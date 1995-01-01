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    Солихалл Мурс - таблица

    Город Солихалл
    Дивизион Англия-Национальная Лига
    Сайт www.solihullmoorsfc.co.uk/
    Стадион Дамсон Парк
    Тренер Энди Уинг
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