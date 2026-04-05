Игрок «Манчестер Сити» надел майку соперника прямо по ходу матча

Футболист «Манчестер Сити» Райан Шерки неоднозначно повел себя по ходу матча четвертьфинала Кубка Англии против «Ливерпуля» (4:0).

Во втором тайме Шерки и форвард «Ливерпуля» Уго Экитике поменялись футболками после замен и отправились на скамейку.

Француз зачем-то сразу надел майку соотечественника и сел на скамейку «Сити». Его быстро одeрнули, и Райан все-таки снял майку.