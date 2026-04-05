Игрок «Манчестер Сити» надел майку соперника прямо по ходу матча

Футболист «Манчестер Сити» Райан Шерки неоднозначно повел себя по ходу матча четвертьфинала Кубка Англии против «Ливерпуля» (4:0).
Во втором тайме Шерки и форвард «Ливерпуля» Уго Экитике поменялись футболками после замен и отправились на скамейку.
Француз зачем-то сразу надел майку соотечественника и сел на скамейку «Сити». Его быстро одeрнули, и Райан все-таки снял майку.
- У Шерки в этом матче голевой пас.
- «Манчестер Сити» помимо Кубка Англии продолжает гонку и за титулом АПЛ, где еще есть теоретические шансы настичь лидирующий «Арсенал».
- Игру на «Этихаде» обслуживал известный английский судья Майкл Оливер, который регулярно обслуживает еврокубковые матчи.
