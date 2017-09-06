- 6 сентября 2017
- 21:49 Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца 10
- 14 марта 2017
- 17:31 Фото 125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом 8
- 23 февраля 2017
- 13:04 125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров» 3
- 22 февраля 2017
- 09:29 Фото Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов 5
- 21 февраля 2017
- 20:01 «Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала» 10
- 16:21 Голкипера «Саттона» могут оштрафовать за съеденный пирог 3
- 07:23 Футболисты «Саттона» получили автографы от Уолкотта 3
- 01:37 Венгер: «Саттон» играл очень хорошо. Хочу отдать должное сопернику»
- 00:50 Кубок Англии. «Арсенал» уверенно обыграл «Саттон» и прошел в 1/4 финала 5
- 00:30 Видео Гол Уолкотта в ворота «Саттона» стал 100-м в карьере за «Арсенал» 3
- 16 февраля 2017
- 21:21 «Арсенал» предоставил Санчесу выходные, игрок может пропустить встречу с «Саттоном»
- 29 января 2017
- 18:54 Кубок Англии. «Саттон Юнайтед» взял верх над «Лидсом»