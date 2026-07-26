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Губерниев дал важный совет Дзюбе

26 июля, 17:45
6

Комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал Артему Дзюбе стать играющим тренером королевского «Металлиста».

– Дзюбе я уже сказал, что ему нужно срочно брать под крыло «Металлист» из Королева. Помогать финансово подмосковному футболу. Быть мотором, может, играющим тренером. Опробовать на себе какие‑то истории. «Металлист» – прекрасная команда, отличные традиции. Генеральный директор – мой близкий друг, он обеспечит Дзюбе максимальную лояльность. Зарплату Артему платить не надо, он сам может клуб содержать. Вперед, Артем! «Металлист» Королев! Наукоград, звездный городок рядом! Это все здорово!

– Не будете скучать по Артему в РПЛ?

– Если он придет в «Металлист», это будет новый виток в карьере Дзюбы. Как говорится, был первым в космосе Гагарин, каким по счету будет Дзюба.

  • 37-летний Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
  • Дзюба играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Губерниев Дмитрий
Комментарии (6)
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...уефан
1785077985
...дневальный, что тебе плохого сделали пользователи "Бомбардира"?... За что ты нас так!?)...
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Garrincha58
1785078515
Да видать мужик совсем плох
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САДЫЧОК
1785078811
Я думаю , что за мнением Губерниева и за Дзюбой никто не следит и это никому не интересно.
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DMитрий
1785081265
Интересно, на каком предложении Губа был послан на ..й? Наверное после этого: Опробовать на себе какие‑то истории. Артём уже попробовал одну историю, до сих пор страна не угомонится!
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Strige
1785082614
Губошлеп еще бы посоветовал играющим тренером по биатлону )))
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zigbert
1785131462
Такое может придумать только Губерниев.
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