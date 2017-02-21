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  • «Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»

«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»

21 февраля 2017, 20:01
10

Голкипер «Саттона» Уэйн Шоу был уволен из клуба. Как сообщает официальный сайт английской команды, это вызвано расследованием, которое было открыто в отношении 125-килограммового вратаря после матча 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала» (0:2).

Напомним, Шоу съел пирог прямо по ходу матча. Футбольная ассоциация Англии подозревает, что голкипер сделал это намерено, так как в это время принимались ставки на данное событие.

Кадр недели. Голкипер «Саттона» ест во время матча с «Арсеналом»

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Саттон Юнайтед
Комментарии (10)
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Baggio1986
1487697366
Бабосов поднял зато нормально) уж поболее,чем платят в клубе "Саттон")))
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KorolShut
1487698016
При чем здесь пирог и ставки???
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hunta
1487698539
Зря уволили, надо было выкармливать дальше, пока всю площадь ворот не займёт.....
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Спартач_навсегда
1487698617
ВСМЫСЛЕ ЧЕ СЕРЬЕЗНО БЫЛА ПРЯМ ТАКАЯ СТАВКА ,"кто-то из игроков съест пирог во время матча"?ок и коэфф какой тогда миллион,2?
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Joko21
1487699203
букмекеры совсем с ума сошли
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Gullit 76
1487699233
И поел и заработал!Он ещё и на возросшей популярности заработает - звезда!
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ЮНик
1487700208
Шоу must go on!
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К.Серж.А
1487709563
Если принимались такие ставки , съест ли он пирог или нет , то скорее всего он может не первый раз во время матча ел пирог ... Да и вообще мир сошел с ума , что за дебильные ставки ? Да был бы я на месте этого голкипера , то просто спецом съел бы этот до*банный пирог ...
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