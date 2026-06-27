Губерниев не нашел топлива в Подмосковье: «Хорошая девушка Зина – не налила мне на заправке бензина»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с топливом в России.
- В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС.
- Власти объясняют это желанием снизить необоснованный ажиотаж.
- Также граждане сообщают о постоянном росте цен на бензин.
«Ребята, не знаю, как насчет ажиотажа вокруг бензина… Что, дескать, скупают его спекулянты как гречку и бумагу туалетную. Но на Сходне его нету… Совсем! А у вас есть?
Хорошая девушка Зина – не налила мне на заправке бензина», – написал Губерниев.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева