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В УЕФА двумя словами описали отстранение России

Сегодня, 13:31
5

Советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент приехал на конференцию РФС и выступил с речью.

«Для меня большая честь присутствовать на очередной конференции РФС. Передаю теплые приветствия и наилучшие пожелания от Александера Чеферина и коллег из администрации УЕФА. Мы рады видеть, что футбол в России развивается. Благодаря непрерывному развитию системы элитных юношеских соревнований, с 2019 года 28 выпускников ЮФЛ дебютировали в составе сборной России, несмотря на сужение возможностей выступления на международных соревнованиях.

Это явное свидетельство того, что ваше отсутствие не уменьшило энтузиазма и упорной работы РФС. Знаю, что этот момент болезненный. Но пусть он укрепит вашу приверженность и ваши цели в защите игры, которую мы все любим и ценим», – сказал Климент.

  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года
  • Причина – начало СВО.
  • В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (5)
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Юбиляр
1782557853
"- Вас е***, но вы же крепчаете !!!... И не благодарите..." (более точный перевод)!...
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СильныйМозг
1782558631
Двумя словами: "Спартак говно"!
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subbotaspartak
1782559360
которую мы все любим и ценим и будем ещё долго ценить», – сказал Климент.
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Цугундeр
1782563606
Цели у нас всё те же- энтузиазмы разные. Энтузиазмы разные, а приверженности -одни. Вкусно пожрать на халяву и навешать лапши. Чем кормили, Йозик, на этот раз?) Сытый европ.дараз..)
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Император 1
1782563668
Лицемерные мр@зи
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