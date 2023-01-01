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Англия. Национальная лига
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Солихалл Мурс
Результаты
Солихалл Мурс
Солихалл
Англия. Национальная лига
Стадион:
Дамсон Парк
Сайт:
http://www.solihullmoorsfc.co.uk/
Тренер:
Энди Уинг
Статистика
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Англия. Национальная лига. 2025/2026
Англия. Кубок. 2024/2025
Англия. Национальная лига. 2024/2025
Англия. Кубок. 2023/2024
Англия. Национальная лига. 2023/2024
25.04 | 14:30
Йовил
1 : 4
Солихалл Мурс
18.04 | 17:00
Солихалл Мурс
0 : 3
Бостон Юнайтед
14.04 | 21:45
Уокинг
0 : 0
Солихалл Мурс
11.04 | 17:00
Саутенд Юнайтед
0 : 0
Солихалл Мурс
06.04 | 17:00
Солихалл Мурс
4 : 1
Борэм Вуд
03.04 | 17:00
Тамуорт
1 : 0
Солихалл Мурс
28.03 | 18:00
Солихалл Мурс
1 : 0
Алтричем
25.03 | 22:45
Труро Сити
1 : 1
Солихалл Мурс
21.03 | 20:30
Солихалл Мурс
0 : 3
Галифакс
17.03 | 22:45
Брэкли Таун
1 : 1
Солихалл Мурс
14.03 | 15:30
Уилдстон
5 : 1
Солихалл Мурс
07.03 | 18:00
Солихалл Мурс
1 : 2
Гейтсхед
28.02 | 18:00
Сканторп Юнайтед
3 : 3
Солихалл Мурс
21.02 | 18:00
Солихалл Мурс
3 : 4
Хартлпул Юнайтед
14.02 | 18:00
Брейнтри Таун
0 : 0
Солихалл Мурс
10.02 | 22:45
Солихалл Мурс
2 : 3
Истли
31.01 | 18:00
Солихалл Мурс
0 : 2
Йорк Сити
24.01 | 18:00
Моркамб
0 : 2
Солихалл Мурс
21.01 | 22:45
Солихалл Мурс
0 : 1
Рочдейл
17.01 | 18:00
Солихалл Мурс
3 : 3
Карлайл Юнайтед
10.01 | 18:00
Олдершот
1 : 5
Солихалл Мурс
30.12 | 22:45
Борэм Вуд
2 : 1
Солихалл Мурс
26.12 | 18:00
Солихалл Мурс
7 : 1
Тамуорт
21.12 | 15:00
Солихалл Мурс
4 : 1
Саттон Юнайтед
06.12 | 18:00
Форест Грин
1 : 1
Солихалл Мурс
29.11 | 15:30
Солихалл Мурс
1 : 1
Уилдстон
22.11 | 18:00
Галифакс
3 : 0
Солихалл Мурс
15.11 | 18:03
Солихалл Мурс
3 : 0
Сканторп Юнайтед
08.11 | 18:00
Гейтсхед
0 : 2
Солихалл Мурс
05.11 | 22:45
Солихалл Мурс
4 : 0
Труро Сити
25.10 | 17:00
Хартлпул Юнайтед
2 : 0
Солихалл Мурс
18.10 | 14:30
Солихалл Мурс
2 : 0
Брейнтри Таун
04.10 | 17:00
Истли
1 : 1
Солихалл Мурс
30.09 | 21:45
Солихалл Мурс
0 : 3
Уокинг
27.09 | 17:00
Солихалл Мурс
1 : 0
Брэкли Таун
23.09 | 21:45
Рочдейл
4 : 1
Солихалл Мурс
20.09 | 17:00
Йорк Сити
0 : 1
Солихалл Мурс
13.09 | 17:00
Солихалл Мурс
4 : 4
Моркамб
06.09 | 17:00
Бостон Юнайтед
1 : 2
Солихалл Мурс
02.09 | 21:45
Солихалл Мурс
0 : 1
Йовил
30.08 | 14:30
Солихалл Мурс
1 : 2
Саутенд Юнайтед
25.08 | 17:00
Алтричем
2 : 0
Солихалл Мурс
23.08 | 17:00
Солихалл Мурс
1 : 5
Олдершот
19.08 | 21:45
Карлайл Юнайтед
1 : 1
Солихалл Мурс
16.08 | 17:00
Саттон Юнайтед
0 : 0
Солихалл Мурс
09.08 | 17:00
Солихалл Мурс
2 : 2
Форест Грин
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