Агент Данилова из ЦСКА назвал количество предложений по игроку из Европы

Михаил Прокопец, представитель защитника ЦСКА Кирилла Данилова, подтвердил интерес к игроку в Италии и Франции.

«Мы как агенты Кирилла получили пять предметных предложений по Кириллу от клубов из топ-10 Серии А и Лиги 1.

Но многие из них даже не обсуждали с ЦСКА, потому что в клубе нас сразу предупредили, что не отпустят парня в это трансферное окно», – сказал Прокопец.

Прокопец ранее участвовал в сделках по трансферам российских футболистов в Европу.