Россия. Женская Суперлига 2024
ЖФК Енисей
- : -
ЖФК Динамо
Не начался
ЖФК Крылья Советов
- : -
ЖФК Локомотив
Не начался
ЖФК Краснодар
- : -
Рязань-ВДВ
Не начался
ЖФК Чертаново
- : -
ЖФК Ростов
Не начался
ЖФК Рубин
- : -
Звезда-2005
Не начался
ЖФК ЦСКА
- : -
ЖФК Спартак
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024
ЖФК Ростов
- : -
Рязань-ВДВ
Не начался
ЖФК Динамо
- : -
ЖФК Чертаново
Не начался
Звезда-2005
- : -
ЖФК Краснодар
Не начался
ЖФК Локомотив
- : -
ЖФК Енисей
Не начался
ЖФК Рубин
- : -
ЖФК ЦСКА
Не начался
ЖФК Зенит
- : -
ЖФК Крылья Советов
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024
Рязань-ВДВ
- : -
ЖФК Динамо
Не начался
Звезда-2005
- : -
ЖФК Ростов
Не начался
ЖФК Чертаново
- : -
ЖФК Локомотив
Не начался
ЖФК Краснодар
- : -
ЖФК ЦСКА
Не начался
ЖФК Енисей
- : -
ЖФК Зенит
Не начался
ЖФК Рубин
- : -
ЖФК Спартак
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024
ЖФК Динамо
- : -
Звезда-2005
Не начался
ЖФК Локомотив
- : -
Рязань-ВДВ
Не начался
ЖФК ЦСКА
- : -
ЖФК Ростов
Не начался
ЖФК Зенит
- : -
ЖФК Чертаново
Не начался
ЖФК Спартак
- : -
ЖФК Краснодар
Не начался
ЖФК Крылья Советов
- : -
ЖФК Енисей
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024
Звезда-2005
- : -
ЖФК Локомотив
Не начался
ЖФК Динамо
- : -
ЖФК ЦСКА
Не начался
Рязань-ВДВ
- : -
ЖФК Зенит
Не начался
ЖФК Ростов
- : -
ЖФК Спартак
Не начался
ЖФК Чертаново
- : -
ЖФК Крылья Советов
Не начался
ЖФК Краснодар
- : -
ЖФК Рубин
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024
ЖФК Локомотив
- : -
ЖФК ЦСКА
Не начался
ЖФК Зенит
- : -
Звезда-2005
Не начался
ЖФК Спартак
- : -
ЖФК Динамо
Не начался
ЖФК Крылья Советов
- : -
Рязань-ВДВ
Не начался
ЖФК Рубин
- : -
ЖФК Ростов
Не начался
ЖФК Енисей
- : -
ЖФК Чертаново
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024
ЖФК ЦСКА
- : -
ЖФК Зенит
Не начался
Звезда-2005
- : -
ЖФК Крылья Советов
Не начался
ЖФК Динамо
- : -
ЖФК Рубин
Не начался
Рязань-ВДВ
- : -
ЖФК Енисей
Не начался
ЖФК Ростов
- : -
ЖФК Краснодар
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024
ЖФК Спартак
- : -
ЖФК Локомотив
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024
ЖФК Чертаново
- : -
ЖФК Рубин
Не начался
ЖФК Спартак
- : -
Рязань-ВДВ
Не начался
ЖФК Крылья Советов
- : -
ЖФК Ростов
Не начался
ЖФК Динамо
- : -
ЖФК Зенит
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024
ЖФК Спартак
- : -
ЖФК Зенит
Не начался
ЖФК Крылья Советов
- : -
ЖФК ЦСКА
Не начался
ЖФК Рубин
- : -
ЖФК Локомотив
Не начался
Звезда-2005
- : -
ЖФК Енисей
Не начался
ЖФК Динамо
- : -
ЖФК Краснодар
Не начался
Рязань-ВДВ
- : -
ЖФК Чертаново
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024
ЖФК Рубин
- : -
ЖФК Зенит
Не начался
ЖФК ЦСКА
- : -
ЖФК Енисей
Не начался
ЖФК Краснодар
- : -
ЖФК Локомотив
Не начался
ЖФК Чертаново
- : -
Звезда-2005
Не начался
ЖФК Динамо
- : -
ЖФК Ростов
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024
ЖФК Спартак
- : -
ЖФК Крылья Советов
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024
ЖФК Енисей
- : -
ЖФК Краснодар
Не начался
ЖФК Рубин
- : -
ЖФК Чертаново
Не начался
ЖФК Ростов
- : -
ЖФК Крылья Советов
Не начался
Рязань-ВДВ
- : -
ЖФК Спартак
Не начался
ЖФК Зенит
- : -
ЖФК Динамо
Не начался
ЖФК ЦСКА
- : -
Звезда-2005
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024
ЖФК Рубин
- : -
ЖФК Енисей
Не начался
ЖФК Краснодар
- : -
ЖФК Крылья Советов
Не начался
ЖФК Спартак
- : -
ЖФК Чертаново
Не начался
ЖФК Зенит
- : -
ЖФК Ростов
Не начался
Рязань-ВДВ
- : -
ЖФК ЦСКА
Не начался
ЖФК Локомотив
- : -
ЖФК Динамо
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024
ЖФК Крылья Советов
- : -
ЖФК Рубин
Не начался
ЖФК Енисей
- : -
ЖФК Спартак
Не начался
ЖФК Краснодар
- : -
ЖФК Зенит
Не начался
ЖФК Чертаново
- : -
ЖФК ЦСКА
Не начался
ЖФК Локомотив
- : -
ЖФК Ростов
Не начался
Звезда-2005
- : -
Рязань-ВДВ
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024
ЖФК Чертаново
- : -
ЖФК Краснодар
Не начался
ЖФК Ростов
- : -
ЖФК Енисей
Не начался
ЖФК Рубин
- : -
Рязань-ВДВ
Не начался
ЖФК Крылья Советов
- : -
ЖФК Динамо
Не начался
ЖФК Спартак
- : -
Звезда-2005
Не начался
ЖФК Зенит
- : -
ЖФК Локомотив
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024
ЖФК Ростов
- : -
ЖФК Чертаново
Не начался
Рязань-ВДВ
- : -
ЖФК Краснодар
Не начался
ЖФК Динамо
- : -
ЖФК Енисей
Не начался
Звезда-2005
- : -
ЖФК Рубин
Не начался
ЖФК Локомотив
- : -
ЖФК Крылья Советов
Не начался
ЖФК Спартак
- : -
ЖФК ЦСКА
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024
Рязань-ВДВ
- : -
ЖФК Ростов
Не начался
ЖФК Чертаново
- : -
ЖФК Динамо
Не начался
ЖФК Краснодар
- : -
Звезда-2005
Не начался
ЖФК Енисей
- : -
ЖФК Локомотив
Не начался
ЖФК ЦСКА
- : -
ЖФК Рубин
Не начался
ЖФК Крылья Советов
- : -
ЖФК Зенит
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024
ЖФК Динамо
- : -
Рязань-ВДВ
Не начался
ЖФК Ростов
- : -
Звезда-2005
Не начался
ЖФК Локомотив
- : -
ЖФК Чертаново
Не начался
ЖФК ЦСКА
- : -
ЖФК Краснодар
Не начался
ЖФК Зенит
- : -
ЖФК Енисей
Не начался
ЖФК Спартак
- : -
ЖФК Рубин
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024
Звезда-2005
- : -
ЖФК Динамо
Не начался
Рязань-ВДВ
- : -
ЖФК Локомотив
Не начался
ЖФК Ростов
- : -
ЖФК ЦСКА
Не начался
ЖФК Чертаново
- : -
ЖФК Зенит
Не начался
ЖФК Краснодар
- : -
ЖФК Спартак
Не начался
ЖФК Енисей
- : -
ЖФК Крылья Советов
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024
ЖФК Локомотив
- : -
Звезда-2005
Не начался
ЖФК ЦСКА
- : -
ЖФК Динамо
Не начался
ЖФК Зенит
- : -
Рязань-ВДВ
Не начался
ЖФК Спартак
- : -
ЖФК Ростов
Не начался
ЖФК Крылья Советов
- : -
ЖФК Чертаново
Не начался
ЖФК Рубин
0 : 0
ЖФК Краснодар
Перенесен на неопределенный срок
Россия. Женская Суперлига 2024
ЖФК ЦСКА
- : -
ЖФК Локомотив
Не начался
Звезда-2005
- : -
ЖФК Зенит
Не начался
ЖФК Динамо
- : -
ЖФК Спартак
Не начался
Рязань-ВДВ
- : -
ЖФК Крылья Советов
Не начался
ЖФК Ростов
- : -
ЖФК Рубин
Не начался
ЖФК Чертаново
- : -
ЖФК Енисей
Не начался
Россия. Женская Суперлига 2024
ЖФК Зенит
- : -
ЖФК ЦСКА
Не начался
ЖФК Локомотив
- : -
ЖФК Спартак
Не начался
ЖФК Крылья Советов
- : -
Звезда-2005
Не начался
ЖФК Рубин
- : -
ЖФК Динамо
Не начался
ЖФК Енисей
- : -
Рязань-ВДВ
Не начался
ЖФК Краснодар
- : -
ЖФК Ростов
Не начался