Кубок Англии. «Манчестер Сити» устроил расправу «Ливерпулю» (4:0), у Холанда хет-трик

«Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка Англии оказался сильнее «Ливерпуля». Три гола у манчестерцев забил Эрлинг Холанд. Еще один мяч на счету зимнего новичка Антуана Семеньо.

«Ливерпуль» не смог забить ни разу. На 64-й минуте у гостей пенальти не реализовал форвард Мохамед Салах.

У «Сити» две сухие победы подряд. У команды Арне Слота два поражения подряд.

Команды встретились в Кубке Англии впервые с апреля 2022 года.

У «Ливерпуля» впереди первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Манчестер Сити» помимо Кубка Англии продолжает гонку и за титулом АПЛ, где еще есть теоретические шансы настичь лидирующий «Арсенал».

Игру на «Этихаде» обслуживал известный английский судья Майкл Оливер, который регулярно обслуживает еврокубковые матчи.