:00
Виссел Кобе
- : -
Джубило Ивата
Не начался
3 ноября, 00:00
Санфречче Хиросима
- : -
Киото Санга
Не начался
3 ноября, 00:00
Ависпа Фукуока
- : -
Касива Рейсол
Не начался
3 ноября, 00:00
Саган Тосу
- : -
Матида Зельвия
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 36 тур Таблица
9 ноября, 00:00
Касима Антлерс
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
9 ноября, 00:00
Урава Рэд Даймондс
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
9 ноября, 00:00
Касива Рейсол
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
9 ноября, 00:00
Токио Верди
- : -
Виссел Кобе
Не начался
9 ноября, 00:00
Матида Зельвия
- : -
Токио
Не начался
9 ноября, 00:00
Сенан Бельмаре
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
9 ноября, 00:00
Джубило Ивата
- : -
Гамба Осака
Не начался
9 ноября, 00:00
Киото Санга
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
9 ноября, 00:00
Сересо Осака
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
9 ноября, 00:00
Саган Тосу
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 37 тур Таблица
30 ноября, 00:00
Касива Рейсол
- : -
Виссел Кобе
Не начался
30 ноября, 00:00
Токио Верди
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
30 ноября, 00:00
Матида Зельвия
- : -
Киото Санга
Не начался
30 ноября, 00:00
Сенан Бельмаре
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
30 ноября, 00:00
Альбирекс Ниигата
- : -
Гамба Осака
Не начался
30 ноября, 00:00
Джубило Ивата
- : -
Токио
Не начался
30 ноября, 00:00
Нагоя Грампус
- : -
Саган Тосу
Не начался
30 ноября, 00:00
Сересо Осака
- : -
Касима Антлерс
Не начался
30 ноября, 00:00
Санфречче Хиросима
- : -
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Не начался
30 ноября, 00:00
Ависпа Фукуока
- : -
Урава Рэд Даймондс
Не начался
Япония. Джей-лига 2024. 38 тур Таблица
8 декабря, 00:00
Хоккайдо Консадоле Саппоро
- : -
Касива Рейсол
Не начался
8 декабря, 00:00
Касима Антлерс
- : -
Матида Зельвия
Не начался
8 декабря, 00:00
Урава Рэд Даймондс
- : -
Альбирекс Ниигата
Не начался
8 декабря, 00:00
Токио
- : -
Сересо Осака
Не начался
8 декабря, 00:00
Кавасаки Фронтале
- : -
Ависпа Фукуока
Не начался
8 декабря, 00:00
Йокогама Маринос
- : -
Нагоя Грампус
Не начался
8 декабря, 00:00
Киото Санга
- : -
Токио Верди
Не начался
8 декабря, 00:00
Гамба Осака
- : -
Санфречче Хиросима
Не начался
8 декабря, 00:00
Виссел Кобе
- : -
Сенан Бельмаре
Не начался
8 декабря, 00:00
Саган Тосу
- : -
Джубило Ивата
Не начался
Россия
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