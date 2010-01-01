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Англия. Национальная лига
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Уокинг
Результаты
Уокинг
Уокинг
Англия. Национальная лига
Сайт:
http://www.wokingfc.co.uk
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
Англия. Национальная лига. 2025/2026
Англия. Кубок. 2024/2025
Англия. Национальная лига. 2024/2025
Англия. Кубок. 2023/2024
Англия. Национальная лига. 2023/2024
Англия. Кубок. 2018/2019
Англия. Кубок. 2010/2011
25.04 | 14:30
Уокинг
0 : 1
Галифакс
18.04 | 17:00
Гейтсхед
0 : 3
Уокинг
14.04 | 21:45
Уокинг
0 : 0
Солихалл Мурс
11.04 | 17:00
Уокинг
5 : 1
Моркамб
06.04 | 17:00
Брейнтри Таун
0 : 0
Уокинг
03.04 | 17:00
Уокинг
3 : 3
Истли
31.03 | 21:45
Уокинг
1 : 1
Алтричем
28.03 | 18:00
Йорк Сити
1 : 0
Уокинг
25.03 | 22:45
Саутенд Юнайтед
1 : 1
Уокинг
21.03 | 15:30
Уокинг
3 : 2
Олдершот
17.03 | 22:45
Уокинг
1 : 0
Йовил
14.03 | 18:00
Брэкли Таун
1 : 4
Уокинг
10.03 | 22:45
Уокинг
2 : 2
Борэм Вуд
07.03 | 18:00
Уокинг
3 : 1
Тамуорт
03.03 | 22:45
Бостон Юнайтед
2 : 2
Уокинг
21.02 | 18:00
Рочдейл
3 : 0
Уокинг
17.02 | 22:45
Саттон Юнайтед
2 : 1
Уокинг
10.02 | 22:45
Труро Сити
0 : 2
Уокинг
03.02 | 22:45
Форест Грин
4 : 2
Уокинг
17.01 | 18:00
Уилдстон
1 : 0
Уокинг
10.01 | 18:00
Уокинг
4 : 0
Хартлпул Юнайтед
30.12 | 22:45
Уокинг
0 : 1
Брейнтри Таун
26.12 | 18:00
Истли
1 : 1
Уокинг
20.12 | 15:30
Уокинг
1 : 2
Сканторп Юнайтед
10.12 | 22:45
Карлайл Юнайтед
1 : 3
Уокинг
29.11 | 18:00
Уокинг
2 : 0
Брэкли Таун
22.11 | 15:30
Олдершот
1 : 2
Уокинг
15.11 | 18:03
Уокинг
1 : 1
Бостон Юнайтед
08.11 | 18:00
Тамуорт
0 : 1
Уокинг
05.11 | 22:45
Уокинг
1 : 1
Саутенд Юнайтед
25.10 | 17:00
Уокинг
0 : 0
Рочдейл
18.10 | 17:00
Алтричем
1 : 3
Уокинг
04.10 | 17:00
Уокинг
2 : 2
Труро Сити
30.09 | 21:45
Солихалл Мурс
0 : 3
Уокинг
27.09 | 14:30
Борэм Вуд
1 : 0
Уокинг
23.09 | 21:45
Уокинг
1 : 1
Саттон Юнайтед
20.09 | 17:00
Уокинг
0 : 2
Форест Грин
13.09 | 14:30
Йовил
1 : 0
Уокинг
06.09 | 17:00
Уокинг
5 : 0
Гейтсхед
03.09 | 21:45
Галифакс
1 : 1
Уокинг
30.08 | 17:00
Моркамб
0 : 2
Уокинг
25.08 | 17:00
Уокинг
1 : 1
Йорк Сити
23.08 | 17:00
Хартлпул Юнайтед
3 : 0
Уокинг
19.08 | 21:45
Уокинг
1 : 2
Уилдстон
16.08 | 17:00
Сканторп Юнайтед
3 : 1
Уокинг
09.08 | 17:00
Уокинг
0 : 2
Карлайл Юнайтед
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