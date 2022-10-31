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- 13 июля 2022
- 01:09 Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
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- 15:57 Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
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- 2 июня 2019
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- 18 января 2019
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- 11:54 За Алленом выстроилась очередь из английских клубов
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