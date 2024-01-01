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Россия. Женская Суперлига 2024/2024 – расписание матчей

Россия. Женская Суперлига 2024 Таблица
27 апреля, 10:00
ЖФК Енисей
- : -
ЖФК Динамо
Не начался
27 апреля, 15:00
ЖФК Крылья Советов
- : -
ЖФК Локомотив
Не начался
27 апреля, 16:00
ЖФК Краснодар
- : -
Рязань-ВДВ
Не начался
П1
2.45
Х
3.35
П2
2.65
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27 апреля, 17:00
ЖФК Чертаново
- : -
ЖФК Ростов
Не начался
27 апреля, 18:00
ЖФК Рубин
- : -
Звезда-2005
Не начался
27 апреля, 19:00
ЖФК ЦСКА
- : -
ЖФК Спартак
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024 Таблица
4 мая, 00:00
ЖФК Ростов
- : -
Рязань-ВДВ
Не начался
4 мая, 00:00
ЖФК Динамо
- : -
ЖФК Чертаново
Не начался
4 мая, 00:00
Звезда-2005
- : -
ЖФК Краснодар
Не начался
4 мая, 00:00
ЖФК Локомотив
- : -
ЖФК Енисей
Не начался
4 мая, 00:00
ЖФК Рубин
- : -
ЖФК ЦСКА
Не начался
4 мая, 00:00
ЖФК Зенит
- : -
ЖФК Крылья Советов
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024 Таблица
11 мая, 00:00
Рязань-ВДВ
- : -
ЖФК Динамо
Не начался
11 мая, 00:00
Звезда-2005
- : -
ЖФК Ростов
Не начался
11 мая, 00:00
ЖФК Чертаново
- : -
ЖФК Локомотив
Не начался
11 мая, 00:00
ЖФК Краснодар
- : -
ЖФК ЦСКА
Не начался
11 мая, 00:00
ЖФК Енисей
- : -
ЖФК Зенит
Не начался
11 мая, 00:00
ЖФК Рубин
- : -
ЖФК Спартак
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024 Таблица
18 мая, 00:00
ЖФК Динамо
- : -
Звезда-2005
Не начался
18 мая, 00:00
ЖФК Локомотив
- : -
Рязань-ВДВ
Не начался
18 мая, 00:00
ЖФК ЦСКА
- : -
ЖФК Ростов
Не начался
18 мая, 00:00
ЖФК Зенит
- : -
ЖФК Чертаново
Не начался
18 мая, 00:00
ЖФК Спартак
- : -
ЖФК Краснодар
Не начался
18 мая, 00:00
ЖФК Крылья Советов
- : -
ЖФК Енисей
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024 Таблица
25 мая, 00:00
Звезда-2005
- : -
ЖФК Локомотив
Не начался
25 мая, 00:00
ЖФК Динамо
- : -
ЖФК ЦСКА
Не начался
25 мая, 00:00
Рязань-ВДВ
- : -
ЖФК Зенит
Не начался
25 мая, 00:00
ЖФК Ростов
- : -
ЖФК Спартак
Не начался
25 мая, 00:00
ЖФК Чертаново
- : -
ЖФК Крылья Советов
Не начался
25 мая, 00:00
ЖФК Краснодар
- : -
ЖФК Рубин
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024 Таблица
15 июня, 00:00
ЖФК Локомотив
- : -
ЖФК ЦСКА
Не начался
15 июня, 00:00
ЖФК Зенит
- : -
Звезда-2005
Не начался
15 июня, 00:00
ЖФК Спартак
- : -
ЖФК Динамо
Не начался
15 июня, 00:00
ЖФК Крылья Советов
- : -
Рязань-ВДВ
Не начался
15 июня, 00:00
ЖФК Рубин
- : -
ЖФК Ростов
Не начался
15 июня, 00:00
ЖФК Енисей
- : -
ЖФК Чертаново
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024 Таблица
22 июня, 00:00
ЖФК ЦСКА
- : -
ЖФК Зенит
Не начался
22 июня, 00:00
Звезда-2005
- : -
ЖФК Крылья Советов
Не начался
22 июня, 00:00
ЖФК Динамо
- : -
ЖФК Рубин
Не начался
22 июня, 00:00
Рязань-ВДВ
- : -
ЖФК Енисей
Не начался
22 июня, 00:00
ЖФК Ростов
- : -
ЖФК Краснодар
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024 Таблица
23 июня, 00:00
ЖФК Спартак
- : -
ЖФК Локомотив
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024 Таблица
29 июня, 13:00
ЖФК Чертаново
- : -
ЖФК Рубин
Не начался
29 июня, 14:00
ЖФК Спартак
- : -
Рязань-ВДВ
Не начался
29 июня, 15:00
ЖФК Крылья Советов
- : -
ЖФК Ростов
Не начался
29 июня, 18:30
ЖФК Динамо
- : -
ЖФК Зенит
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024 Таблица
21 июля, 00:00
ЖФК Спартак
- : -
ЖФК Зенит
Не начался
21 июля, 00:00
ЖФК Крылья Советов
- : -
ЖФК ЦСКА
Не начался
21 июля, 00:00
ЖФК Рубин
- : -
ЖФК Локомотив
Не начался
21 июля, 00:00
Звезда-2005
- : -
ЖФК Енисей
Не начался
21 июля, 00:00
ЖФК Динамо
- : -
ЖФК Краснодар
Не начался
21 июля, 00:00
Рязань-ВДВ
- : -
ЖФК Чертаново
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024 Таблица
27 июля, 00:00
ЖФК Рубин
- : -
ЖФК Зенит
Не начался
27 июля, 00:00
ЖФК ЦСКА
- : -
ЖФК Енисей
Не начался
27 июля, 00:00
ЖФК Краснодар
- : -
ЖФК Локомотив
Не начался
27 июля, 00:00
ЖФК Чертаново
- : -
Звезда-2005
Не начался
27 июля, 00:00
ЖФК Динамо
- : -
ЖФК Ростов
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024 Таблица
28 июля, 00:00
ЖФК Спартак
- : -
ЖФК Крылья Советов
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024 Таблица
10 августа, 00:00
ЖФК Енисей
- : -
ЖФК Краснодар
Не начался
10 августа, 00:00
ЖФК Рубин
- : -
ЖФК Чертаново
Не начался
10 августа, 00:00
ЖФК Ростов
- : -
ЖФК Крылья Советов
Не начался
10 августа, 00:00
Рязань-ВДВ
- : -
ЖФК Спартак
Не начался
10 августа, 00:00
ЖФК Зенит
- : -
ЖФК Динамо
Не начался
10 августа, 00:00
ЖФК ЦСКА
- : -
Звезда-2005
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024 Таблица
17 августа, 00:00
ЖФК Рубин
- : -
ЖФК Енисей
Не начался
17 августа, 00:00
ЖФК Краснодар
- : -
ЖФК Крылья Советов
Не начался
17 августа, 00:00
ЖФК Спартак
- : -
ЖФК Чертаново
Не начался
17 августа, 00:00
ЖФК Зенит
- : -
ЖФК Ростов
Не начался
17 августа, 00:00
Рязань-ВДВ
- : -
ЖФК ЦСКА
Не начался
17 августа, 00:00
ЖФК Локомотив
- : -
ЖФК Динамо
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024 Таблица
31 августа, 00:00
ЖФК Крылья Советов
- : -
ЖФК Рубин
Не начался
31 августа, 00:00
ЖФК Енисей
- : -
ЖФК Спартак
Не начался
31 августа, 00:00
ЖФК Краснодар
- : -
ЖФК Зенит
Не начался
31 августа, 00:00
ЖФК Чертаново
- : -
ЖФК ЦСКА
Не начался
31 августа, 00:00
ЖФК Локомотив
- : -
ЖФК Ростов
Не начался
31 августа, 00:00
Звезда-2005
- : -
Рязань-ВДВ
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024 Таблица
14 сентября, 00:00
ЖФК Чертаново
- : -
ЖФК Краснодар
Не начался
14 сентября, 00:00
ЖФК Ростов
- : -
ЖФК Енисей
Не начался
14 сентября, 00:00
ЖФК Рубин
- : -
Рязань-ВДВ
Не начался
14 сентября, 00:00
ЖФК Крылья Советов
- : -
ЖФК Динамо
Не начался
14 сентября, 00:00
ЖФК Спартак
- : -
Звезда-2005
Не начался
14 сентября, 00:00
ЖФК Зенит
- : -
ЖФК Локомотив
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024 Таблица
21 сентября, 00:00
ЖФК Ростов
- : -
ЖФК Чертаново
Не начался
21 сентября, 00:00
Рязань-ВДВ
- : -
ЖФК Краснодар
Не начался
21 сентября, 00:00
ЖФК Динамо
- : -
ЖФК Енисей
Не начался
21 сентября, 00:00
Звезда-2005
- : -
ЖФК Рубин
Не начался
21 сентября, 00:00
ЖФК Локомотив
- : -
ЖФК Крылья Советов
Не начался
21 сентября, 00:00
ЖФК Спартак
- : -
ЖФК ЦСКА
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024 Таблица
28 сентября, 00:00
Рязань-ВДВ
- : -
ЖФК Ростов
Не начался
28 сентября, 00:00
ЖФК Чертаново
- : -
ЖФК Динамо
Не начался
28 сентября, 00:00
ЖФК Краснодар
- : -
Звезда-2005
Не начался
28 сентября, 00:00
ЖФК Енисей
- : -
ЖФК Локомотив
Не начался
28 сентября, 00:00
ЖФК ЦСКА
- : -
ЖФК Рубин
Не начался
28 сентября, 00:00
ЖФК Крылья Советов
- : -
ЖФК Зенит
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024 Таблица
12 октября, 00:00
ЖФК Динамо
- : -
Рязань-ВДВ
Не начался
12 октября, 00:00
ЖФК Ростов
- : -
Звезда-2005
Не начался
12 октября, 00:00
ЖФК Локомотив
- : -
ЖФК Чертаново
Не начался
12 октября, 00:00
ЖФК ЦСКА
- : -
ЖФК Краснодар
Не начался
12 октября, 00:00
ЖФК Зенит
- : -
ЖФК Енисей
Не начался
12 октября, 00:00
ЖФК Спартак
- : -
ЖФК Рубин
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024 Таблица
19 октября, 00:00
Звезда-2005
- : -
ЖФК Динамо
Не начался
19 октября, 00:00
Рязань-ВДВ
- : -
ЖФК Локомотив
Не начался
19 октября, 00:00
ЖФК Ростов
- : -
ЖФК ЦСКА
Не начался
19 октября, 00:00
ЖФК Чертаново
- : -
ЖФК Зенит
Не начался
19 октября, 00:00
ЖФК Краснодар
- : -
ЖФК Спартак
Не начался
19 октября, 00:00
ЖФК Енисей
- : -
ЖФК Крылья Советов
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024 Таблица
3 ноября, 00:00
ЖФК Локомотив
- : -
Звезда-2005
Не начался
3 ноября, 00:00
ЖФК ЦСКА
- : -
ЖФК Динамо
Не начался
3 ноября, 00:00
ЖФК Зенит
- : -
Рязань-ВДВ
Не начался
3 ноября, 00:00
ЖФК Спартак
- : -
ЖФК Ростов
Не начался
3 ноября, 00:00
ЖФК Крылья Советов
- : -
ЖФК Чертаново
Не начался
3 ноября, 00:00
ЖФК Рубин
0 : 0
ЖФК Краснодар
Перенесен на неопределенный срок
Россия. Женская Суперлига 2024 Таблица
9 ноября, 00:00
ЖФК ЦСКА
- : -
ЖФК Локомотив
Не начался
9 ноября, 00:00
Звезда-2005
- : -
ЖФК Зенит
Не начался
9 ноября, 00:00
ЖФК Динамо
- : -
ЖФК Спартак
Не начался
9 ноября, 00:00
Рязань-ВДВ
- : -
ЖФК Крылья Советов
Не начался
9 ноября, 00:00
ЖФК Ростов
- : -
ЖФК Рубин
Не начался
9 ноября, 00:00
ЖФК Чертаново
- : -
ЖФК Енисей
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024 Таблица
16 ноября, 00:00
ЖФК Зенит
- : -
ЖФК ЦСКА
Не начался
16 ноября, 00:00
ЖФК Локомотив
- : -
ЖФК Спартак
Не начался
16 ноября, 00:00
ЖФК Крылья Советов
- : -
Звезда-2005
Не начался
16 ноября, 00:00
ЖФК Рубин
- : -
ЖФК Динамо
Не начался
16 ноября, 00:00
ЖФК Енисей
- : -
Рязань-ВДВ
Не начался
16 ноября, 00:00
ЖФК Краснодар
- : -
ЖФК Ростов
Не начался
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