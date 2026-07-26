Губерниев дал важный совет Дзюбе

Комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал Артему Дзюбе стать играющим тренером королевского «Металлиста».

– Дзюбе я уже сказал, что ему нужно срочно брать под крыло «Металлист» из Королева. Помогать финансово подмосковному футболу. Быть мотором, может, играющим тренером. Опробовать на себе какие‑то истории. «Металлист» – прекрасная команда, отличные традиции. Генеральный директор – мой близкий друг, он обеспечит Дзюбе максимальную лояльность. Зарплату Артему платить не надо, он сам может клуб содержать. Вперед, Артем! «Металлист» Королев! Наукоград, звездный городок рядом! Это все здорово!

– Не будете скучать по Артему в РПЛ?

– Если он придет в «Металлист», это будет новый виток в карьере Дзюбы. Как говорится, был первым в космосе Гагарин, каким по счету будет Дзюба.