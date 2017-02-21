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    «Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»

    Голкипер «Саттона» Уэйн Шоу был уволен из клуба. Как сообщает официальный сайт английской команды, это вызвано расследованием, которое было открыто в отношении 125-килограммового вратаря после матча 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала» (0:2).

    Напомним, Шоу съел пирог прямо по ходу матча. Футбольная ассоциация Англии подозревает, что голкипер сделал это намерено, так как в это время принимались ставки на данное событие.

    Кадр недели. Голкипер «Саттона» ест во время матча с «Арсеналом»

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2017 20:01
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 21 февраля 2017, 23:39

      Если принимались такие ставки , съест ли он пирог или нет , то скорее всего он может не первый раз во время матча ел пирог ... Да и вообще мир сошел с ума , что за дебильные ставки ? Да был бы я на месте этого голкипера , то просто спецом съел бы этот до*банный пирог ...

      1
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 21 февраля 2017, 21:03

      Шоу must go on!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 февраля 2017, 20:47

      И поел и заработал!Он ещё и на возросшей популярности заработает - звезда!

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 21 февраля 2017, 20:46

      букмекеры совсем с ума сошли

      0
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 21 февраля 2017, 20:36

      ВСМЫСЛЕ ЧЕ СЕРЬЕЗНО БЫЛА ПРЯМ ТАКАЯ СТАВКА ,"кто-то из игроков съест пирог во время матча"?ок и коэфф какой тогда миллион,2?

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      Рейтинг: +5113

      hunta 21 февраля 2017, 20:35

      Зря уволили, надо было выкармливать дальше, пока всю площадь ворот не займёт.....

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      Рейтинг: +229

      KorolShut 21 февраля 2017, 20:26

      При чем здесь пирог и ставки???

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > KorolShut 21 февраля 2017, 20:36

      В смысле причём?
      Была ставка у буков, скушает ли запасной кипер пирог во время игры, кэф 100 к 1, он скушал.

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      Рейтинг: +5113

      hunta > KorolShut 21 февраля 2017, 20:36

      Видимо ставили - сожрёт, или нет....

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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 21 февраля 2017, 20:16

      Бабосов поднял зато нормально) уж поболее,чем платят в клубе "Саттон")))

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