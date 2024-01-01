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Япония. Джей-лига 2024. 1 тур Таблица Санфречче Хиросима - : - Урава Рэд Даймондс Не начался Нагоя Грампус - : - Касима Антлерс Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 1 тур Таблица Джубило Ивата - : - Виссел Кобе Не начался Ависпа Фукуока - : - Хоккайдо Консадоле Саппоро Не начался Саган Тосу - : - Альбирекс Ниигата Не начался Матида Зельвия - : - Гамба Осака Не начался Сенан Бельмаре - : - Кавасаки Фронтале Не начался Сересо Осака - : - Токио Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 1 тур Таблица Касива Рейсол - : - Киото Санга Не начался Токио Верди - : - Йокогама Маринос Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 2 тур Таблица Кавасаки Фронтале - : - Джубило Ивата Не начался Йокогама Маринос - : - Ависпа Фукуока Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 2 тур Таблица Виссел Кобе - : - Касива Рейсол Не начался Нагоя Грампус - : - Матида Зельвия Не начался Киото Санга - : - Сенан Бельмаре Не начался Саган Тосу - : - Хоккайдо Консадоле Саппоро Не начался Касима Антлерс - : - Сересо Осака Не начался Токио - : - Санфречче Хиросима Не начался Гамба Осака - : - Альбирекс Ниигата Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 2 тур Таблица Урава Рэд Даймондс - : - Токио Верди Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 3 тур Таблица Матида Зельвия - : - Касима Антлерс Не начался Йокогама Маринос - : - Гамба Осака Не начался Альбирекс Ниигата - : - Нагоя Грампус Не начался Джубило Ивата - : - Касива Рейсол Не начался Санфречче Хиросима - : - Саган Тосу Не начался Ависпа Фукуока - : - Сенан Бельмаре Не начался Токио - : - Виссел Кобе Не начался Кавасаки Фронтале - : - Киото Санга Не начался Сересо Осака - : - Токио Верди Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 3 тур Таблица Хоккайдо Консадоле Саппоро - : - Урава Рэд Даймондс Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 4 тур Таблица Ависпа Фукуока - : - Токио Не начался Хоккайдо Консадоле Саппоро - : - Матида Зельвия Не начался Виссел Кобе - : - Санфречче Хиросима Не начался Касива Рейсол - : - Нагоя Грампус Не начался Гамба Осака - : - Джубило Ивата Не начался Саган Тосу - : - Сересо Осака Не начался Токио Верди - : - Альбирекс Ниигата Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 4 тур Таблица Киото Санга - : - Йокогама Маринос Не начался Касима Антлерс - : - Кавасаки Фронтале Не начался Сенан Бельмаре - : - Урава Рэд Даймондс Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 5 тур Таблица Токио Верди - : - Киото Санга Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 5 тур Таблица Санфречче Хиросима - : - Гамба Осака Не начался Альбирекс Ниигата - : - Касива Рейсол Не начался Виссел Кобе - : - Хоккайдо Консадоле Саппоро Не начался Касима Антлерс - : - Джубило Ивата Не начался Урава Рэд Даймондс - : - Ависпа Фукуока Не начался Матида Зельвия - : - Саган Тосу Не начался Кавасаки Фронтале - : - Токио Не начался Нагоя Грампус - : - Йокогама Маринос Не начался Сересо Осака - : - Сенан Бельмаре Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 6 тур Таблица Касива Рейсол - : - Сересо Осака Не начался Матида Зельвия - : - Санфречче Хиросима Не начался Йокогама Маринос - : - Кавасаки Фронтале Не начался Сенан Бельмаре - : - Токио Верди Не начался Джубило Ивата - : - Альбирекс Ниигата Не начался Гамба Осака - : - Киото Санга Не начался Ависпа Фукуока - : - Касима Антлерс Не начался Саган Тосу - : - Виссел Кобе Не начался Хоккайдо Консадоле Саппоро - : - Нагоя Грампус Не начался Токио - : - Урава Рэд Даймондс Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 7 тур Таблица Хоккайдо Консадоле Саппоро - : - Гамба Осака Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 7 тур Таблица Токио Верди - : - Касива Рейсол Не начался Альбирекс Ниигата - : - Сересо Осака Не начался Киото Санга - : - Джубило Ивата Не начался Виссел Кобе - : - Йокогама Маринос Не начался Санфречче Хиросима - : - Сенан Бельмаре Не начался Урава Рэд Даймондс - : - Саган Тосу Не начался Кавасаки Фронтале - : - Матида Зельвия Не начался Нагоя Грампус - : - Ависпа Фукуока Не начался Токио - : - Касима Антлерс Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 8 тур Таблица Касива Рейсол - : - Урава Рэд Даймондс Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 8 тур Таблица Йокогама Маринос - : - Сенан Бельмаре Не начался Альбирекс Ниигата - : - Хоккайдо Консадоле Саппоро Не начался Джубило Ивата - : - Нагоя Грампус Не начался Ависпа Фукуока - : - Санфречче Хиросима Не начался Касима Антлерс - : - Киото Санга Не начался Матида Зельвия - : - Виссел Кобе Не начался Сересо Осака - : - Кавасаки Фронтале Не начался Токио Верди - : - Токио Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 8 тур Таблица Гамба Осака - : - Саган Тосу Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 9 тур Таблица Хоккайдо Консадоле Саппоро - : - Санфречче Хиросима Не начался Йокогама Маринос - : - Касива Рейсол Не начался Киото Санга - : - Альбирекс Ниигата Не начался Саган Тосу - : - Касима Антлерс Не начался Сенан Бельмаре - : - Виссел Кобе Не начался Ависпа Фукуока - : - Джубило Ивата Не начался Урава Рэд Даймондс - : - Гамба Осака Не начался Кавасаки Фронтале - : - Токио Верди Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 9 тур Таблица Токио - : - Матида Зельвия Не начался Нагоя Грампус - : - Сересо Осака Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 10 тур Таблица Хоккайдо Консадоле Саппоро - : - Сенан Бельмаре Не начался Альбирекс Ниигата - : - Токио Не начался Джубило Ивата - : - Матида Зельвия Не начался Виссел Кобе - : - Киото Санга Не начался Сересо Осака - : - Йокогама Маринос Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 10 тур Таблица Токио Верди - : - Ависпа Фукуока Не начался Санфречче Хиросима - : - Кавасаки Фронтале Не начался Урава Рэд Даймондс - : - Нагоя Грампус Не начался Касива Рейсол - : - Саган Тосу Не начался Гамба Осака - : - Касима Антлерс Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 11 тур Таблица Йокогама Маринос - : - Джубило Ивата Не начался Альбирекс Ниигата - : - Санфречче Хиросима Не начался Касима Антлерс - : - Сенан Бельмаре Не начался Токио - : - Киото Санга Не начался Матида Зельвия - : - Касива Рейсол Не начался Сересо Осака - : - Хоккайдо Консадоле Саппоро Не начался Саган Тосу - : - Токио Верди Не начался Кавасаки Фронтале - : - Урава Рэд Даймондс Не начался Ависпа Фукуока - : - Гамба Осака Не начался Нагоя Грампус - : - Виссел Кобе Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 12 тур Таблица Токио Верди - : - Джубило Ивата Не начался Виссел Кобе - : - Альбирекс Ниигата Не начался Гамба Осака - : - Сересо Осака Не начался Хоккайдо Консадоле Саппоро - : - Токио Не начался Киото Санга - : - Матида Зельвия Не начался Ависпа Фукуока - : - Кавасаки Фронтале Не начался Санфречче Хиросима - : - Нагоя Грампус Не начался Касива Рейсол - : - Касима Антлерс Не начался Сенан Бельмаре - : - Саган Тосу Не начался Урава Рэд Даймондс - : - Йокогама Маринос Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 13 тур Таблица Йокогама Маринос - : - Санфречче Хиросима Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 13 тур Таблица Альбирекс Ниигата - : - Урава Рэд Даймондс Не начался Джубило Ивата - : - Саган Тосу Не начался Киото Санга - : - Ависпа Фукуока Не начался Кавасаки Фронтале - : - Хоккайдо Консадоле Саппоро Не начался Сенан Бельмаре - : - Матида Зельвия Не начался Нагоя Грампус - : - Гамба Осака Не начался Сересо Осака - : - Виссел Кобе Не начался Токио - : - Касива Рейсол Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 13 тур Таблица Касима Антлерс - : - Токио Верди Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 14 тур Таблица Касива Рейсол - : - Сенан Бельмаре Не начался Токио Верди - : - Гамба Осака Не начался Матида Зельвия - : - Сересо Осака Не начался Альбирекс Ниигата - : - Йокогама Маринос Не начался Нагоя Грампус - : - Токио Не начался Виссел Кобе - : - Ависпа Фукуока Не начался Санфречче Хиросима - : - Касима Антлерс Не начался Саган Тосу - : - Кавасаки Фронтале Не начался Хоккайдо Консадоле Саппоро - : - Джубило Ивата Не начался Урава Рэд Даймондс - : - Киото Санга Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 15 тур Таблица Ависпа Фукуока - : - Сересо Осака Не начался Саган Тосу - : - Нагоя Грампус Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 15 тур Таблица Матида Зельвия - : - Токио Верди Не начался Джубило Ивата - : - Урава Рэд Даймондс Не начался Киото Санга - : - Санфречче Хиросима Не начался Касима Антлерс - : - Виссел Кобе Не начался Токио - : - Йокогама Маринос Не начался Гамба Осака - : - Кавасаки Фронтале Не начался Касива Рейсол - : - Хоккайдо Консадоле Саппоро Не начался Сенан Бельмаре - : - Альбирекс Ниигата Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 16 тур Таблица Хоккайдо Консадоле Саппоро - : - Касима Антлерс Не начался Джубило Ивата - : - Сенан Бельмаре Не начался Кавасаки Фронтале - : - Касива Рейсол Не начался Йокогама Маринос - : - Саган Тосу Не начался Альбирекс Ниигата - : - Ависпа Фукуока Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 16 тур Таблица Виссел Кобе - : - Токио Верди Не начался Токио - : - Гамба Осака Не начался Нагоя Грампус - : - Киото Санга Не начался Сересо Осака - : - Санфречче Хиросима Не начался Урава Рэд Даймондс - : - Матида Зельвия Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 17 тур Таблица Саган Тосу - : - Токио Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 17 тур Таблица Санфречче Хиросима - : - Джубило Ивата Не начался Касима Антлерс - : - Йокогама Маринос Не начался Матида Зельвия - : - Альбирекс Ниигата Не начался Сенан Бельмаре - : - Гамба Осака Не начался Урава Рэд Даймондс - : - Виссел Кобе Не начался Киото Санга - : - Сересо Осака Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 17 тур Таблица Токио Верди - : - Хоккайдо Консадоле Саппоро Не начался Кавасаки Фронтале - : - Нагоя Грампус Не начался Касива Рейсол - : - Ависпа Фукуока Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 18 тур Таблица Йокогама Маринос - : - Матида Зельвия Не начался Санфречче Хиросима - : - Токио Верди Не начался Киото Санга - : - Хоккайдо Консадоле Саппоро Не начался Сересо Осака - : - Урава Рэд Даймондс Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 18 тур Таблица Виссел Кобе - : - Кавасаки Фронтале Не начался Ависпа Фукуока - : - Саган Тосу Не начался Касима Антлерс - : - Альбирекс Ниигата Не начался Токио - : - Джубило Ивата Не начался Нагоя Грампус - : - Сенан Бельмаре Не начался Гамба Осака - : - Касива Рейсол Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 19 тур Таблица Матида Зельвия - : - Ависпа Фукуока Не начался Токио Верди - : - Нагоя Грампус Не начался Альбирекс Ниигата - : - Кавасаки Фронтале Не начался Джубило Ивата - : - Сересо Осака Не начался Гамба Осака - : - Виссел Кобе Не начался Урава Рэд Даймондс - : - Касима Антлерс Не начался Касива Рейсол - : - Санфречче Хиросима Не начался Сенан Бельмаре - : - Токио Не начался Саган Тосу - : - Киото Санга Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 19 тур Таблица Хоккайдо Консадоле Саппоро - : - Йокогама Маринос Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 20 тур Таблица Касима Антлерс - : - Гамба Осака Не начался Токио - : - Хоккайдо Консадоле Саппоро Не начался Кавасаки Фронтале - : - Сенан Бельмаре Не начался Джубило Ивата - : - Токио Верди Не начался Нагоя Грампус - : - Урава Рэд Даймондс Не начался Киото Санга - : - Касива Рейсол Не начался Сересо Осака - : - Саган Тосу Не начался Виссел Кобе - : - Матида Зельвия Не начался Санфречче Хиросима - : - Альбирекс Ниигата Не начался Ависпа Фукуока - : - Йокогама Маринос Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 21 тур Таблица Хоккайдо Консадоле Саппоро - : - Альбирекс Ниигата Не начался Кавасаки Фронтале - : - Санфречче Хиросима Не начался Йокогама Маринос - : - Токио Верди Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 21 тур Таблица Гамба Осака - : - Матида Зельвия Не начался Сересо Осака - : - Нагоя Грампус Не начался Урава Рэд Даймондс - : - Джубило Ивата Не начался Токио - : - Ависпа Фукуока Не начался Сенан Бельмаре - : - Киото Санга Не начался Виссел Кобе - : - Касима Антлерс Не начался Саган Тосу - : - Касива Рейсол Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 22 тур Таблица Санфречче Хиросима - : - Виссел Кобе Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 22 тур Таблица Касима Антлерс - : - Хоккайдо Консадоле Саппоро Не начался Токио Верди - : - Сересо Осака Не начался Матида Зельвия - : - Нагоя Грампус Не начался Урава Рэд Даймондс - : - Сенан Бельмаре Не начался Альбирекс Ниигата - : - Саган Тосу Не начался Джубило Ивата - : - Кавасаки Фронтале Не начался Касива Рейсол - : - Токио Не начался Гамба Осака - : - Йокогама Маринос Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 22 тур Таблица Ависпа Фукуока - : - Киото Санга Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 23 тур Таблица Хоккайдо Консадоле Саппоро - : - Виссел Кобе Не начался Токио - : - Альбирекс Ниигата Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 23 тур Таблица Токио Верди - : - Матида Зельвия Не начался Нагоя Грампус - : - Касива Рейсол Не начался Киото Санга - : - Урава Рэд Даймондс Не начался Санфречче Хиросима - : - Ависпа Фукуока Не начался Кавасаки Фронтале - : - Сересо Осака Не начался Сенан Бельмаре - : - Джубило Ивата Не начался Саган Тосу - : - Гамба Осака Не начался Йокогама Маринос - : - Касима Антлерс Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 24 тур Таблица Касима Антлерс - : - Токио Не начался Матида Зельвия - : - Йокогама Маринос Не начался Урава Рэд Даймондс - : - Хоккайдо Консадоле Саппоро Не начался Касива Рейсол - : - Кавасаки Фронтале Не начался Джубило Ивата - : - Киото Санга Не начался Гамба Осака - : - Сенан Бельмаре Не начался Сересо Осака - : - Альбирекс Ниигата Не начался Виссел Кобе - : - Нагоя Грампус Не начался Ависпа Фукуока - : - Токио Верди Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 24 тур Таблица Саган Тосу - : - Санфречче Хиросима Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 25 тур Таблица Касима Антлерс - : - Саган Тосу Не начался Токио Верди - : - Санфречче Хиросима Не начался Кавасаки Фронтале - : - Виссел Кобе Не начался Сенан Бельмаре - : - Ависпа Фукуока Не начался Альбирекс Ниигата - : - Джубило Ивата Не начался Киото Санга - : - Нагоя Грампус Не начался Гамба Осака - : - Токио Не начался Сересо Осака - : - Матида Зельвия Не начался Урава Рэд Даймондс - : - Касива Рейсол Не начался Йокогама Маринос - : - Хоккайдо Консадоле Саппоро Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 26 тур Таблица Хоккайдо Консадоле Саппоро - : - Ависпа Фукуока Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 26 тур Таблица Матида Зельвия - : - Сенан Бельмаре Не начался Санфречче Хиросима - : - Сересо Осака Не начался Касива Рейсол - : - Гамба Осака Не начался Токио - : - Кавасаки Фронтале Не начался Джубило Ивата - : - Касима Антлерс Не начался Нагоя Грампус - : - Токио Верди Не начался Саган Тосу - : - Урава Рэд Даймондс Не начался Йокогама Маринос - : - Виссел Кобе Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 26 тур Таблица Альбирекс Ниигата - : - Киото Санга Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 27 тур Таблица Хоккайдо Консадоле Саппоро - : - Саган Тосу Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 27 тур Таблица Касима Антлерс - : - Урава Рэд Даймондс Не начался Матида Зельвия - : - Джубило Ивата Не начался Токио - : - Токио Верди Не начался Кавасаки Фронтале - : - Йокогама Маринос Не начался Сенан Бельмаре - : - Касива Рейсол Не начался Нагоя Грампус - : - Санфречче Хиросима Не начался Сересо Осака - : - Киото Санга Не начался Виссел Кобе - : - Гамба Осака Не начался Ависпа Фукуока - : - Альбирекс Ниигата Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 28 тур Таблица Гамба Осака - : - Ависпа Фукуока Не начался Урава Рэд Даймондс - : - Кавасаки Фронтале Не начался Йокогама Маринос - : - Сересо Осака Не начался Сенан Бельмаре - : - Нагоя Грампус Не начался Киото Санга - : - Токио Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 28 тур Таблица Токио Верди - : - Касима Антлерс Не начался Санфречче Хиросима - : - Касива Рейсол Не начался Альбирекс Ниигата - : - Матида Зельвия Не начался Джубило Ивата - : - Хоккайдо Консадоле Саппоро Не начался Виссел Кобе - : - Саган Тосу Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 29 тур Таблица Матида Зельвия - : - Урава Рэд Даймондс Не начался Санфречче Хиросима - : - Токио Не начался Касива Рейсол - : - Токио Верди Не начался Джубило Ивата - : - Йокогама Маринос Не начался Нагоя Грампус - : - Альбирекс Ниигата Не начался Киото Санга - : - Касима Антлерс Не начался Сересо Осака - : - Гамба Осака Не начался Саган Тосу - : - Сенан Бельмаре Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 29 тур Таблица Хоккайдо Консадоле Саппоро - : - Кавасаки Фронтале Не начался Ависпа Фукуока - : - Виссел Кобе Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 30 тур Таблица Хоккайдо Консадоле Саппоро - : - Токио Верди Не начался Касима Антлерс - : - Санфречче Хиросима Не начался Касива Рейсол - : - Джубило Ивата Не начался Токио - : - Нагоя Грампус Не начался Кавасаки Фронтале - : - Саган Тосу Не начался Йокогама Маринос - : - Киото Санга Не начался Альбирекс Ниигата - : - Сенан Бельмаре Не начался Гамба Осака - : - Урава Рэд Даймондс Не начался Виссел Кобе - : - Сересо Осака Не начался Ависпа Фукуока - : - Матида Зельвия Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 31 тур Таблица Касима Антлерс - : - Касива Рейсол Не начался Урава Рэд Даймондс - : - Токио Не начался Токио Верди - : - Саган Тосу Не начался Матида Зельвия - : - Хоккайдо Консадоле Саппоро Не начался Сенан Бельмаре - : - Сересо Осака Не начался Альбирекс Ниигата - : - Виссел Кобе Не начался Джубило Ивата - : - Ависпа Фукуока Не начался Нагоя Грампус - : - Кавасаки Фронтале Не начался Киото Санга - : - Гамба Осака Не начался Санфречче Хиросима - : - Йокогама Маринос Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 32 тур Таблица Хоккайдо Консадоле Саппоро - : - Киото Санга Не начался Кавасаки Фронтале - : - Альбирекс Ниигата Не начался Йокогама Маринос - : - Токио Не начался Сенан Бельмаре - : - Касима Антлерс Не начался Нагоя Грампус - : - Джубило Ивата Не начался Гамба Осака - : - Токио Верди Не начался Сересо Осака - : - Касива Рейсол Не начался Виссел Кобе - : - Урава Рэд Даймондс Не начался Санфречче Хиросима - : - Матида Зельвия Не начался Саган Тосу - : - Ависпа Фукуока Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 33 тур Таблица Ависпа Фукуока - : - Нагоя Грампус Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 33 тур Таблица Урава Рэд Даймондс - : - Сересо Осака Не начался Касива Рейсол - : - Йокогама Маринос Не начался Токио - : - Саган Тосу Не начался Токио Верди - : - Сенан Бельмаре Не начался Матида Зельвия - : - Кавасаки Фронтале Не начался Альбирекс Ниигата - : - Касима Антлерс Не начался Джубило Ивата - : - Санфречче Хиросима Не начался Киото Санга - : - Виссел Кобе Не начался Гамба Осака - : - Хоккайдо Консадоле Саппоро Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 34 тур Таблица Касима Антлерс - : - Ависпа Фукуока Не начался Касива Рейсол - : - Матида Зельвия Не начался Токио Верди - : - Урава Рэд Даймондс Не начался Кавасаки Фронтале - : - Гамба Осака Не начался Йокогама Маринос - : - Альбирекс Ниигата Не начался Сенан Бельмаре - : - Санфречче Хиросима Не начался Нагоя Грампус - : - Хоккайдо Консадоле Саппоро Не начался Киото Санга - : - Саган Тосу Не начался Сересо Осака - : - Джубило Ивата Не начался Виссел Кобе - : - Токио Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 35 тур Таблица Хоккайдо Консадоле Саппоро - : - Сересо Осака Не начался Токио - : - Сенан Бельмаре Не начался Кавасаки Фронтале - : - Касима Антлерс Не начался Йокогама Маринос - : - Урава Рэд Даймондс Не начался Альбирекс Ниигата - : - Токио Верди Не начался Гамба Осака - : - Нагоя Грампус Не начался Виссел Кобе - : - Джубило Ивата Не начался Санфречче Хиросима - : - Киото Санга Не начался Ависпа Фукуока - : - Касива Рейсол Не начался Саган Тосу - : - Матида Зельвия Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 36 тур Таблица Касима Антлерс - : - Нагоя Грампус Не начался Урава Рэд Даймондс - : - Санфречче Хиросима Не начался Касива Рейсол - : - Альбирекс Ниигата Не начался Токио Верди - : - Виссел Кобе Не начался Матида Зельвия - : - Токио Не начался Сенан Бельмаре - : - Хоккайдо Консадоле Саппоро Не начался Джубило Ивата - : - Гамба Осака Не начался Киото Санга - : - Кавасаки Фронтале Не начался Сересо Осака - : - Ависпа Фукуока Не начался Саган Тосу - : - Йокогама Маринос Не начался

Япония. Джей-лига 2024. 37 тур Таблица Касива Рейсол - : - Виссел Кобе Не начался Токио Верди - : - Кавасаки Фронтале Не начался Матида Зельвия - : - Киото Санга Не начался Сенан Бельмаре - : - Йокогама Маринос Не начался Альбирекс Ниигата - : - Гамба Осака Не начался Джубило Ивата - : - Токио Не начался Нагоя Грампус - : - Саган Тосу Не начался Сересо Осака - : - Касима Антлерс Не начался Санфречче Хиросима - : - Хоккайдо Консадоле Саппоро Не начался Ависпа Фукуока - : - Урава Рэд Даймондс Не начался