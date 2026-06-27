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  • Губерниев не нашел топлива в Подмосковье: «Хорошая девушка Зина – не налила мне на заправке бензина»

Губерниев не нашел топлива в Подмосковье: «Хорошая девушка Зина – не налила мне на заправке бензина»

Сегодня, 15:15
2

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с топливом в России.

  • В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС.
  • Власти объясняют это желанием снизить необоснованный ажиотаж.
  • Также граждане сообщают о постоянном росте цен на бензин.

«Ребята, не знаю, как насчет ажиотажа вокруг бензина… Что, дескать, скупают его спекулянты как гречку и бумагу туалетную. Но на Сходне его нету… Совсем! А у вас есть?

Хорошая девушка Зина – не налила мне на заправке бензина», – написал Губерниев.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (2)
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СильныйМозг
1782563972
Умничка Зина, не обслужила дебила.
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Fju-2
1782566291
Бензин не даёт, интернет поотключала, коров поубивала, цены подняла, пенсионный возраст повысила... Ох уж эта Зина!
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