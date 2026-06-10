Агент Данилова из ЦСКА назвал количество предложений по игроку из Европы

Михаил Прокопец, представитель защитника ЦСКА Кирилла Данилова, подтвердил интерес к игроку в Италии и Франции.
«Мы как агенты Кирилла получили пять предметных предложений по Кириллу от клубов из топ-10 Серии А и Лиги 1.
Но многие из них даже не обсуждали с ЦСКА, потому что в клубе нас сразу предупредили, что не отпустят парня в это трансферное окно», – сказал Прокопец.
Прокопец ранее участвовал в сделках по трансферам российских футболистов в Европу.
- 18-летний Данилов стоит 2,5 миллиона евро.
- У него контракт до декабря 2029 года.
- В минувшем сезоне РПЛ у Данилова 11 матчей без результативных действий.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова