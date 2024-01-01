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Англия. Национальная лига (2023/2024). 34 тур Таблица Файлд - : - Барнет Не начался Бромли - : - Честерфилд Не начался Эббсфлит Юнайтед - : - Истли Не начался Галифакс - : - Уокинг Не начался Хартлпул Юнайтед - : - Борэм Вуд Не начался Киддерминстер - : - Доркинг Не начался Мейденхед Юнайтед - : - Олдхэм Не начался Оксфорд Сити - : - Саутенд Юнайтед Не начался Рочдейл - : - Солихалл Мурс Не начался Уилдстон - : - Гейтсхед Не начался Йорк Сити - : - Дагенхэм энд Редбридж Не начался Олдершот - : - Алтричем Не начался

Англия. Национальная лига (2023/2024). 35 тур Таблица Файлд - : - Солихалл Мурс Не начался Олдершот - : - Барнет Не начался Бромли - : - Дагенхэм энд Редбридж Не начался Эббсфлит Юнайтед - : - Уокинг Не начался Галифакс - : - Честерфилд Не начался Хартлпул Юнайтед - : - Алтричем Не начался Киддерминстер - : - Гейтсхед Не начался Мейденхед Юнайтед - : - Саутенд Юнайтед Не начался Оксфорд Сити - : - Истли Не начался Рочдейл - : - Борэм Вуд Не начался Уилдстон - : - Доркинг Не начался Йорк Сити - : - Олдхэм Не начался

Англия. Национальная лига (2023/2024). 36 тур Таблица Истли - : - Бромли Не начался Алтричем - : - Мейденхед Юнайтед Не начался Барнет - : - Йорк Сити Не начался Борэм Вуд - : - Файлд Не начался Честерфилд - : - Рочдейл Не начался Дагенхэм энд Редбридж - : - Галифакс Не начался Доркинг - : - Эббсфлит Юнайтед Не начался Гейтсхед - : - Оксфорд Сити Не начался Олдхэм - : - Киддерминстер Не начался Солихалл Мурс - : - Хартлпул Юнайтед Не начался Саутенд Юнайтед - : - Олдершот Не начался Уокинг - : - Уилдстон Не начался

Англия. Национальная лига (2023/2024). 37 тур Таблица Доркинг - : - Честерфилд Не начался Файлд - : - Мейденхед Юнайтед Не начался Борэм Вуд - : - Гейтсхед Не начался Бромли - : - Галифакс Не начался Дагенхэм энд Редбридж - : - Алтричем Не начался Истли - : - Солихалл Мурс Не начался Эббсфлит Юнайтед - : - Рочдейл Не начался Хартлпул Юнайтед - : - Барнет Не начался Олдхэм - : - Саутенд Юнайтед Не начался Оксфорд Сити - : - Олдершот Не начался Уокинг - : - Киддерминстер Не начался Йорк Сити - : - Уилдстон Не начался

Англия. Национальная лига (2023/2024). 33 тур Таблица Барнет - : - Рочдейл Не начался

Англия. Национальная лига (2023/2024). 38 тур Таблица Олдершот - : - Олдхэм Не начался Алтричем - : - Уокинг Не начался Барнет - : - Бромли Не начался Честерфилд - : - Файлд Не начался Галифакс - : - Борэм Вуд Не начался Гейтсхед - : - Хартлпул Юнайтед Не начался Киддерминстер - : - Йорк Сити Не начался Мейденхед Юнайтед - : - Доркинг Не начался Рочдейл - : - Оксфорд Сити Не начался Солихалл Мурс - : - Эббсфлит Юнайтед Не начался Уилдстон - : - Истли Не начался Саутенд Юнайтед - : - Дагенхэм энд Редбридж Не начался

Англия. Национальная лига (2023/2024). 39 тур Таблица Олдершот - : - Эббсфлит Юнайтед Не начался Алтричем - : - Йорк Сити Не начался Барнет - : - Истли Не начался Честерфилд - : - Оксфорд Сити Не начался Галифакс - : - Олдхэм Не начался Гейтсхед - : - Дагенхэм энд Редбридж Не начался Киддерминстер - : - Файлд Не начался Мейденхед Юнайтед - : - Хартлпул Юнайтед Не начался Рочдейл - : - Уокинг Не начался Солихалл Мурс - : - Борэм Вуд Не начался Саутенд Юнайтед - : - Доркинг Не начался Уилдстон - : - Бромли Не начался

Англия. Национальная лига (2023/2024). 40 тур Таблица Файлд - : - Уилдстон Не начался Борэм Вуд - : - Алтричем Не начался Бромли - : - Киддерминстер Не начался Дагенхэм энд Редбридж - : - Мейденхед Юнайтед Не начался Доркинг - : - Солихалл Мурс Не начался Истли - : - Рочдейл Не начался Эббсфлит Юнайтед - : - Гейтсхед Не начался Хартлпул Юнайтед - : - Саутенд Юнайтед Не начался Олдхэм - : - Честерфилд Не начался Уокинг - : - Барнет Не начался Йорк Сити - : - Олдершот Не начался

Англия. Национальная лига (2023/2024). 40 тур Таблица Оксфорд Сити - : - Галифакс Не начался

Англия. Национальная лига (2023/2024). 41 тур Таблица Файлд - : - Оксфорд Сити Не начался Олдершот - : - Солихалл Мурс Не начался Алтричем - : - Гейтсхед Не начался Барнет - : - Доркинг Не начался Бромли - : - Йорк Сити Не начался Честерфилд - : - Борэм Вуд Не начался Дагенхэм энд Редбридж - : - Олдхэм Не начался Истли - : - Хартлпул Юнайтед Не начался Галифакс - : - Эббсфлит Юнайтед Не начался Рочдейл - : - Мейденхед Юнайтед Не начался Саутенд Юнайтед - : - Уокинг Не начался Уилдстон - : - Киддерминстер Не начался

Англия. Национальная лига (2023/2024). 42 тур Таблица Борэм Вуд - : - Дагенхэм энд Редбридж Не начался Доркинг - : - Бромли Не начался Эббсфлит Юнайтед - : - Саутенд Юнайтед Не начался Гейтсхед - : - Рочдейл Не начался Хартлпул Юнайтед - : - Галифакс Не начался Киддерминстер - : - Алтричем Не начался Мейденхед Юнайтед - : - Олдершот Не начался Олдхэм - : - Файлд Не начался Оксфорд Сити - : - Уилдстон Не начался Солихалл Мурс - : - Барнет Не начался Уокинг - : - Истли Не начался Йорк Сити - : - Честерфилд Не начался

Англия. Национальная лига (2023/2024). 43 тур Таблица Файлд - : - Гейтсхед Не начался Олдершот - : - Доркинг Не начался Алтричем - : - Олдхэм Не начался Барнет - : - Оксфорд Сити Не начался Бромли - : - Уокинг Не начался Честерфилд - : - Киддерминстер Не начался Дагенхэм энд Редбридж - : - Эббсфлит Юнайтед Не начался Истли - : - Мейденхед Юнайтед Не начался Галифакс - : - Йорк Сити Не начался Рочдейл - : - Хартлпул Юнайтед Не начался Саутенд Юнайтед - : - Борэм Вуд Не начался Уилдстон - : - Солихалл Мурс Не начался

Англия. Национальная лига (2023/2024). 44 тур Таблица Олдхэм - : - Рочдейл Не начался Борэм Вуд - : - Уилдстон Не начался Доркинг - : - Алтричем Не начался Эббсфлит Юнайтед - : - Файлд Не начался Гейтсхед - : - Честерфилд Не начался Хартлпул Юнайтед - : - Олдершот Не начался Киддерминстер - : - Галифакс Не начался Мейденхед Юнайтед - : - Барнет Не начался Оксфорд Сити - : - Бромли Не начался Солихалл Мурс - : - Саутенд Юнайтед Не начался Уокинг - : - Дагенхэм энд Редбридж Не начался Йорк Сити - : - Истли Не начался

Англия. Национальная лига (2023/2024). 45 тур Таблица Файлд - : - Саутенд Юнайтед Не начался Олдершот - : - Борэм Вуд Не начался Бромли - : - Солихалл Мурс Не начался Эббсфлит Юнайтед - : - Алтричем Не начался Галифакс - : - Барнет Не начался Хартлпул Юнайтед - : - Дагенхэм энд Редбридж Не начался Киддерминстер - : - Истли Не начался Мейденхед Юнайтед - : - Гейтсхед Не начался Оксфорд Сити - : - Олдхэм Не начался Рочдейл - : - Доркинг Не начался Уилдстон - : - Честерфилд Не начался Йорк Сити - : - Уокинг Не начался