Кубок Англии. «Челси» устроил казнь клубу 3-го дивизиона (7:0)

«Челси» в четвертьфинале Кубка Англии не пощадил «Порт Вейл» из третьей по силе лиге. Лондонцы забили семь безответных голов.
Все семь голов забили разные футболисты.
«Челси» прервал четырехматчевую серию поражений.
Команды встретились впервые в истории.
Англия. Кубок. 1/4 финала
Челси - Порт Вейл - 7:0 (3:0)
Голы: 1:0 - Й. Хато, 2; 2:0 - Ж. Педро, 25; 3:0 - Д. Лоуренс-Габриэль, 42 (в свои ворота); 4:0 - Т. Адарабиойо, 57; 5:0 - А. Сантос, 69; 6:0 - Эстевао, 82; 7:0 - А. Гарначо, 90+2 (с пенальти).
