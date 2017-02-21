«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»

Голкипер «Саттона» Уэйн Шоу был уволен из клуба. Как сообщает официальный сайт английской команды, это вызвано расследованием, которое было открыто в отношении 125-килограммового вратаря после матча 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала» (0:2).

Напомним, Шоу съел пирог прямо по ходу матча. Футбольная ассоциация Англии подозревает, что голкипер сделал это намерено, так как в это время принимались ставки на данное событие.

Кадр недели. Голкипер «Саттона» ест во время матча с «Арсеналом»