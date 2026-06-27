В УЕФА двумя словами описали отстранение России

Советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент приехал на конференцию РФС и выступил с речью.

«Для меня большая честь присутствовать на очередной конференции РФС. Передаю теплые приветствия и наилучшие пожелания от Александера Чеферина и коллег из администрации УЕФА. Мы рады видеть, что футбол в России развивается. Благодаря непрерывному развитию системы элитных юношеских соревнований, с 2019 года 28 выпускников ЮФЛ дебютировали в составе сборной России, несмотря на сужение возможностей выступления на международных соревнованиях.

Это явное свидетельство того, что ваше отсутствие не уменьшило энтузиазма и упорной работы РФС. Знаю, что этот момент болезненный. Но пусть он укрепит вашу приверженность и ваши цели в защите игры, которую мы все любим и ценим», – сказал Климент.